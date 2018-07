Cómo la búsqueda por voz va a cambiar por completo los buscadores y los medios

Llegas a casa después de un día duro de trabajo. Te quitas los zapatos, te tumbas en el sofá y de repente te acuerdas de que no has llamado para reservar mesa para la comida de mañana. ¿Dónde tienes el teléfono del restaurante? ¡Qué pereza coger el móvil, buscarlo y llamar!. Pero Google Assistant está ahí para socorrerte.

Sólo con decirle los detalles de la reserva, el asistente se encarga de llamar al establecimiento y hablar con los empleados para formalizar la reserva. Y, lo que es mejor aún, en tu restaurante de confianza ni se imaginan que están hablando con una máquina. Cuando terminas de hacer la reserva, le pides a tus altavoces inteligentes Google Home que pongan tu emisora de radio favorita y ya tienes todo lo que necesitas para relajarte y despreocuparte.

Asistentes virtuales y tecnología al servicio de la información

No es ciencia-ficción. Desde que Apple introdujo Siri a los usuarios de iPhone en 2011, la tecnología de voz ha tenido un despegue espectacular. La búsqueda por voz ha pasado de ser algo minoritario a estar disponible en cualquier dispositivo. Junto con Siri, Amazon Alexa, Microsoft Cortana o Google Assistant se han consolidado como las principales tecnologías del mercado. Estos asistentes virtuales son capaces de interactuar con nosotros a través de distintos dispositivos como nuestro móvil, altavoz o reloj inteligente, ordenador, tablet, TV o incluso en nuestro propio coche con el fin de hacer nuestra vida mucho más fácil y agradable.

Sin embargo, a la hora de hacer búsquedas por voz, los usuarios se comportan de un modo muy diferente que en las búsquedas por texto. Y esto plantea varios interrogantes: ¿Qué búsquedas por voz hacen los usuarios y cómo son esas búsquedas? ¿Cómo afecta este comportanmiento a los grandes buscadores y la creación de contenido? ¿Cuáles son las tendencias de futuro? Según un estudio publicado por Comscore, se estima que para el 2020 el 50% de las búsquedas se harán por voz. Aunque no todos los expertos del sector están de acuerdo con estas cifras, el ritmo de adaptación, que es creciente, dependerá, en gran medida, del correcto funcionamiento de la tecnología.

En lo que respecta a los medios de comunicación, todas las tendencias parecen apuntar a que apostarán por el audio. Según el informe "Predicciones y Tendencias del Periodismo, los Medios y la Tecnología" publicado por el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford el pasado mes de enero, la música es el uso más habitual de Siri o Alexa, aunque un 45% de los encuestados utiliza los asistentes virtuales para para consultar las noticias y el 58% para disfrutar de información de última hora, como la previsión del tiempo.

Zero-Result SERPs y Featured Snippets

Uno de los cambios que afecta directamente a las búsquedas por voz es la actualización del algoritmo de Google en marzo de 2018 que dio más relevancia al Zero-Result SERPs. O, lo que es lo mismo, la aparición de un resultado destacado puramente informativo que Google ha identificado como la mejor respuesta para la búsqueda del usuario. Este Resultado Cero es el primero en aparecer y, por tanto, el único que escucha el usuario en la búsqueda por voz. Están directamente relacionados con los Featured Snippets y, del feedback recibido del usuario en el snippet, el algoritmo de Google extrae la información necesaria para saber si la respuesta es la más adecuada para la pregunta planteada o no.

Desde Human Level Communications, consultora de posicionamiento web y marketing online, llevan aproximadamente un año y medio experimentando con éxito con los Featured Snippets para conseguir aparecer en la Posición Cero. Fernado Maciá, Director General y Fundador de Human Level Communications apunta que "los resultados destacados tienen correlación con las búsquedas de voz.

. " Pero para que eso sea posible, el primer paso es que el dispositivo entienda lo que el usuario está buscando. "A diferencia de los dispositivos móviles o tablets, los altavoces inteligentes no tienen una interfaz para teclear. Eso hace imprescindible la comunicación por voz con los mismos."

Fernando Muñoz, Auditor SEO y Socio fundador del Grupo Raíz Digital explica que "los resultados de búsquedas por voz son búsquedas que suelen darse en un dispositivo móvil que suele estar geolocalizadas por lo que son búsquedas con un contexto localizado. Además, son búsquedas que suelen darse en un dispositivo que no se comparte, por lo que son búsquedas con contexto personal. Y tienen el contexto temporal, por lo que se cierra el círculo. Así, si le pedimos al dispositivo móvil una determinada información nos devolverá una respuesta en base a nuestro historial de búsqueda (nuestros gustos), la localización y el tiempo.

Así pues el cambio que la búsqueda ha experimentado viene más de la mano del dispositivo que del algoritmo en sí. La búsqueda por voz es una búsqueda de contexto puro y duro." Muñoz incide también en que "las búsquedas por voz son más específicas “restaurante español cerca de aquí” o “cuantas personas viven en Chiclana de la Frontera en verano”. Son búsquedas mucho más largas y específicas. Esta longitud hace que Google no tenga que ofrecer resultados de refinamiento."

Para los medios de comunicación, la aparición de la Posición Cero puede resultar demoledora. En las búsquedas por texto, el usuario obtenía múltiples resultados para una misma noticia y podía elegir cuál quería leer o escuchar, aunque uno resultara destacado. En la búsqueda por voz, sólo el mejor (o el que el buscador considere el mejor), será el que reciba el usuario.

Lenguaje Natural e Internet Contextual

¿Cómo un dispositivo inteligente consigue comunicarse con las personas de una forma fácil?. Mediante el aprendizaje a través de inteligencia artificial. A lo largo de los últimos años, la capacidad de los dispositivos inteligentes de entender el lenguaje natural y de aprender con el usuario ha ido mejorando y evolucionando. De hecho, un 70% de las búsquedas que se realizan en Google Assistant se hacen en lenguaje natural, según publicaba Google en su blog en Mayo de 2017.

En el lenguaje natural, el usuario formula sus preguntas utilizando lo que en la escuela periodística norteamericana se denomina las 6 W: Quién, Cuándo, Por qué, Cómo, Dónde, Qué. Las búsquedas que se realizan ya no son de palabras clave, sino contextuales, marcadas por la cuarta generación de Internet o Web 4.0.

El análisis semántico y morfológico de cada palabra, usando la información según el contexto e historial del usuario permitirá entender realmente las intenciones de búsqueda y devolver los resultados más adecuados. Google tiene que ser capaz de entender que múltiples personas utilizan distintas palabras para la misma necesidad y, el comportamiento post búsqueda se ha convertido en la principal fuente de feedback para Google. ¿El usuario hace click en el link? ¿Vuelve de nuevo a la lista de resultados?

En esta línea, Luis Villanueva, consultor SEO, afirma que "Google trabaja en muchas cosas. En 2015 lanzó Rankbrain para tener una mayor comprensión de las intenciones de búsqueda (antes, en 2013 había lanzado Hummingbird para interpretar mejor el contexto y la relevancia de un contenido), por lo que está claro que todo esto es para mejorar la experiencia del usuario en su buscador y "escupir" los mejores resultados cuando un usuario hace una búsqueda, cada día más variadas debido a la voz y a las nuevas generaciones."

En Diciembre de 2017, Google publicaba la guía de búsquedas por voz donde destacaba la satisfacción del usuario, la longitud de la respuesta, y la pronunciación como elementos claves para reducir las distancias entre personas y tecnología. Para Google es absolutamente fundamental entender la intención de búsqueda de cada usuario y, a nivel de búsquedas por voz, la reescritura de dichas consultas se convierte en una obligación.

La revolución de los medios convencionales

En 1979, The Buggles cantaban "Video killed the radio star". En 2018, casi 40 años más tarde, el audio vuelve a brillar en detrimento del formato audiovisual. El estudio publicado por Reuters demuestra el despunte de los podcast: en EEUU, casi 70 millones de personas escuchan podcasts todos los meses en 2017 y, lo que es mejor, están siendo rentables. El año pasado los ingresos publicitarios de los podcasts supusieron 220 millones de dólares. Con los audiolibros la tendencia también es positiva. Mientras que las ventas de libros electrónicos disminuyen, los ingresos de audiolibros crecen exponencialmente. El audio es, a todas luces, un formato muy rentable.

En 2017, The New York Times decidió lanzar un podcast informativo diario, The Daily, que se convirtió, en tan sólo 9 meses, en todo un éxito superando los 100 millones de descargas. La edición de podcasts se está convirtiendo un serio competidor de los medios de comunicación convencionales que ataca sobre todo nichos sin explotar.

Bede McCarthy, Director de Producto de Financial Times, afirmaba recientemente que "todavía no nos tomamos en serio lo rápido que está creciendo el uso de dispositivos por voz en el hogar y en el móvil". Pero eso no quita que haya cadenas televisivas como la BBC que hayan sabido adaptarse rápido a los cambios creando una comedia de ciencia ficción llamada "The Inspection Chamber" en la que la audiencia puede interactuar y participar en la historia con la ayuda de los dispositivos inteligentes.

La cosa está clara: el audio está de moda, los dispositivos inteligentes son su gran aliado y el que mejor sepa preparar su contenido para las búsquedas de los usuarios será el ganador de esta competición por el posicionamiento.

El reto de generar contenido adaptado a las búsquedas por voz

Javier Gosende, Consultor SEO, afirma que las búsquedas de voz obligarán a adaptar su metodología de trabajo. "Cuando ejecutamos una campaña de SEO, una de las primeras tareas es hacer un estudio de las palabras clave que usa nuestro público objetivo para encontrar información de nuestra actividad. Lamentablemente las herramientas que usamos hoy en día los SEOs para investigar las frases de búsqueda no tienen un filtro para ver las que se realizan con voz versus las que se hacen escribiendo en el ordenador."

Otro problema añadido es que "en muchos casos (sobre todo hablando de asistentes de voz) la respuesta que obtendrá un usuario por voz contendrá un único resultado. Por tanto, toda empresa digital debería marcarse como objetivo ser capaz de satisfacer las necesidades del usuario, y hacer entender a los buscadores qué clase de consultas y necesidades estoy resolviendo con mi contenido (principalmente mediante schema.org)", según explica Alberto Talegón, Head of Data de Miss Conversion. Fernando Muñoz concluye: "tendremos que adaptarnos para seguir dando el mejor resultado, pero en un internet de respuestas rápidas y con contenido (y, por ende, visita) sólo para aquellos que necesitan más información."

En Mayo de 2018, un grupo de expertos del Forbes Communications Council publicaron una serie de recomendaciones para la correcta optimización de contenido para las búsquedas por voz. Algunas de las más destacadas son la creación de contenido que mantenga activa la conversación en lugar de finalizarla, usar palabras clave basadas en las 6 W's, pensar en el SEO por voz, tener en cuenta el contexto o preguntarse cómo los buscadores hacen preguntas.

En la misma línea está el estudio publicado en Niemann Reports en Abril de 2017. Frente al resultado que nos devuelva el buscador, el usuario podrá hacerle más preguntas e interactuar con él gracias al aprendizaje de esos sistemas por voz para poder comprender mejor el contexto. Ya no se trata sólo de responder sólo las 6 W's o tener la posición cero para aparecer como resultado destacado. Los medios deben ser capaces de generar contenido adicional con el que el usuario pueda interactuar. Y debe estar adaptado al lenguaje hablado.

Foto | iStock