Las carreras de canicas en 2020: furor vía YouTube con gradas de LEGO, rampas motorizadas y lo que queda por ver

Las modas durante el confinamiento han ido desde el "pijándal" hasta el pan casero, pasando por agotar bicicletas estáticas y otros productos de deporte por intentar practicarlo en casa. Pero también hemos devorado ciertos contenidos en streaming y así ha ocurrido con las carreras de canicas, algo que va mucho más allá de las que quizás hayamos podido hacer durante nuestra niñez.

Gran parte de culpa la tiene Jelle Bakker, el holandés de 36 años que (junto a su hermano Dion) transformó esta afición en lo que le da de comer. El 15 de marzo, el día después de que en España se estableciese el estado de alarma (y cuando ya llevaban así muchos países), llegaron a tener hasta 35 millones de visualizaciones por Twitter, como llegaron a destacar en el Washington Post. Es todo un espectáculo al que reconocemos habernos enganchado, sobre todo cuando es algo que puede seguirse desde YouTube y se narra con la pasión y entusiasmo que ahora podréis ver.

Igual que hablamos de los eSports para los deportes electrónicos podemos hacerlo también de Marble Sports para los de canicas, aunque esto es en realidad una marca comercial y no son ni mucho menos las únicas competiciones como veremos.

Se trata de la marca derivada de Jelle's Marble Runs (JMR), el canal de YouTube que montaron los Bakker y que ahora mismo lleva a cabo cuatro competiciones. Las tres con más recorrido son Marble Leage, Marble Rally y la Marbula One (mi favorita, el naming es magia y no sólo lo pienso yo como veremos luego), aunque debido al éxito surgió un esqueje más reciente del que posteriormente hablaremos, la Marbula E.

Si curioseamos en este maravilloso mundo veremos que hay algunas propuestas aparentemente más sencillas (ojo, con circuitos muy largos y bien trabajados), como la de los rally que adjuntó precisamente el tweet responsable de ese boom del 15 de marzo, y que os citamos a continuación. Pero en los de Marbula One (algo así como la Fórmula 1 en canicas) no sólo vemos el circuito, sino también gradas y una rampa automática de subida entre otros elementos.

Así, en la Marbula One tenemos una curiosa representación del circo que se monta en cada Gran Premio de F1, pero en miniatura (como la inversión en cada GP) y con LEGOs, Kenex, motores, automatizaciones y evidentemente muchas canicas. Las gradas se montan con LEGOs, también otras estructuras como los palcos VIP (sí, los hay y están ocupados) o los boxes, y el podium está impreso en 3D.

Congratulations to your #Marbula1 season one champions, @SpeedersSavage! Shout-out to your runner ups in the team championship, @RealHazers and @RealOrangers! Congratulations to Speedy on winning the racer championship, and shout-out to runner ups, Snowy and Smoggy! #SpeedIsKey pic.twitter.com/HaKEGMHiIR