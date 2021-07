Bombardeando 35.000 peces con un avión desde 1956: en Utah llevan décadas repoblando lagos con esta llamativa técnica

Hay repoblaciones de récord, como aquélla que vimos en la India llegando a plantar 66 millones de árboles en 12 horas. Otras... Son repoblaciones más peculiares, aparentemente "locas", como el bombardeo de peces que se ha podido ver en algunos lagos de Utah, Estados Unidos.

Se trata de una maniobra llevada a cabo por la Utah Division of Wildlife Resources, una agencia gubernamental dedicada a preservar la vida salvaje en el estado, la cual se muestra en un vídeo que incluso puede llegar a parecer desconcertante. En ella se lanzan al río más de 30.000 de truchas al agua desde un avión, con el fin de repoblar los lagos.

La llamativa manera de repoblar lagos de este organismo se ha vuelto a viralizar por la reciente publicación del vídeo, pero tal y como explican en el New York Times, es algo que se lleva haciendo en este estado desde al menos 1956. De hecho, lo pudimos ver hace siete años gracias a las noticias de la Fox.

Las imágenes hablan por sí solas: vemos como un avión, justo al pasar por encima de una amplia superficie de agua, lanza miles de peces. Una repoblación que se hizo el 6 de julio en Boulder Mountain (Utah).

Se trata de especímenes jóvenes de trucha de manantial (Salvelinus fontinalis) y trucha común (Salmo trutta). Según el organismo, son vuelos de poca altura y al ser animales pequeños caen de manera relativamente lenta, "planeando como una hoja cuando cae del árbol", asegurando una tasa de supervivencia del 95%. Una cifra que se comprobó tras recoger parte de las truchas caídas y ver que morían cinco de cada cien, encajando también con la tasa de supervivencia en las cataratas del Niágara (donde los peces caen al vacío y más del 90% sobreviven a la caída de 50 metros).

Fun fact: We stock many of Utah's high-mountain lakes from the air. The fish are tiny — anywhere from 1–3 inches long — which allows more than 95% of them to survive the fall. #Utah #TroutTuesday pic.twitter.com/kotDe91Zzw