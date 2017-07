Así es como La India ha plantado 66 millones de árboles en sólo 12 horas

Por desgracia el cambio climático y sus consecuencias siempre son actualidad, pero afortunadamente también lo son las iniciativas que buscan ayudar a solucionar el problema (o a que se agrave menos). En la India han demostrado que la unión hace la fuerza y también la reforestación, y han establecido un récord plantando más de 66 millones de árboles en sólo medio día.

Este récord tan verde se ha logrado en el estado de Madhya Pradesh, en un evento que ha promovido el propio gobierno del país y que ha congregado a más de 1.500.000 voluntarios. Lo llamaron "6 Crore Trees", siendo crore una unidad en la numeración india equivalente a 10 millones, y forma parte del compromiso de la India con la Conferencia sobre el Cambio Climático de París.

Si bien se trata posiblemente de un nuevo récord Guinnes, lo cierto es que la India ya tiene en su palmarés otros eventos de plantaciones masivas similares con el fin de repoblar zonas. Esta vez han sido 66.300.000 árboles en tan sólo 12 horas (de 7:00 a 19:00 del pasado domingo 2 de julio), pero el año pasado ya se plantaron 49,3 millones de árboles en 24 horas (en el estado de Uttar Pradesh).

#MadhyaPradesh planted 6 crore saplings on banks of #Narmada in 12 hours on Sunday, eyes Guinness world record. #MPPlants6CroreTrees pic.twitter.com/Q5yWFcFuXA