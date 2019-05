700.000 LEDs y más de 30 edificios iluminados: así se logra el impresionante espectáculo nocturno de Hangzhou

Marco Polo definió Hangzhou como "la ciudad más suntuosa y elegante del mundo". Atrás queda la gloria de antaño, pero este puerto dividido por el río Qiantang es un importante núcleo económico, la quinta ciudad más poblada del país y cuna de personalidades tan reconocidas como Jack Ma, fundador de Alibaba y la persona más rica de China.

Entre las numerosas atracciones de la ciudad tenemos sus famosos espectáculos nocturnos, de entre los cuales destaca el espectáculo de luces y música de Qianjiang New City, uno de los dos grandes distritos financieros de la ciudad. Estamos ante un gigantesco show nocturno que emite imágenes sobre distintos rascacielos, luces totalmente sincronizadas y un número musical a gran escala sin parangón.

El espectáculo de luces de Hangzhou fue construido por el gobierno chino para impresionar a los invitados del G20 en 2016, pero también ha servido para celebrar el 69º aniversario China y estos días para sorprender a los asistentes de la primera Conferencia para el Diálogo de las Civilizaciones Asiáticas, un festival de comido celebrado a mediados de mayo en la ciudad de Hangzhou.

Tenemos efectos visuales de luz, sonido y electricidad para mostrar una "cortina gigante" de 35 edificios de gran altura que se sitúan a lo largo del río Qiantang. Entre estos rascacielos destacan el 'Hangzhou Grand Theater', 'Hangzhou International Convention Center', 'Hangzhou Fortune Finance Center' o la 'Hangzhou Civic Culture Tower'.

