Oceanix City, la ciudad flotante "a prueba de desastres naturales" y auto sostenible que la ONU quiere hacer realidad

Una ciudad flotante sin coches ni rascacielos, con sistemas de reciclaje e ideada para tener granjas submarinas; con una capacidad máxima para 10.800 habitantes y construida para resistir desastres naturales como inundaciones, tsunamis, huracanes, así como el aumento en los niveles de los mares.

Sí, podría parecer la sinopsis de una próxima película de ciencia ficción pero no, se llama 'Oceanix City' y la Organización de las Naciones Unidas quiere hacerla realidad.

Cuando la ficción sirve de inspiración para la realidad

Durante una mesa redonda celebrada esta semana en la sede de las Naciones Unidas, un grupo de arquitectos, ingenieros, diseñadores, constructores e investigadores del MIT presentaron el concepto de 'Oceanix City', una ciudad flotante que nace como solución ante la escasez de vivienda y el riesgo cada vez más latente que tenemos de enfrentarnos a un desastre natural.

La idea de ciudad flotante no es nueva, de hecho se han presentado algunos proyectos en el pasado. Sin embargo, estas propuestas han estado dirigida a multimillonarios que quieren preservar sus riquezas a través de ciudades exclusivas diseñadas para unos cuantos. De ahí la importancia de este nuevo proyecto de la ONU, ya que afirman que Oceanix City sería asequible y dirigida a todo el mundo.

A pesar de este cambio de enfoque, tanto las propuestas pasadas como ésta coinciden en algo: el escepticismo, ya que en el papel todo suena increíble, pero la realidad es que a día de hoy es complicado imaginar que algo así pueda convertirse en realidad.

Ante esto, la ONU busca ganar credibilidad apoyándose en arquitectos y planificadores urbanos de renombre, como Marc Collins, CEO de Oceanix, una empresa que desde hace algunos años se dedica a construir estructuras flotantes, o el caso del famoso arquitecto Bjarke Ingels, quien es el responsable de haber diseñado este concepto.

Hay que destacar que Oceanix City es apenas un concepto y hasta el momento no cuenta con ningún tipo de financiación, pero la ONU busca apoyar e impulsar este proyecto para que se haga realidad en un futuro no muy lejano, aunque no mencionaron cómo. Lo que se sabe es que Collins e Ingels están buscando inversores, y creen que con el tener el respaldo de la ONU les será más sencillo conseguirlos.

Las características de una utopia

Según los responsables de este proyecto, Oceanix City se basaría en plataformas hexagonales con capacidad de hasta 300 habitantes cada una. Según explican, los hexágonos son las formas arquitectónicas más eficientes, por lo que al decidirse por este diseño esperan reducir el uso de materiales.

El proyecto contempla construir grupos de seis de estas plataformas, las cuales serían llamadas 'aldeas' y la ciudad entera tendría hasta seis aldeas. Es decir, Oceanix City tendría una capacidad máxima para albergar hasta 10.800 habitantes, aunque la cantidad ideal serían 10.000 personas, ya que esto permitiría que la ciudad tenga una "autonomía plena".

Respecto a esta supuesta autonomía, la ciudad sería capaz de producir su propia energía, agua y calor, así como su propio alimento. Para esto se crearían "granjas acuáticas" debajo de las plataformas, donde habría jaulas que servirían para cosechar diversos tipos de plantas o vegetales, así como para criar algún tipo de especies animales.

Oceanix City no permitirá que haya coches, camiones o algún tipo de vehículo de gran tamaño, ni mucho menos que emita partículas contaminantes. Es decir, ni camiones recolectores de basura, ya que ésta se desecharía por medio de un sistema de tubos neumáticos que recolectarían los desechos en una estación de clasificación, donde sería identificada y reciclada.

De hecho, la idea es que tampoco haya edificios de gran tamaño, lo máximo que se permitirá será siete plantas. Y es que el objetivo es que Oceanix City sea a prueba de desastres naturales, por lo que sus responsables aseguran que será capaz de soportar desde el impacto de un huracán categoría 5 hasta tsunamis.

Para lograr este tipo de blindaje, los creadores de esta ciudad flotante explican que todas las plataformas estarían unidas y ancladas al fondo del océano, para así crear una especie de núcleo con mayor fortaleza. Una de las supuestas ventajas de este núcleo, es que podría ser remolcado para reubicarlo en una nueva zona en caso de posibles desastres. La idea es que este tipo de ciudades se construyan a una distancia de máximo dos kilómetros de las principales ciudades costeras, por lo que podrían ser accesibles para un ciudadano promedio.

Para fabricar las viviendas y estructuras de la ciudad se usaría madera, bambú y 'biorock', un material que nace de la exposición de minerales submarinos a la corriente eléctrica, dando vida a un revestimiento de piedra caliza que, afirman, es tres veces más duro que el hormigón pero que es capaz de flotar. Incluso aseguran que este material se fortalece con el paso del tiempo e hasta puede repararse mientras está expuesta a las corriente marítimas. Gracias a esto, también permitiría soportar condiciones climáticas extremas.

Esta ciudad flotante también contaría con un "centro espiritual", un centro cultural y una biblioteca comunitaria, donde encontraríamos desde ordenadores públicos hasta bicicletas y vehículos acuáticos para alquilar, ya que todo se basaría en una "economía colaborativa". Por último, se busca que la ciudad cuente con un sistema acuífero con la capacidad de extraer agua potable del aire, lo cual será primordial para la viabilidad del proyecto.

Los responsables de Oceanix City afirman que este proyecto no será para sustituir la vida en tierra, sino que se plantea como una opción más para la vida en nuestro planeta, ya que además no todas las personas estarían dispuestas a vivir sobre el agua.

Víctor Kisob, director ejecutivo adjunto de UN-habitat, mencionó durante la presentación del proyecto: