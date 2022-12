"No esperéis una Raspbery Pi 5 en 2023", dice el creador de estos mini PC. Toca ser (muy) pacientes

Nunca antes habíamos tardado tanto en tener una nueva versión de la Raspberry Pi. Hace casi tres años y medio que se lanzó la Raspberry Pi 4 y seguimos sin Raspberry Pi 5, pero es que aún tendremos que esperar bastante si queremos ver ese nuevo miniPC en acción.

Es al menos lo que ha indicado Eben Upton, creador de la Raspberry Pi. Este ingeniero afirmó en una reciente entrevista en vídeo que la situación seguía siendo comprometida y que "no esperemos una Pi 5 el año que viene" (2023). Puede que no aparezca, pero no perdemos las esperanzas.

La Raspberry Pi B+, la segunda en aparecer en el mercado, se lanzó dos años y cinco meses después de su predecesora, la Raspberry Pi original. Como indican en Tom's Hardware, la cadencia desde ese versión se aceleró salvo por la RPi 4, que fue la que más se hizo esperar:

Modelo Lanzamiento Cadencia Raspberry Pi Febrero 2012 - Raspberry Pi B+ Julio 2014 Dos años, cinco meses Raspberry Pi 2 Febrero 2015 Seis meses Raspberry Pi 3 Febrero 2016 Un año Raspberry Pi 4 Junio 2019 Tres años, cinco meses

Estamos en diciembre de 2022, así que ya han pasado otros tres años y medio desde que se lanzara la RPi 4: se ha superado el margen que ya se nos hizo largo con aquel modelo, así que uno podría pensar que a estas alturas deberíamos tener ya ante nosotros la nueva (e hipotética, de momento) Raspberry Pi 5.

Pero la situación es ahora mucho más complicada que cuando se lanzó la RPi 4: hemos pasado por una pandemia, y los problemas derivados de la escasez de chips y ahora la inflación han sido obstáculos muy importantes para empresas del ámbito de los semiconductores.

Eben Upton —al que entrevistamos por primera vez en febrero de 2015— lo sabe bien: las Raspberry Pi llevan meses siendo muy difíciles de conseguir, pero al menos aquí hay buenas noticias: hay en camino 100.000 Raspberry Pi para responder a la demanda, y en el segundo semestre de 2023 desaparecerán las restricciones y los usuarios finales volveremos a encontrar estos mini PCs fácilmente.

Esas buenas noticias contrastan con esa otra mala sobre la Raspberry Pi 5. Según Upton, 2023 será "un año de recuperación", algo razonable teniendo en cuenta todo lo que ha pasado estos últimos meses.

Este ingeniero ya avisó de que la RPi 4 tardaría en llegar. Lo hizo en la entrevista que le hicimos en enero de 2018, cuando nos dijo que ese modelo no aparecería en los próximos 12 meses. Acabó tardando 18 meses desde que nos lo dijo, así que desde luego cumplió su promesa, como luego nos contó en otra entrevista.

Así pues, parece que toca ser (muy) pacientes. Salvo sorpresas, no veremos una Raspberry Pi 5 hasta (como poco) 2024, y mientras tanto habrá que optar por algunas alternativas, sean más directas o algo más originales.

Imagen: Raspberry Pi Foundation