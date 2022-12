Si llevas meses buscando una Raspberry Pi, estás de suerte: está en marcha un plan para acabar con la escasez

Los últimos tres años no han sido buenos para la Raspberry Pi Foundation. Si el desarrollo de esta plataforma hubiese seguido su curso normal a estas alturas ya deberíamos tener en nuestras manos una hipotética Raspberry Pi 5. Pero no ha sido así. De hecho, el déficit global de semiconductores se ha cebado durante muchos meses con estas placas hasta el punto de provocar que conseguir una a su precio oficial sea casi una misión imposible.

En abril Eben Upton decidió dar un paso hacia delante y explicó que estaban teniendo problemas con la producción, y que poco a poco los estaban solucionando, pero que también habían observado cómo la demanda se estaba incrementando drásticamente desde principios de 2021. Aquella situación les llevó a dar prioridad a sus clientes empresariales, por lo que los usuarios finales percibimos la escasez de placas aún con más severidad.

Hasta ahora no teníamos ningún indicio que nos invitase a prever que la situación pudiese mejorar a corto plazo, pero, afortunadamente, parece que el panorama está a punto de cambiar. Y, además, va a hacerlo drásticamente. Esta buena noticia no procede de una filtración; nos la ha dado Eben Upton desde el blog oficial de Raspberry Pi. Y, además, fija con claridad el momento en el que se acabará la escasez de estas placas.

Están en camino nada menos que 100.000 Raspberry Pi para responder a la demanda

La entrada que ha publicado Upton en su blog contiene una confesión que en cierto modo podemos tomarnos como una declaración de intenciones: "Debido a diversos motivos vamos a dejar atrás 2022 con una visibilidad mucho mayor de nuestra cadena de suministro de semiconductores que la que teníamos a principios de este año". Este pronóstico está alineado con la recuperación de la industria de fabricación de circuitos integrados que observamos desde hace varios meses. Y, sin duda, es una muy buena noticia.

No obstante, esto no es todo. Upton nos está diciendo que a corto plazo espera tener muchas menos dificultades para conseguir los chips que necesita para fabricar sus placas Raspberry Pi, pero también asegura que, aunque el primer trimestre de 2023 no será bueno, a partir del segundo el panorama mejorará perceptiblemente.

For the first time in a couple of years of semiconductor supply chain hell, we’ve got some good news for you.



Eben explains all:https://t.co/i6VTjlAc7g pic.twitter.com/0ejGyAcb3X — Raspberry Pi (@Raspberry_Pi) December 12, 2022

De hecho, confía en que su cadena de suministro le permitirá recuperar el nivel de producción que tenía antes de la pandemia, y durante el segundo semestre del año que viene desaparecerán las restricciones y los usuarios finales no tendremos ningún problema para conseguir una Raspberry Pi. Suena muy bien. Esperemos que su promesa se materialice tal y como la expone en su blog.

Además, Upton nos ha anticipado otro dato muy importante: están preparando 100.000 unidades que pronto estarán disponibles para los usuarios finales, y cada uno de nosotros solo podrá hacerse con una unidad con el propósito de que lleguen al mayor número de manos posible. Dada la coyuntura que estamos empezando a dejar atrás y la proximidad de las fiestas navideñas, que podrían contribuir a incrementar todavía más la demanda, parece una buena idea.

Raspberry Pi Foundation está preparando 100.000 unidades que pronto estarán disponibles para los usuarios finales

No obstante, no todas las noticias son buenas. Una consecuencia de la crisis que durante meses ha sacudido los cimientos de la industria de los semiconductores es que el coste de las placas de circuito impreso, los conectores, los chips y los demás componentes requeridos para producir una Raspberry Pi han aumentado, por lo que su precio subirá. Aun así, el encarecimiento, según Upton, será comedido. Las Raspberry Pi Zero y Zero W serán cinco dólares más caras. Confiemos en que esto sea todo.

Imagen de portada: Raspberry Pi

Más información: Raspberry Pi