En un raro momento de pausa propositiva, Santiago Abascal tomó las riendas del debate entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno y mencionó dos palabras: "inteligencia artificial". Lo hizo con mucho bombo —"el mayor avance tecnológico de la historia de la humanidad"; RIP, fuego— y sin especificar su posición o las medidas que Vox lleva en su programa. Pero al menos sacó el tema.

Acto seguido, Abascal pasó a hablar de los recursos minerales de España, de las tierras raras, de las interconexiones de cuencas y de nuestro supuesto retraso —"vamos muy tarde"— al respecto. Fue una mención a la dubitativa y fue la única en todo el debate. El silencio de la política española respecto a la IA y sus consecuencias contrasta con Estados Unidos, donde los centros de datos han jugado un papel central en las pasadas elecciones de medio mandato.

Como vimos, la mayoría de referéndums convocados para aprobar o denegar la construcción de nuevos centros de datos en distintos puntos del país se saldaron con una rotunda derrota para la industria tecnológica. España no debería ser ajena a este debate. El país cuenta con electricidad barata y espacio, por lo que se ha posicionado de forma natural como un hub tecnológico y energético para las grandes tecnológicas.

Aragón o Madrid son a día de hoy auténticos epicentros de un boom con implicaciones políticas, como bien saben en Ohio o Texas.

Y sin embargo nada de esto permeó al debate, su posición en las prioridades narrativas de los partidos es marginal. Debemos asumir pues una aceptación tácita de la construcción de más centros de datos en España, al margen de la creciente oposición que, en algunos municipios, su levantamiento está causando.

¿A qué se debe? España necesita tener una conversación seria, profunda y regular sobre el despliegue de centros de datos en su territorio. Hemos visto durante los últimos años la difusión de bulos, noticias mal contadas o impacto irregularmente estimado sobre su uso de agua o contaminación. Y del otro lado, también hemos visto grandes promesas de empleo, productividad y ganancias de capital para las regiones receptoras, especialmente Aragón.

Lo que no hemos visto es un plan nacional y multipartito sobre la cuestión. No sabemos cuál es la posición del Gobierno de España ni de los partidos que conforman la oposición sobre el futuro de los centros de datos. No sabemos si están preocupados o no por una red eléctrica en progresivo proceso de colapso; no sabemos si temen que la factura eléctrica se traslade a los vecinos; no sabemos si hay estimaciones nacionales de ingresos; no sabemos cómo pretenden competir con otras regiones de Europa para captar más instalaciones.

No sabemos. Y en ese contexto, legislaciones como el Real Decreto que trae de cabeza a la industria desde hace unos meses tan solo profundizan en la confusión, la indecisión y la falta de guía sobre el futuro de los centros de datos en España. No es un asunto menor. Se trata de una infraestructura crítica que tiene externalidades positivas y negativas. Merecería más que una breve mención en todo un debate electoral.

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