iOS 16: fecha de salida, novedades, modelos compatibles y toda la información

iOS 15 lleva ya un tiempo entre nosotros y ya está instalado en siete de cada diez iPhone. Pero el ciclo no se detiene y, como no podría ser de otra forma, este año asistiremos al lanzamiento de iOS 16. Todavía falta tiempo para que lo veamos por nosotros mismos, pero para ir abriendo boca e irnos haciendo una idea de lo que podemos esperar, en este artículo vamos a repasar todo lo que se ha filtrado y rumoreado, desde sus fechas de lanzamiento hasta sus principales novedades y funciones. Sin más dilación, comenzamos.

¿Qué dispositivos son compatibles con iOS 16?

Una de las principales características de iOS es que suele llegar a una enorme cantidad de dispositivos, incluso a los más antiguos. Por el momento, no hay una lista de dispositivos compatibles, pero es fácil hacerse una idea de qué dispositivos lo serán. iOS 15 es compatible con los iPhone 6s en adelante, incluyendo el iPhone SE de primera y segunda generación y el iPod Touch de séptima generación. ¿Qué pasará con iOS 16?

Lo más probable es que la lista no cambie demasiado. Los iPhone 14 serán los encargados de estrenar esta nueva versión (puesto que seguramente se lancen con ella) y la única pregunta que podemos hacernos ahora mismo es qué pasará con los iPhone 6s, que ya recibieron iOS 14 y 15 y fueron lanzados en septiembre de 2015. Han pasado cerca de siete años desde ese momento y cabe esperar que se queden en iOS 15, pero por el momento son solo conjeturas. Una filtración del sitio francés iPhoneSoft, que cita a desarrolladores del ecosistema Apple, sugiere precisamente esto: que los iPhone 6s, 6s Plus y iPhone SE (1ªGen) no recibirán iOS 16.

¿Cómo es el diseño de iOS 16?

Por el momento, no ha habido filtraciones acerca del diseño de iOS 16. Sin embargo, el sistema operativo de Apple no suele recibir grandes cambios de diseño en periodos de tiempo tan cortos. Realmente, desde la llegada de los widgets y el cajón de aplicaciones, no ha habido cambios significativos en materia de diseño. Así pues, lo más probable es que no haya grandes cambios y que, simplemente, se pula y mejore lo que tenemos actualmente. En cualquier caso, estaremos pendientes para actualizar conforme se sucedan las filtraciones.

¿Cuáles son las principales novedades de iOS 16?

Imagen filtrada de los widgets interactivos de iOS 16 - Imagen: LeaksApplePro

Todavía es pronto para hablar de funciones y novedades, pero ya hay alguna que otra cosa para ir picando. LeaksApplePro, un conocido filtrador del mundo Apple, ha sido el encargado de publicar la primera filtración de iOS 16 y, aparentemente, tiene que ver con los widgets. Según el filtrador, la captura de pantalla sobre estas líneas muestra la interfaz de iOS 16 y sus nuevos widgets interactivos. Actualmente, los widgets son estáticos y dan información, pero no nos permiten interactuar con ellos. Eso, de acuerdo a esta filtración, estaría cerca de cambiar.

En la imagen podemos ver los widgets interactivos (nombre en clave InfoShack), que son widgets "grandes" que nos permitirán hacer acciones directamente desde los propios widgets. Desgraciadamente, esto es todo lo que sabe hasta la fecha. No hay imágenes de su funcionamiento ni más información, pero estaremos pendientes para actualizar cuando proceda.

Cómo puedo descargar ahora iOS 16

No se puede, simple y llanamente. iOS 16 está en desarrollo y, como tal, tocará esperar para poder echarle el guante, seguramente hasta septiembre. Antes de lanzamiento oficial habrá una serie de betas públicas que se podrán instalar sin problema, así que actualizaremos cuando estén disponibles con dicha información.

¿Qué fecha de lanzamiento tiene iOS 16?

Apple presenta iOS en la WWDC, su conferencia para desarrolladores. Esta suele tener lugar a principios de junio y es entonces cuando se hace oficial la nueva versión del sistema operativo y se revelan sus novedades. La WWDC 2019 fue el 3 de junio, la WWDC 2020 el 22 de junio y la WWDC 2021 el 7 de junio, así que, más o menos, nos podemos hacer una idea.

En cuanto al lanzamiento, cabe esperar que se siga el protocolo habitual, es decir, lanzar primero una serie de betas y, posteriormente, la versión final. Por ejemplo, la primera beta de iOS 15 se publicó el 7 de junio y la versión final se desplegó el 20 de septiembre, casi coincidiendo con el lanzamiento de los iPhone 13. Podemos, por lo tanto, asumir que iOS 16 se presentará en junio y se lanzará en septiembre.