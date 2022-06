Llega Apple Pay Later: compra ahora y paga después, en cuatro meses y sin intereses

Apple lleva tiempo ofreciendo más y más opciones en el ámbito financiero, y al ya popular Apple Pay o a su tarjeta Apple Card ahora se les une Apple Pay Later, una opción para financiar todas esas compras.

Este servicio permite que todo aquello que pagues con Apple Pay se pueda pagar en cuatro cuotas mensuales sin intereses y sin comisiones por retrasos. Una propuesta importante para una Apple que entra un poquito más en este ámbito.

Compra ahora, paga después

La tendencia a ofrecer esas opciones de "comprar ahora, pagar después" están cada vez más extendidas y Apple ha aprovechado esa inercia para presentar Apple Pay Later, su propia propuesta en este segmento.

Empresas como PayPal ofrecieron esta posibilidad recientemente, y la popularidad de Apple Pay puede hacer que este nuevo servicio se convierta en una opción muy potente para Apple.

Con este servicio cualquier persona que use Apple Pay podrá decidir si quiere pagar ese producto o servicio —sea o no de Apple, da igual— en cuatro plazos mensuales.

En Apple han destacado además el hecho de que esa financiación no llevará asociada ni intereses ni comisiones por retrasos en los pagos.

Apple no ha dado demasiados detalles adicionales sobre este servicio, pero en la captura que ha presentado se puede ver esa "letra pequeña" en la que se explica cómo estos "p´restamos" están sujetos a la aprobación de la compañía y podrían no estar disponibles en todos los estados de Estados Unidos. No se conoce cuál será la forma en la que Apple concederá o no esa aprobación para la capacidad de financiar las compras.

Eso podría traer cierta polémica: ya ocurrió algo similar con la Apple Card, de la que se reveló que planteaba líneas de crédito distintas según el sexo del cliente: en uno de los casos se vio cómo le concedía a un hombre 20 veces el crédito que a su mujer.

Parece claro que el servicio de financiación de compras estará inicialmente disponible en Estados Unidos de forma exclusiva, pero ampliaremos esta información si Apple ofrece más datos sobre esta nueva prestación.