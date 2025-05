Google I/O 2025: sigue la gran conferencia de Google en directo

Un año más, llega una de las citas más importantes del año con Google. Hoy tendrá lugar el Google I/O 2025, una de las conferencias (realmente una serie de conferencias) más importantes del año que, como no podría ser de otra manera, podrás seguirla en vivo y en directo con nosotros.

La conferencia inaugural del Google I/O 2025, aquella en la que Google presentará las novedades más jugosas, tendrá lugar hoy, 20 de mayo, a las 19:00 hora peninsular española. Podrás seguirla en vivo en YouTube, en nuestro perfil de Instagram y en nuestra página de directos. Los horarios según regiones son los siguientes:

España : 19:00 (18:00 en Canarias).

: 19:00 (18:00 en Canarias). México: 11:00 AM

11:00 AM Colombia : 12:00 AM.

: 12:00 AM. Venezuela y Chile : 1:00 PM.

: 1:00 PM. Argentina: 2:00 PM.

Un vistazo a… 10 APLICACIONES de GOOGLE que PODRÍAN HABER TRIUNFADO

Qué esperamos ver

Google I/O 2025 | Imagen: Google

Seguramente no coja a nadie por sorpresa que el Google I/O de este año vaya a tener como principal protagonista a la IA. La compañía de Mountain View está apostando muy fuerte por Gemini e integrando esta tecnología en todos sus productos, desde Android hasta el buscador, por lo que es probable que hoy conozcamos no solo nuevos modelos, sino nuevas integraciones y experiencias en todos sus productos. También es probable que tengamos información sobre IA agéntica y alguna novedad de Project Astra.

Por otro lado, el pasado 13 de mayo tuvo lugar The Android Show, el evento aparte en el que Google presentó todas las novedades de Android 16, Wear OS y demás sistemas. No obstante, hubo un nombre que no tuvo excesivo protagonismo y que, seguramente, lo tenga hoy: Android XR.

El Google I/O 2025 estará marcado por la misma palabra que ha marcado todos los eventos de los últimos años: IA

Este sistema operativo, que encontraremos en dispositivos como Project Moohan (las gafas que Google está desarrollando junto a Samsung), también tendrá Gemini como copiloto y apunta a ser el siguiente gran paso de Google. La firma consiguió conquistar el mundo móvil con Android y con Android XR parece aspirar a lo mismo en un segmento incipiente, pero con mucho potencial: las gafas conectadas. Daydream y Google Glass no llegaron a buen puerto, pero suele decirse que a la tercera irá la vencida.

Lo que no esperamos es hardware. Salvo que haya alguna sorpresa en forma de, precisamente, gafas, no esperamos novedades de Pixel, tablets o domótica. Este evento tiene todas las papeletas para ser sobre IA, IA y un poco más de IA. Recordemos: tendrá lugar hoy, 20 de mayo, a las 19:00 hora peninsular española.

Imagen de portada | Google editada por Xataka

En Xataka | Google lleva años intentando crear su WhatsApp. Con RCS lo está logrando sin que lo parezca