iPhone 15 y más: sigue la presentación de Apple en directo [Finalizado]

EVENTO FINALIZADO: Aquí tienes todas las novedades sobre el iPhone 15, el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max y más...

Hoy es el día. Hoy asistiremos a uno de los eventos más importantes del mundo de la tecnología: la Keynote de Apple para presentar sus nuevos iPhone 15. Apunta a ser un evento muy relevante, tanto para los iPhone como para la compañía en general y sí, veremos los nuevos iPhone, pero seguramente Apple aproveche para presentar más dispositivos y accesorios y, como no podría ser de otra manera, podrás seguir la conferencia en vivo y en directo con nosotros.

La presentación tendrá lugar hoy, 12 de septiembre, a las 19:00 hora peninsular española y podrás seguirla con nosotros en nuestro canal de YouTube, nuestro perfil de Twitter/X @xataka y nuestra página de directos. Contaremos con la compañía de Mario Arroyo (@embi41), Javier Lacort (@jlacort) y un servidor, Jose García (@josedextro), aunque también contaremos con Pedro Aznar (@pedroaznar), director de Applesfera, desde el mismísimo Apple Park para contárnoslo todo de primera mano.

Los horarios según regiones son los siguientes:

España : 19:00 (18:00 en Canarias).

: 19:00 (18:00 en Canarias). México: 11:00 AM.

11:00 AM. Colombia : 12:00 PM.

: 12:00 PM. Venezuela : 1:00 PM

: 1:00 PM Chile y Argentina: 2:00 PM.

Estamos en directo

Qué esperamos ver

Cabe esperar que el principal protagonista de la Keynote de hoy sea el iPhone 15 o, mejor dicho, los iPhone 15, ya que lo más probable es que veamos cuatro dispositivos: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, del cual se ha mencionado que podría pasar a llamarse iPhone 15 Ultra. Los rumores y filtraciones afirman que todos dejarán atrás el notch para apostar por la isla dinámica y que los modelos Pro estarán fabricados en titanio. También cabe esperar que los iPhone 15 Pro y Pro Max / Ultra estrenen el nuevo chip Apple A17 Bionic, fabricado en un proceso de tres nanómetros, así como una lente periscópica al menos en el modelo más caro.

Más allá de eso, el cambio más esperado en los iPhone 15 es la llegada del USB tipo C. Las legislaciones europeas han forzado a Apple a dejar de lado Lightning para ofrecer esta conectividad, estándar ya en el mundo Android. Sin embargo, esta novedad llega rodeada de incógnitas. Hay diferentes versiones de USB, algunas más rápidas, otras más lentas, y parece que solo los modelos Pro tendrán las versiones más capaces. Saldremos de dudas en un rato.

Si bien es cierto que los iPhone 15 serán los que reciban más luz de los focos, no serán los únicos dispositivos que harán acto de presencia en el evento. Todo apunta a que veremos un nuevo Apple Watch Ultra con una caja de titanio de color más oscuro y 49 milímetros, del cual se sabe más bien poco, y el nuevo Apple Watch Series 9. Este reloj es una incógnita y todo apunta a que será una revisión con un procesador mejorado y actualizaciones menores en ciertos componentes.

Por último, se espera que Apple renueve los AirPods Pro para añadir el puerto USB tipo C en su estuche. Sin embargo, no se sabe si habrá mejoras en materia de audio, cancelación de ruido, etc. Se desconoce si Apple aprovechará el evento para lanzar nuevos iPads, aunque todo apunta a que no, o nuevos iMac. Lo que seguramente sí se anuncie es la fecha de lanzamiento de iOS 17 y watchOS 10, las nuevas versiones del sistema operativo de los iPhone y los Apple Watch.

Es un evento que, sin lugar a dudas, promete. Promete un cambio en los iPhone tal y como los hemos conocido hasta la fecha. Parece que se vienen curvas, así que te recordemos la fecha: hoy, 12 de septiembre, a las 19:00 hora peninsular española. ¡Esperamos que sigas la Keynote con nosotros!

En directo | Sigue aquí la presentación del iPhone 15 en directo