Hay quien cree que los iPhone 15 Pro Max se venderán mucho más que los iPhone 15. Por un motivo: su periscopio

Uno podría pensar que de toda la gama de smartphones de Apple, el más vendido sería el más económico. Se equivocaría, porque al menos con la familia del iPhone 14 el modelo que más éxito ha tenido ha sido justamente el más caro y exclusivo de todos los disponibles. La empresa de Cupertino quiere aprovechar el tirón y llevar su inminente iPhone 15 Pro Max a lo más alto con la ayuda de una característica muy especial.

Los Pro Max triunfan. Datos de la consultora Omdia revelan que entre enero y junio de 2023 el modelo más distribuido de la familia iPhone 14 ha sido el iPhone 14 Pro Max, con 26,5 millones de unidades. El 14 Pro distribuyó 21 millones de unidades, mientras que el iPhone 14 llegó "tan solo" 16,5 millones.

Cambio de tendencia. Lo normal es que los modelos baratos se vendan mejor, y de hecho eso es lo que ocurrió en 2022, cuando el dispositivo mejor vendido fue el iPhone 13 en su versión estándar. El giro es singular sobre todo con la situación económica actual: puede que la gente se esté resistiendo más a cambiar de móvil, pero cuando lo hacen y apuestan por Apple, parecen apostar por el modelo más exclusivo de toda la gama.

El iPhone 15 Pro Max, a por todas. El año que viene Apple parece querer centrarse precisamente en esos modelos de súper gama alta. El analista Ming-Chi Kuo ha indicado que la firma de Cupertino ha centrado su apuesta en el iPhone 15 Pro Max, que quiere que se lleve el 35-40% de todas las ventas de la inminente familia, y que serían entre un 10 y un 20% más altas que las del iPhone 14 Pro Max.

Arriba el periscopio. Uno de los grandes argumentos de este modelo será la presencia de un zoom óptico con sistema de periscopio. Gracias a dicho sistema el iPhone 15 Pro Max podría disfrutar de un zoom óptico de 5x o 6x en lugar del actual zoom 3x. Este objetivo será además exclusivo de los iPhone 15 Pro Max, y llegará a los modelos Pro el año que viene con el iPhone 16.

Apple se alía con Largan. El fabricante de estos singulares objetivos es Largan Precision, un fabricante de Taiwan que se fundó en 1987. Se estima que el nuevo socio de Apple producirá entre 15 y 20 millones de lentes para estos móviles, pero en 2023 el número irá mas allá y podrían llegar a los 30 millones de objetivos producidos para los iPhone 15 Pro Max.

El precio subirá. Kuo añade en su análisis que el sistema de periscopio cuesta entre tres y cuatro veces más que un objetivo de alta gama convencional. Eso hace que previsiblemente Apple suba de forma sensible el precio de los iPhone 15 Pro Max, que teóricamente serán unos 100 dólares más caros que los actuales iPhone 14 Pro Max.

¿Retrasos? Se espera que Apple presente sus nuevos iPhone el próximo 12 de septiembre, aunque la fecha aún no ha sido confirmada oficialmente. Estos modelos podrían estar disponibles el viernes 22 de septiembre, pero estas semanas se ha hablado de posibles retrasos en esa disponibilidad. Según Kuo no habrá retrasos, pero sí un número limitado de unidades iniciales que harán que no pueda haber problemas para satisfacer la demanda inicial.

