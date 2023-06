iOS 17, todas las novedades: una discreta renovación para pulir (casi) todo lo que le faltaba al iPhone

Ha llegado el día. Apple está de presentación y, junto al nuevo MacBook Air de 15" y los Mac asociados al M2 Ultra, el sistema operativo de los iPhone se renueva. La primera versión para desarrolladores de iOS 17 ya está disponible (junto a iPadOS 17), y llega con importantes cambios relacionados principalmente con la usabilidad de las aplicaciones nativas.

Facetime cambia por completo

En primer lugar, cambia la forma de recibir llamadas en el iPhone. Con iOS 17 dispondremos de pantallas completamente personalizadas para nuestros contactos. Podremos escoger su fotografía, memoji y nombre escrito con la fuente que escojamos.

Nuestra aplicación de contactos tendrá tarjetas para cada contacto (siempre y cuando las queramos personalizar). El estilo es prácticamente idéntico al de la personalización de la pantalla de bloqueo que llegó con iOS 16, por lo que tendremos controles bastante intuitivos para acceder a todas las fuentes, tipografías y demás.

Será posible, del mismo modo, tener transcripción en tiempo real de las conversaciones. Una función pensada de cara a la accesibilidad, pero disponible para todos los usuarios.

Una app de Fotos más inteligente

La app de Fotos permitirá convertir fotografías en stickers, además de poder añadir stickers a nuestras propias fotos.

AirDrop

AirDrop también se renueva a lo grande. A partir de iOS 17, contamos con la función de NameDrop. Podremos compartir direcciones, contactos y datos más personales en una elaborada ficha personalizada. Es, básicamente, la tarjeta de contacto del 2023.

En el caso de que recibamos un archivo pesado y nos alejemos del contacto, el teléfono utilizará conexión a internet (no internet + Bluetooth) para permitir que la descarga y envío de archivos sigan activos.

Por fin, mejoras en el autocorrector

El teclado predictivo del iPhone (por fin) se renueva gracias a los nuevos modelos de aprendizaje automático de Apple. Apple promete que las correcciones serán ahora más precisas, añadiendo sugerencias en tiempo real sobre las palabras que podemos querer introducir en la oración. Mejora también el dictado, más rápido y preciso gracias a dicho modelo.

Journal, una nueva app pensando en nuestro bienestar

Journal es una nueva aplicación que selecciona, de forma inteligente, fotografía, música, entrenamientos, podcasts, e incluso localizaciones que podemos querer visitar. El objetivo es que podamos crear entradas y llevar un diario. Los datos del mismo están protegidos, y Apple promete que ni siquiera ellos tienen acceso.

Mejoras en el modo Always on Display

El modo Always On Display del iPhone se renueva para funcionar en horizontal. Además de tener nuevas funciones a nivel de interfaz, llega una función llamada Standby. Está principalmente pensada para funcionar como reloj de mesa, con una integración profunda con las live activities. Esto último permitirá que las aplicaciones puedan enviar su estado al Always on Display, para obtener información en tiempo real sobre las mismas.

Este modo se activará de forma automática cuando nuestro teléfono esté cargando y se encuentre en estado horizontal. Al igual que el propio Always on Display, podremos desactivarlo a voluntad si nos preocupa la vida útil de nuestro panel OLED.

Otras novedades de iOS 17

iOS 17 dice adiós al histórico "Oye Siri". Por fin, bastará con decir "Siri" para que el asistente de voz nos obedezca. No hay rastro de la rumoreada apertura de Apple al sideloading y las tiendas externas. Seguirá siendo un sistema cerrado por y para la tienda de apps de Apple.

