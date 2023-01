iOS 17: fecha de salida, novedades, modelos compatibles y toda la información

Arranca el año, y con él comienza la cuenta atrás para el nuevo sistema operativo de Apple. iOS 16 aún está sobre la mesa, pero ya empiezan los rumores sobre la próxima versión. iOS 17 apunta a ser una renovación discreta para este 2023, y hemos recopilado toda la información sobre esta versión para ir poniéndote al día. Este artículo estará en constante actualización conforme vayan avanzando los rumores e información oficial.

¿Qué iPhone serán compatibles con iOS 17?

Aún no hay listado oficial de dispositivos compatibles con iOS 17. No obstante, conocemos el ciclo de vida de los iPhone y, salvo sorpresa, podemos esperar que este sistema sea compatible desde el iPhone XS en adelante. La media de vida de los iPhone oscila entre los 6 y 7 años, quedando fuera de la actualización a iOS 16 los iPhone 8, 8 Plus y X.

Los iPhone XS son del año 2018, por lo que este 2023 estaría dentro de su quinto año de ciclo de vida. Salvo sorpresa, deberían ser el modelo del que parta esta actualización, de ahí en adelante.

¿Cuál es la fecha de presentación de iOS 17?

Apple no da demasiadas pistas sobre la fecha de presentación de sus sistemas hasta que no se acerca el día. En concreto, las versiones de iOS se presentan en su conferencia anual para desarrolladores (WWDC), junto al resto de novedades de software que le esperan a Apple en el año corriente.

El pasado curso la WWDC se realizó en el mes de junio, anunciándose desde el mes de marzo. De seguir cumpliéndose el calendario, el 5 o el 6 de junio sonarían como las fechas clave para la presentación de este sistema operativo.

¿Cuándo llegará iOS 17 a mi iPhone?

Importante aclarar que lo que conocemos en junio son las fechas para las primeras versiones de desarrollo. La versión final tiene unos tiempos completamente distintos. En primer lugar, es el iPhone de nueva generación el que marca los tiempos. Hasta que este dispositivo no se presenta, no se abre la veda para que los demás estrenen versión de iOS.

Tendremos pues que esperar, como mínimo, al mes de septiembre a que Apple presente la versión Golden Master, para que los dispositivos anteriores al iPhone 15 empiecen a recibir esta versión estable. El lado positivo en Apple es que todos los dispositivos la reciben el mismo día, por lo que una vez liberada la actualización vía OTA cualquier iPhone compatible podrá actualizar.

¿Cuáles serán las novedades y características de iOS 17?

iOS 17 aún no se ha dejado ver, aunque no son pocas las filtraciones y rumores que hablan a su respecto. En primer lugar, debemos tener en cuenta que iOS 17 apunta a ser una versión con pocas novedades. iOS 16 ha supuesto un importante cambio tanto en personalización como en funciones para los ritmos de evolución que tiene el sistema operativo de Apple, e iOS 17 llegaría para refinar más que para revolucionar.

Por el momento, tan solo tenemos rumores sobre un rediseño importante de la app de mensajes. Esta es la app estrella para Apple en Estados Unidos, y darle un importante lavado de cara para seguir compitiendo con alternativas como WhatsApp podría estar entre las prioridades de Apple.

Del mismo modo, empiezan a sonar los rumores sobre la posibilidad de instalar aplicaciones de terceros en iOS. Según fuentes de Bloomberg, Apple se prepara para un movimiento sin precedentes, permitiendo a terceros un modelo pactado para instalar aplicaciones fuera de App Store.

El reglamento detrás de este movimiento está en la Ley de Merados Digitales, la cual entra en vigor el 2 de mayo de 2023. No obstante, no sería hasta 2024 la fecha en la que se hace obligatoria su implementación, dando margen a estos grandes cambios. Si Apple pisa el acelerador, la novedad estará presente en iOS 17. Aunque lo más probable es que haya que esperar a 2018.

Recordamos que este artículo se actualizará de forma constante con filtraciones, informaciones y todo lo relativo a iOS 17: fechas, disponibilidad, novedades y más.