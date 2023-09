Cómo agrupar fotos de tu perro o gato en iOS 17

Vamos a explicarte cómo agrupar las fotos de tu perro o gato en iOS 17, para que aparezcan en la lista de personas, que ahora ha pasado a llamarse Personas y mascotas. Esta es una de las principales novedades de iOS 17, por lo menos en lo que se refiere a la aplicación de Fotos.

Realmente, la mayor parte del proceso es automático, ya que la aplicación de Fotos se tomará varias horas o días buscando caras coincidentes entre tus fotos, incluyendo las de tus mascotas. Aquí, luego tú solo tendrás que pulsar en ellas para asignarle un nombre.

Agrupa fotos en tu mascotas en iOS 17

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la pestaña Álbumes dentro de la aplicación Fotos que tienes preinstalada en tu iPhone. Una vez aquí dentro, baja hasta el apartado de Personas, mascotas y lugares, y aquí pulsa en la sección de Personas y mascotas que te aparecerá.

Entrarás en la sección de Personas y mascotas. Aquí, primero verás todas las caras agrupadas de personas y mascotas a las que hayas puesto nombre. Luego, más abajo verás también círculos sin nombres de mascotas o personas que no has identificado. En el caso de que tengas fotos de una mascota que no aparezca aquí, pulsa en Añadir personas para ir a una pantalla donde podrás encontrar más y añadirlas a la lista.

Una vez está en la lista el círculo de la mascota que quieres identificar, pulsa en él y verás cómo se han agrupado todas las fotos en las que coincide esa misma mascota. Para identificarla, pulsa en el botón de Añadir nombre. Aquí, podrás añadir el nombre que quieras.

Una vez lo tengas todo, ya puedes entrar en el álbum de tu mascota. Aquí, si abres las opciones de la colección de fotos tendrás una opción de Revisar fotos, que buscará esas que no se han añadido pero podrían ser de la misma mascota. Además, si mantienes pulsada una foto para mostrar sus opciones, verás una para donde pedes indicar que la mascota de la foto no es la misma que esa a la que pertenece la colección.

En Xataka Basics | iOS 17: guía con 61 funciones y trucos para exprimir el sistema operativo móvil de Apple