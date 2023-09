Privacidad en iOS 17: cómo configurar tu iPhone y qué opciones tienes para protegerla al máximo

Vamos a explicarte cómo proteger al máximo la privacidad de tu iPhone cuando hayas actualizado a iOS 17, que es la última versión del sistema operativo. Se trata de una guía con varios consejos que puedes tener en cuenta en el caso de que quieras maximizar la privacidad con tu móvil.

Aquí, no hay muchas opciones de privacidad nueva, pero como queremos que sea una guía completa incluiremos todas, las viejas y las nuevas. Nuestra idea no es decirte qué hacer, sino darte todas las opciones disponibles para que seas tú quien decida cuáles quiere aplicar dependiendo de tus necesidades.

En esta guía vas a encontrar varios tipos de consejos. Encontrarás algunos que son consejos muy básicos pero que conviene recordar, y también vas a encontrarte con otras opciones un poco más escondidas en los menús del sistema operativo.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, si crees que no hemos mencionado alguna opción importante en esta guía, te invito a que la compartas con todos en la sección de comentarios. Así, todos los usuarios que entren a leer esta guía podrán beneficiarse de los consejos extra de nuestra comunidad de xatakeros.

Configura tu cara en Face ID

Vamos a empezar con FaceID, que es el sistema de reconocimiento facial de tu iPhone. Sirve para desbloquear tu móvil usando tu cara, y para eso utiliza una serie de sensores especiales en el módulo de cámara frontal. Lo podrás configurar al encender el iPhone por primera vez, pero si te saltas el paso, luego puedes hacerlo entrando en Ajustes, y pulsando en la opción Face ID y código que aparece en el tercer módulo de opciones.

Dentro de sus opciones de configuración, vas a poder decidir para qué cosas quieres usar este sistema de seguridad. Mi consejo es que lo actives para todo lo que puedas, ya que el reconocimiento facial de Apple es de los mejores del mercado, y es una capa de seguridad muy sencilla y rápida para identificarte sin escribir un PIN y sin nada más.

También es importante que actives la opción de Requerir atención para Face ID y Funciones con detección de atención. Al hacerlo, vas a decirle a FaceID que necesitarás estar con los ojos abiertos y mirando a la pantalla para que se desbloquee. Así, nadie podrá cogerte el móvil de forma furtiva y desbloquearlo mirando hacia ti cuando no te des cuenta.

Face ID también tiene opciones para configurarlo cuando uses gafas o mascarilla, algo para lo que se te pedirá hacer una segunda capa de configuración, algo que se hace automáticamente cuando eliges una de estas dos opciones. Con esta segunda configuración, Face ID registrará otros puntos de tu cara distintos con los que compensar esos que están tapados.

Y si Face ID te falla por alguna razón, puedes resetearlo y reconfigurarlo. Para eso, pulsa en Restablecer Face ID, y se borrarán los datos para volver a configurarlo todo desde cero. También puedes pulsar en Configurar un aspecto alternativo para agregar una segunda cara, algo que también puedes usar para dar permiso de acceso a otra persona.

Usa el Apple Watch para desbloquear

Si siempre llevas un Apple Watch en la muñeca, también puedes usar el reloj de Apple para desbloquear tu iPhone si Face ID falla. Esta opción la puedes activar también en el apartado Face ID y código, activando la palanca de Apple Watch un poco más abajo.

Lo que hace este sistema es que, si Face ID falla, detectará si tienes un Apple Watch desbloqueado en la muñeca que esté vinculado a tu misma cuenta. Recuerda que para que el Apple Watch esté desbloqueado tienes que haber escrito el PIN al ponértelo y no habértelo quitado, porque si te lo quitas de la muñeca el reloj vuelve a bloquearse.

Decide a qué acceder desde la pantalla de bloqueo

En tu iPhone, hay varios elementos a los que vas a poder acceder sin desbloquear el móvil, como el centro de control, Siri, notificaciones u opciones para responder a mensajes o llamadas. Estos elementos pueden exponer tu privacidad frente a quien pueda coger tu móvil y mirarlo sin desbloquearlos.

Por eso, en la configuración de Face ID y código hay un apartado llamado Permitir acceso al estar bloqueado. Aquí, puedes decidir qué elementos no se muestran con la pantalla bloqueada, desactivándolos de la lista que te aparece.

Cuanto menos elementos haya activados más privacidad tendrás, ya que tendrás que haber desbloqueado tú para que se muestren. Pero a la vez, también perderás interacciones rápidas, por lo que quizá te convenga mantener los que más uses. Aquí tienes los que aparecen en la lista:

Visualización Hoy y búsqueda : Ese menú que aparece cuando deslizas la pantalla hacia la izquierda, y donde tienes un resumen con los widgets que tengas configurados en el móvil. Habrá widgets que no se actualicen sin estar el móvil desbloqueado, pero otros sí lo harán.

: Ese menú que aparece cuando deslizas la pantalla hacia la izquierda, y donde tienes un resumen con los widgets que tengas configurados en el móvil. Habrá widgets que no se actualicen sin estar el móvil desbloqueado, pero otros sí lo harán. Centro de notificaciones : Son las notificaciones que aparecen en la pantalla de bloqueo. Puedes activarlas o desactivarlas.

: Son las notificaciones que aparecen en la pantalla de bloqueo. Puedes activarlas o desactivarlas. Centro de control : Ese que aparece cuando deslizas el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla. Desde él puedes activar o desactivar el Bluetooth, WiFi, etcétera.

: Ese que aparece cuando deslizas el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla. Desde él puedes activar o desactivar el Bluetooth, WiFi, etcétera. Widgets (pantalla bloqueada) : Permite mostrar los widgets que hayas configurado a la hora de personalizar tu pantalla de bloqueo.

: Permite mostrar los widgets que hayas configurado a la hora de personalizar tu pantalla de bloqueo. Actividades en directo : Algunas actividades que aparecen en directo, como resultados de partidos de fútbol, entregas de pedidos, etcétera.

: Algunas actividades que aparecen en directo, como resultados de partidos de fútbol, entregas de pedidos, etcétera. Siri : Permite utilizar el asistente de Apple desde la pantalla de bloqueo, aunque puedes desactivarlo para que sólo se pueda usar si has desbloqueado el móvil.

: Permite utilizar el asistente de Apple desde la pantalla de bloqueo, aunque puedes desactivarlo para que sólo se pueda usar si has desbloqueado el móvil. Responder con mensaje : Permite responder con un mensaje a una llamada cuando no puedes cogerla.

: Permite responder con un mensaje a una llamada cuando no puedes cogerla. Control de Casa : Puedes controlar los dispositivos conectados de tu hogar.

: Puedes controlar los dispositivos conectados de tu hogar. Cartera : Puedes acceder a la aplicación de pagos. Con ello podrás ver las tarjetas vinculadas, aunque para realizar un pago vas a tener que usar Face ID sí o sí.

: Puedes acceder a la aplicación de pagos. Con ello podrás ver las tarjetas vinculadas, aunque para realizar un pago vas a tener que usar Face ID sí o sí. Devolver llamadas perdidas : Cuando tienes una llamada perdida, puedes llamar a ese número sin desbloquear el móvil.

: Cuando tienes una llamada perdida, puedes llamar a ese número sin desbloquear el móvil. Accesorios: Los accesorios conectados a tu móvil podrán activarse cuando los conectas al tenerlo bloqueado. Esta es la única opción que viene desactivada por defecto.

Previsualizaciones de notificaciones

Por defecto, incluso cuando tienes la pantalla apagada o el iPhone bloqueado, si te llega una notificación que se mostrará en pantalla. Si crees que esto puede ser indiscreto, puedes desactivar las notificaciones en pantalla bloqueada. Para eso ve a los ajustes del iPhone y pulsa en el apartado Notificaciones.

Aquí podrás ajustar todas las opciones relacionadas con las notificaciones de tu iPhone. En esta pantalla, pulsa en la opción Previsualización. Esto te llevará a una pantalla donde puedes configurar en qué casos quieres que se muestre el contenido de las notificaciones que te llegan. Las tres opciones disponibles son las siguientes:

Siempre : Siempre se mostrará una previsualización del contenido de las notificaciones, de manera que cuando te llegue una podrás leer el mensaje o su contenido.

: Siempre se mostrará una previsualización del contenido de las notificaciones, de manera que cuando te llegue una podrás leer el mensaje o su contenido. Si está desbloqueado : Sólo se mostrará una previsualización del contenido de las notificaciones cuando el móvil esté desbloqueado. Cuando esté bloqueado sólo se mostrará el texto Notificación, pero cuando se bloquee se mostrará todo el texto.

: Sólo se mostrará una previsualización del contenido de las notificaciones cuando el móvil esté desbloqueado. Cuando esté bloqueado sólo se mostrará el texto Notificación, pero cuando se bloquee se mostrará todo el texto. Nunca: Nunca se mostrará el contenido de las notificaciones, lo único que verás es una tarjetita con el icono de la aplicación que envía la notificación, y el texto Notificación en el lugar donde debiera estar el contenido de esta.

Decide qué apps muestran notificaciones

Y más allá de la pantalla de bloqueo si lo que quieres es que algunas apps directamente no muestren ninguna notificación, ya sea por privacidad o porque te molestan, también vas a poder hacerlo. Para ello ve a los ajustes y pulsa en el apartado de Notificaciones.

Aquí dentro, baja hasta el apartado de Estilo de notificación, y verás una lista con todas las aplicaciones instaladas. Aquí, puedes pulsar en cada app para decidir qué notificaciones muestran o desactivarlas completamente.

En la pantalla a la que vas cuando pulses en una app, podrás desactivar todas las notificaciones con el primer interruptor. Pero debajo tendrás más opciones para hilar más fino, decidiendo el tipo de notificaciones que puede mostrar, si la tira de notificaciones es temporal o si hay globos o sonidos, y también el comportamiento en la pantalla de bloqueo.

Controla el acceso de las apps a tu ubicación

Las aplicaciones necesitan acceder a tu ubicación para poder saber dónde estás y mostrarte contenido relacionado con ella. Sin embargo, puede que creas que algunas abusan de esta información, y si es el caso vas a poder limitar el acceso que tienen a ella. Para eso, en los ajustes pulsa en el apartado Privacidad y seguridad.

Una vez dentro, de Privacidad y seguridad, pulsa en la sección de Localización. Al hacerlo, podrás desactivar por completo el acceso a tu ubicación, pero si no quieres tomar una medida tan drástica debajo tienes la lista de apps con acceso a ella.

Aquí, lo que tienes que hacer es ir pulsando sobre las aplicaciones cuyo acceso a la ubicación quieras controlar. Cuando lo hagas, podrás configurar que nunca accedan, que se pregunte siempre si pueden o que lo hagan al usar la app.

Si hay una aplicación que te resulta útil que sepa en qué zona de la ciudad esté pero no la calle exacta, puedes desactivar la opción de Ubicación exacta. Cuando hagas esto, la app solo podrá acceder a una ubicación aproximada, sabiendo la zona por donde estás pero no el sitio exacto.

Clips de apps y avisos de ubicación

Dentro de los ajustes de la ubicación también tienes la opción de Clips de apps. Los clips son como pequeñas partes de una app que se encargan de hacer tareas concretas sin tener que abrir toda la aplicación, ahorrando recursos. En esta opción, podrás determinar si quieres que estos clips puedan acceder a tu ubicación o necesites ejecutar la app completa para hacerlo.

En la pantalla de ajustes de ubicación también puedes entrar en la configuración de los avisos de ubicación. Aquí puedes activar la visualización de un mapa cuando te avise de que una app ha entrado muchas veces a tu ubicación, y así puedas saber los lugares donde te ha registrado.

Desactiva NameDrop si no lo usas

NameDrop es una de las novedades de iOS 17, que te permite compartir tu contacto y tu información de contacto con solo acercar tu iPhone a otro. Sin embargo, si no vas a usar esta función quizá quieras desactivarla para evitar el envío de tu contacto por error. Es un proceso seguro, pero nunca se sabe cuándo puedes usarlo sin querer.

Para eso, entra en los ajustes del dispositivo, y en el apartado General pulsa en AirDrop. Aquí dentro, desactiva la opción acercando los dispositivos, que está abajo del todo. Luego, si en algún momento quieres volver a usar la función, puedes volver a seguir los pasos y reactivarla.

Desactiva las llamadas en otros dispositivos

Todos los dispositivos de Apple se integran perfectamente, y uno de los ejemplos es que si te llaman al teléfono la llamada llega también al Mac u a otro dispositivo que use la misma cuenta de iCloud y comparta WiFi. Puede que no quieras que pase esto porque otra persona puede estar usando tu Mac, y en este caso puedes entrar en el apartado Teléfono de los ajustes de tu iPhone.

Irás a una pantalla con todas las opciones para configurar la función de teléfono y llamadas de tu iPhone. Aquí, pulsa en la opción de Llamadas en otros dispositivos, que te va a aparecer en el apartado de Llamadas.

Esto te va a llevar a una pantalla donde puedes desactivar por completo el que las llamadas lleguen a otros dispositivos que compartan la misma cuenta de usuario. Pero además de eso, también puedes desactivar el recibir las llamadas en dispositivos concretos, ya que también tienes una lista con los tuyos.

Silencia las llamadas de números desconocidos

Y ya que estamos hablando de llamadas, vamos con una opción que no es de privacidad, aunque sí que te ayudará con tu salud mental. Puedes desactivar las llamadas de númerosdesconocidos para que no te molesten. Para eso, entra en ajustes y pulsar en Teléfono. Allí, pulsa en la opción Silenciar desconocidos y actívala.

A partir de ahora, todas las llamadas que no sean de contactos o a los que no hayas llamados reciéntemente serán enviados al buzón de voz. Y si quieres, también tienes la opción Contactos bloqueados para que determinados contactos no te puedan llamar, enviar SMS o correos, o iniciar conversaciones por FaceTime.

Ajusta los permisos que le das a las apps

Estas son las opciones de privacidad más importantes en lo que se refiere a las aplicaciones que tienes instaladas, porque puedes determinar cuáles pueden acceder a qué datos de tu móvil. Puedes controlar desde qué apps acceden a tus contactos hasta las que entran a tu ubicación, y así con todo. Para eso, abre los ajustes de iOS y pulsa sobre la opción Privacidad y seguridad.

Esto te va a llevar a una pantalla en la que verás una lista con los tipos de datos a los que pueden acceder las aplicaciones instaladas. Aquí, pulsa sobre el tipo de datos o acceso que quieras configurar para decidir qué apps entran a ellos.

Al entrar en la pantalla de uno de los tipos de datos, verás una lista con las apps que tienen acceso a ellos. Aquí, desactiva las apps que no quieres que puedan acceder a este tipo concreto de datos o elemento de tu móvil que hayas elegido. Y ahora, tómate tu tiempo para ir haciéndolo con todos los tipos de datos que quieras limitar.

Algunos de los tipos de datos tienen configuraciones específicas. Por ejemplo está el acceso a las fotos, que puede ser total o puedes darle acceso solo a unas fotos concretas a esta aplicación. Revisa bien todas las opciones de cada tipo de permisos para configurarlo todo a tu gusto.

También puedes hacerlo app por app

Este punto es el mismo que el anterior, pero con otra manera de limitar el acceso a los datos por parte de las apps. Simplemente puedes entrar en los ajustes y bajar hasta que aparezca la lista de aplicaciones instaladas, y en ella pulsar en la app cuyos permisos quieras gestionar.

Al pulsar en cualquiera de las apps, irás a una pantalla donde puedes ver los permisos de acceso para distintos tipos de datos. Aquí, puedes desactivar todos los permisos que le quieras revocar. Algunos los puedes recovar con un simple interruptor, y hay otros en los que tienes que entrar para configurar los permisos secundarios que hay.

Debes saber que cada app tiene distintos tipos de permisos dependiendo de para qué los necesite. Esto quiere decir que lo que encuentres en una u otra puede variar. Además, puede que algunas apps no funcionen correctamente si les revocas algún permiso concreto. En estos casos, las apps te pedirán de nuevo que les des permiso de acceso a estos datos otra vez.

Pide a las apps que no te rastreen

Alguas aplicaciones pueden rastrear lo que haces en otras apps o en Internet. Por eso, iOS tiene una opción para evitar este tipo de rastreos. Para hacerlo, ve a los ajustes de tu iPhone, pulsa en Privacidad y seguridad, y luego pulsa en la opción de Rastreo que te aparecerá casi arriba del todo.

Entrarás en una pantalla con una lista de apps a las que has dado permiso para rastrearte. Podrás proceder de dos maneras, ya sea desactivando el rastreo en general de todas las apps con la opción de arriba del todo, o ir app por app decidiendo cuál dejará de poder rastrearte desactivando su permiso.

Espía cuánto te espían las apps

En iOS vas a poder saber qué aplicaciones acceden a tus datos y cuántas veces lo hacen cuando, algo que te permite detectar las que abusan de los permisos que le has dado. Para hacerlo ve a los ajustes y entra en Privacidad y seguridad, donde tienes que pulsar en la opción de Informe de privacidad de las apps. La vas a encontrar casi abajo del todo.

Esto te llevará a una pantalla donde puedes ver cuándo fue la última vez que una app accedió a tus datos. También tienes el apartado Actividad de red de las apps, que te dirá las aplicaciones que han contactado con una mayor cantidad de páginas externas, y al pulsar sobre cada una verás con qué webs lo han hecho. Así, podrás comprobar con quién intercambian tus datos.

No le envíes a Apple los datos de análisis

El sistema operativo de iOS, como ctodos los demás, recopila y le envía información a Apple sobre cómo usas el móvil. Con estos datos, la empresa mejora funcionas y detecta fallos. Pero si no te convence y prefieres limitar o bloquear el envío de datos, también puedes hacerlo. Para eso pulsa sobre la opción Privacidad y seguridad, y luego pulsa en el apartado de Análisis y mejoras.

Esto te llevará a una pantalla donde puedes ir desactivando los datos que quieres dejar de compartir con Apple o los desarrolladores. Y recuerda que cuando en una de las opciones aparezca el término Mejorar, debes recordar que para mejorar la seguridad o Siri y el dictado hace falta enviar tus datos para hacerlo.

Controla la publicidad de Apple

También puedes evitar que te aparezcan anuncios personalizados de Apple que han usado tus datos para saber tus gustos. Para esto también tienes que ir a los ajustes y al apartado de Privacidad y seguridad.

Una vez aquí dentro, entrar en la opción de Publicidad de Apple, y desactiva la opción de anuncios personalizados. Aquí, la empresa asegura que ellos protegen tu privacidad y no te espían a través de las apps, pero puede que igualmente no quieras arriesgarte.

Borra el historial de conversaciones de Siri

Si quieres borrar de los servidores de Apple los datos sobre cómo usas las funciones de Siri y el dictado, puedes ir a ajustes y pulsar en el apartado Siri y Buscar en el tercer bloque de opciones. En la pantalla a la que entras, pulsa en la opción Historial de Siri y Dictado que verás casi abajo del todo.

Ahora, simplemente tendrás que pulsar en la opción de Eliminar el historial de Siri y Dictado, que es la única que aparece dentro. Se borrará de tu teléfono y de los servidores de Apple todo tu historial de interacciones con el asistente o los dictados de voz.

Evita que Siri aprenda cómo usas las apps

Siri te hace sugerencias de apps para ahorrarte tiempo, y para esto registrará las que usas y en qué contextos lo hace, y poder así proponértelas. Para evitarlo, puedes entrar en los ajustes y pulsar en el apartado Siri y Buscar en el tercer bloque de opciones.

aquí denrto, puedes desactivar los tipos de sugerencia que te puede hacer Siri. Y más abajo, tendrás una lista de apps, y al pulsar en cada una podrás desactivar la opción Aprender de esta app para que Siri no analice cómo la utilizas. También puedes desactivar las sugerencias relacionadas con esta app o sus atajos.

Revisa en qué dispositivos inicias sesión

Una manera de mantener tu privacidad es asegurarse de que otra persona no está usando tu cuenta de iCloud y tus datos en otro dispositivo. Para eso, vas a poder analizar qué dispositivos acceden a ella entrando a los ajustes y pulsando en tu nombre de la ID de Apple arriba del todo.

Una vez aquí, abajo verás una lista con todos los dispositivos donde has iniciado sesión. Si hay alguno que no reconoces pulsa sobre él, y verás la opción de Eliminar de la cuenta para revocarle el acceso y que tenga que volver a iniciar sesión con tu contraseña. Evidentemente, en este punto es

Comparte una foto si nubicación

Cuando estás en la aplicación Fotos y eliges la opción de compartir una de ellas, arriba del todo puedes pulsar en un botón de Opciones. Cuando lo hagas podrás controlar cómo compartes la foto, y puedes desactivar la opción de Ubicación para mandarla sin estos datos.

Esto es útil cuando compartes fotos de tu casa o de zonas que no quieras revelar con una persona con la que no tienes confianza. Así, si la persona revisa los metadatos de la foto no podrá saber dónde fue tomada.

Conoce el modo de aislamiento

En iOS tienes un modo de aislamiento, que sirve para evitar ciberataques sofisticados que rastrean lo que haces en el móvil. No es una opción para tu día, ya que al activarlo se limitarán las apps que usas y las webs a las que accedes. Vamos, que tu móvil y las webs que visitas deja de funcionar con normalidad.

Esto puede servirte si crees que tu móvil puede tener un troyano y si tienes información muy sensible en él. Al activarlo bloquea adjuntos y funciones de la app Mensajes, bloquear llamadas de FaceTime, desactivar tecnologías web del navegador, desactivar los álbumes compartidos, y las conexiones con otros dispositivos, entre muchas otras cosas.

Inicia sesión con Apple

Apple tiene un sistema para poder registrarte en webs y apps con tu cuenta de Apple, y así no tener que escribir otro correo y contraseña. Este método, lo puedes usar cuando veas el botón de Iniciar sesión con Apple en la pantalla donde puedes registrarte.

Aquí, es interesante saber que en muchas ocasiones puedes registrarte usando tu cuenta pero no el correo de tu cuenta, con una opción que genera un correo electrónico aleatorio solo para esa aplicación. Y tu iPhone lo recordará siempre que quieras iniciar sesión después desde el móvil.

Foto de portada | Applesfera

En Xataka Basics | iOS 17: guía con 61 funciones y trucos para exprimir el sistema operativo móvil de Apple