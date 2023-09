iOS 17 ha mejorado drásticamente la cámara del iPhone 14 Pro: estos son los cambios de la última actualización

La cámara del iPhone 14 Pro era buena. Ahora es mejor. La pasada tarde del 18 de septiembre llegó de forma estable iOS 17 a todos los iPhone compatibles. Una versión con mejoras anunciadas y unos cambios que no teníamos previstos: Apple ha cambiado la forma en la que los iPhone 14 Pro y Pro Max procesan las imágenes.

Además, ahora son capaces de disparar por fin en modo de alta resolución. El pasado curso, para disparar a 48 megapíxeles era necesario apostar por ProRAW. Con la nueva actualización podemos disparar tanto en HEIF como en JPEG a 48 megapíxeles. ¿Vale la pena? La respuesta es un tajante sí.

Las mejoras que vamos a describir aplican solo a los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max (a excepción de un gran cambio que detallaremos más adelante). Son, junto a los iPhone 15, los únicos iPhone con sensor de 48 megapíxeles. Por ello, son los únicos capaces de disparar en modo de alta resolución.

Si nos dirigimos a la siguiente ruta:

'Ajustes'

'Cámara'

'Formatos'

Nos encontraremos ahora con una nueva opción de: 'control de la resolución y ProRAW'. Desde aquí podemos controlar el disparo en 48 megapíxeles, ProRAW de 12 megapíxeles o ProRAW de hasta 48 megapíxeles. Recuerda que si eliges el modo de captura de alta eficiencia estarás disparando en HEIF. Si eliges el más compatible, JPEG, estarás disparando fotografías de 10 MB si las haces a 48 MP.



HEIF/JPEG MÁXIMA (HASTA 48 MP) 5 MB / 10 MB PRORAW (12 MP) 25 MB PRORAW MÁXIMA (HASTA 48 MP) 75 MB

Disparar en mayor resolución, como podría esperarse, debería traducirse en mayor detalle. Por suerte, la cosa va mucho más allá. Disparar en 48 megapíxeles es disparar aprovechando el tamaño completo del sensor. El procesado de imagen difiere respecto al clásico 4-1 que acaba ofreciendo un output de 12 megapíxeles y los resultados... hablan por sí solos.

iPhone 14 Pro 12 MP auto | iPhone 14 Pro 48 MP auto.

El que pueda parecer un cambio menor para el ojo más inexperto es uno de los saltos más notables en procesado (hablando de modo automático) en la trayectoria de Apple. La fotografía de la derecha, tomada en 48 megapíxeles, tiene un mejor control de las altas luces, mayor cantidad de detalle (de hecho, es mucho más cercana al detalle de ProRAW que a la fotografía 12 MP auto) y, también destacable: ina mejor interpretación del color.

iPhone 14 Pro 12 MP auto | iPhone 14 Pro 48 MP auto.

El ejercicio de reducción de ruido es notable. Pero no hablamos del clásico lavado que solemos sufrir cuando los fabricantes quieren eliminar ruido, hablamos de una imagen notablemente más limpia cuando disparamos en 48 megapíxeles. Los ejemplos que estás viendo son recortes con bastante ampliación, ya que estas mejoras en detalle se aprecian sobre todo cuando analizamos el procesado a fondo.

El gran cambio que parece aterrizar en más modelos

Desde hace unas semanas, llevamos leyendo en redes sociales sobre importantes mejoras en el HDR. Los iPhone solían quemar (y mucho) en cuanto un cielo aparecía en escena.

Parecía una condena. Generación tras generación los iPhone quemaban algo más que el resto de sus rivales. He actualizado a iOS 17, he salido a la ventana, he hecho una de mis fotografías de rigor cada vez que pruebo un teléfono y... no ha quemado.

La duda es cuántos iPhone se han visto beneficiados por este cambio. Por las redes sociales hay bastantes ejemplos mostrando lo mismo: fotografías que ya no se queman, cielos controlados y una ligera mejora en la carga del postprocesado, ahora menos agresivo. En Reddit ya han abierto un hilo comentando la notable mejora en los antiguos lavados.

Bajo nuestras pruebas, las mejoras claras son en HDR (en cualquier modo de disparo) y, sobre todo, disparando en 48 megapíxeles en HEIF/JPEG. De hecho, me atrevo a decir que si estás dispuesto a "pagar" 5 MB por foto (frente a 1 MB de los 12 MP), el modo de 48 megapíxeles debería ser el modo estándar en el que se dispare.

