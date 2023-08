El rumor de cables USB-C de colores para los iPhone 15 encaja a la perfección con Apple: ganar dinero con todo

Era octubre de 2020 y algunos nos llevábamos la mano a la cabeza. Los (entonces) recién presentados iPhone 12 no incluirían un cargador en la caja con la excusa de que así protegían el medioambiente porque quién no tiene ya algún cargador en casa. La excusa era razonable —la utilizaron otros fabricantes que siguieron esa estela—, pero al mismo tiempo Apple vendía un cargador USB-C de 20 W por 25 euros con el cable de 1 metro (35 euros el de 2 m) y convertí este accesorio en otro modo de hacer caja. No fue la primera vez que la empresa acudía a esta estrategia, y parece que desde luego no será la última.

Los iPhone 15 y el conector USB-C. Todo apunta a que los inminentes iPhone 15 serán los primeros terminales de Apple en decir adiós a su conector propietario y a dar la bienvenida al conector USB-C. La empresa cumplirá así anticipadamente con la nueva normativa europea, que obliga a cargar los dispositivos con este conector a partir de finales de 2024. Eso sí: que cumpla la medida no significa necesariamente que eso le haga gracia.

Un problema es una oportunidad de mejora ingresos. Eso es lo que deben haber pensado en Apple, que ante la situación podrían plantear formas de ser los que ríen los últimos. Ya se habló hace meses del programa Made for iPhone (MFi) que certifica accesorios de terceros. Eso sería la primera pata de una estrategia que ofreciese cables USB-C oficiales y certificados, pero a precio mayor para que Apple haga caja.

Si quieres cargar y transferir datos a toda pastilla, cables premium. De hecho, esos rumores apuntaban a que los cables sin esa cerficación de Apple estarían limitados por software y caparían la velocidad de carga y de transferencia de datos.

Un negocio redondo. Algunos estudios apuntan a que Apple ganó 6.500 millones de dólares extra al no incluir cargador o auriculares en sus iPhone. Los accesorios se han convertido en un segmento especialmente rentable para Apple, una empresa famosa por plantear opciones a precios elevados y hasta absurdos. El soporte de 1.000 dólares de su monitor Pro Display XDR o las célebres ruedas de los Mac Pro son buenos ejemplos.

Vienen (quizás) cables de colores. El último rumor relativo al iPhone 15 precisamente reforzaría esa estrategia. Apple plantearía según los últimos datos el lanzamiento de cables trenzados USB-C especiales para sus iPhone: estarían disponibles en varios colores que permitirían emparejarlos con los colores de los propios dispositivos. Lo del color es teóricamente un tema estético, aunque hay quien ironiza con una posibilidad inquietante: que si no son del mismo color que el iPhone, no funcionarán.

¿Opcionales o incluidos? Aunque Apple dejó de incluir los cargadores en las cajas de los iPhone, seguía incluyendo los cables. De confirmarse la aparición de esos nuevos cables de colores, cabe preguntarse si 1) serán los cables estándar de los iPhone 15 y 2) Apple los incluirá en la caja.

Apple siendo Apple. Parece razonable pensar que estos cables serán opcionales y habrá que pagarlos aparte, y que Apple incluirá quizás un cable USB-C "normal" oficial pero más limitado en prestaciones que este teórico cable "premium" que podrían aprovechar para vender de forma independiente. Confirmaremos todo ello en pocas semanas: se rumorea que los iPhone 15 se presentarán el próximo 12 de septiembre, aunque de momento Apple no ha dado fecha oficial.

Imagen | Apple Hub

En Xataka | El iPhone 15 Pro Max tiene problemas de producción. Las entregas sufrirán retrasos, según 9to5Mac