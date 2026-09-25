Manuel Carrasco, experto en limpieza: "limpiar el parabrisas del coche por dentro como si fuera la ventana de casa es un error"

El parabrisas puede estar limpio y, aun así, convertirse en un problema. Un velo blanquecino, marcas que parecen grasa y reflejos incómodos que aparecen en los peores momentos son solo algunas de las señales que muchos conductores achacan al cristal. Manuel Carrasco, especialista en limpieza y detallado y responsable de Wash Car, apunta a un hábito mucho más cotidiano: tratar la cara interna del parabrisas como si fuera una ventana de casa.

Solo se ven a contraluz. Carrasco ha detectado que una rutina doméstica puede dejar marcas difíciles de notar durante buena parte del día, pero muy evidentes cuando la luz incide de frente. Y el problema no se queda en lo estético. Cerca del 90% de la información que necesita un conductor le llega a través de la vista. Es decir, cualquier pérdida de nitidez recorta el margen disponible para detectar lo que ocurre delante del coche y reaccionar.

Capa a capa. La cara interna del parabrisas tiene una particularidad que la hace especialmente propensa a acumular suciedad: el sistema de ventilación mueve aire desde el exterior hacia el interior y, con él, partículas contaminantes que terminan depositándose sobre las superficies interiores. La acumulación se produce capa a capa. ¿Y en invierno? Peor aún. Según el especialista, el uso constante de la calefacción acelera el proceso.

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Todo empieza en la lavadora. Sí, el problema puede comenzar en la propia lavadora. Carrasco explica que los paños de microfibra suelen lavarse junto con otras prendas y pueden absorber restos de suavizante. Cuando después se pasan por el parabrisas, esas sustancias acaban en el cristal y favorecen la aparición de marcas difíciles de quitar. El tejido, no obstante, no tiene la culpa por sí mismo: lo que importa es el tratamiento que recibe antes de entrar en contacto con el vidrio.

UN VISTAZO A...

Cada paño, a lo suyo. La solución que propone Carrasco pasa por separar el material según su función. Algunos paños deben quedarse para el coche y uno o varios, reservados para el parabrisas y el resto de cristales. ¿El motivo? Evitar que algo que ha pasado por distintas superficies termine afectando a la transparencia del cristal. En este caso, separar tareas resulta más útil que recurrir a más productos.

Jabón neutro y adiós al suavizante. La rutina continúa con el lavado. Antes de usarlos en los cristales, Carrasco recomienda lavar los paños con el mismo jabón o detergente neutro que se usa para la carrocería. Nada de vinagre. El suavizante queda fuera de la ecuación. Y después de terminar con el parabrisas y los demás cristales, toca volver a lavarlos antes de guardarlos para la próxima vez.

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Casi invisibles. El error es fácil de pasar por alto porque un parabrisas sucio por dentro no siempre parece sucio. Con una iluminación uniforme, las marcas pueden ser prácticamente invisibles. La cosa cambia cuando el cristal recibe luz directa y aparecen zonas con distinta transparencia. Para quien conduce, la diferencia está en lo fácil (o no) que resulta distinguir con claridad lo que ocurre al otro lado del vidrio.

El cambio se nota al momento. Carrasco asegura que sus clientes perciben la diferencia de inmediato después de tratar correctamente el parabrisas. Esa experiencia pone el foco en una parte del coche que suele quedarse fuera de las rutinas habituales: la carrocería puede estar impecable y el salpicadero sin una mota de polvo, pero la visibilidad depende de una superficie que muchas veces se limpia como si fuera una ventana cualquiera.

Vía | xataka.com.mx

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