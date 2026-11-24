El Gobierno ha prorrogado las subvenciones al transporte público hasta 2027, y lo ha hecho de ultimísimas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley, manteniendo vigentes los descuentos en metros, autobuses y trenes, así como el Abono Único, que iban a caducar el próximo 31 de diciembre. El Estado aportará 1.213 millones de euros.

Prórroga. Es una medida que afecta a millones de personas que dependen de abonos con descuento para su desplazamiento diario. Además, ha estado a punto de no entrar en vigor. Y es que tal y como cuentan desde El País, el Ministerio de Economía, que ha estado dirigiendo Transportes de forma interina desde la dimisión de Óscar Puente, prefería esperar hasta después de las elecciones para decidir. Pero claro, eso habría dejado los descuentos en el limbo durante meses.

Qué sigue igual. La mayoría de los descuentos actuales se mantienen:

Ferrocarril: abono mensual de Cercanías y Rodalies a 20 euros (10 euros para jóvenes, gratuito para menores de 14 años). Media Distancia mantiene un descuento del 40 %, con una rebaja adicional para jóvenes. Las líneas Avant bajo obligación de servicio público mantienen un descuento del 50 %. El Estado aportará 211 millones de euros.

abono mensual de Cercanías y Rodalies a 20 euros (10 euros para jóvenes, gratuito para menores de 14 años). Media Distancia mantiene un descuento del 40 %, con una rebaja adicional para jóvenes. Las líneas Avant bajo obligación de servicio público mantienen un descuento del 50 %. El Estado aportará 211 millones de euros. Autobuses estatales: abonos gratuitos para niños, 40 % de descuento en billetes de diez viajes y en abonos mensuales y 70 % de descuento para jóvenes. El presupuesto es de 100 millones de euros.

abonos gratuitos para niños, 40 % de descuento en billetes de diez viajes y en abonos mensuales y 70 % de descuento para jóvenes. El presupuesto es de 100 millones de euros. Abono Único: 60 euros al mes para Cercanías, Rodalies, autobuses estatales, Media Distancia y líneas Avant bajo obligación de servicio público.

Qué cambia. Hay una novedad, pues en el segundo semestre de 2027, el Consejo de Ministros podrá recortar la parte estatal del descuento general del 20 % hasta en 10 puntos, en función de una evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En la práctica, el descuento podría reducirse a mitad de año.

El País señala que los gobiernos autonómicos pueden añadir otro 20 % adicional, por lo que lo que paguen los viajeros también dependerá de su comunidad autónoma.

Dinero para comunidades autónomas e islas. El Estado transferirá 470 millones de euros a los gobiernos autonómicos y 240 millones de euros a las entidades locales para financiar su parte, desde abonos gratuitos para niños, hasta el 50 % de descuento en títulos multiviaje para jóvenes y 20 % de descuento en otros abonos.

Canarias y Baleares mantienen un descuento del 100 % en los abonos de transporte terrestre, con 120 millones de euros y 63 millones de euros asignados respectivamente. Asturias y Cantabria mantienen el ferrocarril gratuito para usuarios habituales hasta que lleguen los nuevos trenes de ancho métrico, a un coste de 5,6 millones de euros y 3,1 millones de euros.

Más allá del transporte urbano. El decreto también añade 721 millones de euros en ayudas para residentes en territorios no peninsulares, desde 589 millones de euros para vuelos, a 91 millones de euros para viajes marítimos y 40 millones de euros para mercancías. Por separado, el Gobierno ha aprobado también avales estatales de hasta 1.000 millones de euros, disponibles hasta 2029, para ayudar a los navieros a construir, comprar o transformar buques como parte de la descarbonización de la flota mercante.

Qué viene a continuación. Dos cosas a vigilar. Primero, la evaluación de la AIReF, que decidirá si se recorta la aportación estatal en el segundo semestre de 2027. Segundo, el contexto político, pues con el Gobierno abocado a estar en funciones tras las elecciones, este decreto asegura al menos un año para los viajeros.

Imagen de portada | Alan Grant

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