Las alas ridículamente largas de la NASA buscan algo más: salvar la aviación comercial tal y como la conocemos

Hace tiempo ya que las preocupaciones de las aerolíneas no se limitan a la rentabilidad de las rutas, las estrategias de marketing o la búsqueda de aviones más confortables. A todos esos factores se suma otro, crucial y que ya se ha colado en el debate público: su huella medioambiental. Y no es una preocupación menor. Francia quiere eliminar los vuelos cortos —aquellos que se pueden suplir de forma razonable con rutas ferroviarias— en busca de un modelo más sostenible y aquí mismo, en España, la patronal ha querido adelantarse advirtiendo de que una medida similar sería “un tiro en el pie” por el daño que causaría al turismo.

El sector tantea ya diferentes opciones en un intento por reducir sus emisiones. Y es en ese empeño en el que Boeing y la NASA han decidido dar un paso clave.

Sumar fuerzas para un objetivo común. Eso es lo que han decidido hacer básicamente la NASA y Boeing, que trabajarán juntas con un propósito ambicioso: "Construir, probar y hacer volar un avión de demostración a escala real y validar tecnologías destinadas a reducir emisiones". Todo con una inversión notable. Además de su experiencia e instalaciones, a lo largo de siete años la agencia destinará 425 millones de dólares. La multinacional y sus socios, 725.

El objetivo —explica Bill Nelson, administrador de la NASA— pasa por perfeccionar y probar un prototipo que contribuya a que, "en el futuro, los aviones comerciales sean más eficientes en el consumo de combustible, con beneficios para el medio ambiente, la industria de la aviación y comercial y los pasajeros".

Una iniciativa con un marco más amplio. Efectivamente, la iniciativa es interesante, pero se enmarca en un contexto mucho más amplio y generalizado en el sector: la búsqueda de una mayor eficiencia en la aviación que reduzca su huella contaminante. La NASA y Boeing han decidido centrarse en el diseño, pero otras compañías ha apostado por los aviones eléctricos, el hidrógeno, recubrimientos especiales inspirados en la piel de los tiburones que reducen la fricción y otras variaciones en el diseño que buscan exactamente lo mismo, más eficiencia.

Otras estrategias se centran en compensar las emisiones, una fórmula que no es incompatible con la apuesta por soluciones como el combustible aéreo sostenible (SAF). Hace poco Airbus planteaba por ejemplo el uso de ventiladores para filtrar CO2 del aire para luego almacenarlo "de forma segura y permanente" en depósitos geológicos. El objetivo, de nuevo: reducir un impacto ambiental que, como se ha visto en Francia, puede acarrear consecuencias inmediatas para el sector.

¿Qué buscan la NASA y Boeing? Su foco se centra en los aviones de fuselaje estrecho, también conocidos como “de pasillo único” o directamente como de línea regional. Y es así —anota el organismo— porque su uso intensivo les lleva a generar casi la mitad de las emisiones achacables a la aviación. Lo que plantean la NASA y Boeing es facilitar una nueva generación de estas aeronaves, más sostenible.

“El objetivo es que la tecnología usada en el avión, combinada con otros avances en sistemas de propulsión, materiales y arquitectura de sistemas, reduzca el consumo de combustible y las emisiones hasta un 30% con respecto a los aviones de pasillo único más eficientes, dependiendo de la misión”, detalla la agencia.

Sustainability is taking flight! 🍃



See the details on our partnership with @NASA to develop and fly a full-scale Transonic Truss-Braced Wing demonstrator airplane. Fuel consumption and emissions could be reduced up to 30%.



Learn more via @AviationWeek: https://t.co/PjcDrH3P3e pic.twitter.com/Gc3dXjvEvX