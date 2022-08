Spidey y Kratos en el móvil: la última adquisición de Sony plantea un futuro con juegos de PlayStation en smartphones

Sony ha anunciado la adquisición de Savage Game Studios, y aunque los términos del acuerdo no se han hecho públicos, esta operación tiene un significado muy especial en esa nueva estrategia transversal que la empresa ha adoptado. Hasta no hace mucho la compañía se centraba casi totalmente en sus consolas, pero de un tiempo a esta parte las cosas han cambiado. Y mucho.

Sony se mete en el mundo de los videojuegos móviles. Savage Game Studios es una desarrolladora dedicada a videojuegos móviles, y no a juegos para consolas o PC. La empresa fue fundada en 2020 por Michail Katkoff, Nadjim Adjir y Michael McManus, que han trabajado en Insomniac Games, Zynga y Rovio y que por tanto tienen ya experiencia en el segmento del videojuego móvil.

El primer título de Sony para móviles ya está en marcha. La empresa aún no había publicado juegos, pero su objetivo era "desafiar el statu quo y aportar una innovación significativa a los juegos para móviles" y estaban ya preparando un videojuego online AAA para móviles del que no se han desvelado detalles.

Las IPs de PlayStation dan el salto al smartphone. En Sony se mostraban especialmente ilusionados con esta adquisición y con esa nueva ambición —bueno, quizás no tanto— en el terreno de los móviles. En ese anuncio oficial explicaban cómo estos nuevos esfuerzos en este segmento permitirán "ofrecer más formas a más gente de conectarse a nuestro contenido".

Una nueva división. La operación ha dado lugar a la creación de PlayStation Studios Mobile Division, un área que "operará de forma independiente a los desarrollos para consola y se centrará en experiencias innovadoras " que estarán basadas "en IPs nuevas y existentes de PlayStation. Eso abre la puerta a trasladar títulos que ya han triunfado en sus consolas al móvil, por ejemplo.

Primero fue la expansión al PC. Sony está completando así una singular expansión a otros segmentos: tras años centrándose en sus consolas y sus exclusivos, la empresa anunció hace tiempo cómo algunos de esos juegos míticos comenzarían a llegar también al PC. A 'God of War' y 'Horizon Zero Dawn' se han unido ahora 'Spider-Man Remastered' y 'Spider-Man: Miles Morales' al PC porque los exclusivos de PlayStation ya no lo son tanto.

Diversificar funciona. El cambio de actitud de Sony no es flor de un día: la empresa ha anunciado que en 2025 la mitad de los videojuegos de Sony estará no solo en la PS5, sino en PC. La estrategia está funcionando muy bien y las ventas no paran de crecer, así que ahora parecía lógico dar el salto también al móvil. ¿Veremos al trepamuros o a Kratos en nuestros smartphones? Todo parece posible con esta nueva filosofía de la empresa nipona, desde luego.