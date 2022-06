Sony llevará 'Spider-Man Remastered' y 'Spider-Man: Miles Morales' al PC porque los exclusivos ya no lo son tanto

Durante años Sony mantuvo una estrategia férrea en videojuegos: lo que importan son las consolas, y para venderlas lo que importan son los juegos exclusivos. De un tiempo a esta parte ese mensaje ha cambiado, y la firma nipona ha ofrecido algunos títulos míticos como 'God of War' o 'Horizon Zero Dawn' en el PC.

Ahora esa oferta se ampliará de forma importante. Sony ha anunciado que 'Spider-Man Remastered' llegará el 12 de agosto al PC, mientras que 'Spider-Man: Miles Morales' lo hará en otoño.

Esto deja claro que los aires están cambiando para aquella mentalidad cerrada de Sony, ahora mucho más dispuesta a reconocer que la gente quiere jugar a sus juegos, pero no tanto como para comprar una consola para ello.

