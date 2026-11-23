Los móviles plegables llevan formando parte de los Premios Xataka desde 2023, pero su historia viene de mucho antes. Y si hay un fabricante que lleva años intentando que estos dispositivos dejen de ser una promesa tecnológica para convertirse en móviles capaces de competir de tú a tú con los convencionales, ese es Samsung.

Este año, Samsung se ha llevado el Premio Xataka al mejor móvil plegable con el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. En segunda posición tenemos el iPhone Duo, que debuta este año en la categoría con el curioso formato pasaporte, y el Honor Magic V6, un plegable que nos encantó en la review sobre todo por su autonomía y sus pantallas.

Que Samsung se lleve el primer puesto precisamente ahora es el reconocimiento de que ellos inventaron este juego, porque el Galaxy Z Fold8 Ultra no ha llegado hasta aquí de la noche a la mañana: es el resultado de años de cambios en el diseño, el hardware y el software, y de muchos problemas que Samsung ha tenido que ir resolviendo por el camino.

2019: el primer paso fue conseguir que funcionase

Samsung Galaxy Fold

El Samsung Galaxy Fold fue un dispositivo revolucionario en su momento, pero también tuvo que hacer muchísimos sacrificios. Hablamos de un móvil que plegado tenía 17,1 milímetros de grosor y pesaba 276 gramos, ahí es nada, y estos no eran sus únicos inconvenientes. El pliegue de la pantalla era exagerado, tenía un notch interior enorme y lo peor: la pantalla exterior era muy pequeña y estrecha, haciendo que usarlo plegado fuera muy incómodo.

A pesar de los problemas, aquel primer Fold fue la prueba de que era posible hacer un móvil plegable y, sobre todo, sacarlo al mercado.

2020: superando su mayor problema

Samsung Galaxy Z Fold2

Con el Samsung Galaxy Z Fold2 se superaron muchos de los problemas de la primera generación, empezando porque su pantalla exterior creció hasta las 6,2 pulgadas y ya era usable estando cerrado. Otra de las mejoras fue la bisagra, que estrenó por primera vez el 'Flex Mode' que permitía dejarlo medio abierto sobre la mesa.

Quedaba trabajo por hacer; seguíamos teniendo el pliegue de la pantalla y al plegarlo quedaba un hueco entre las dos mitades. También seguía siendo un móvil muy grueso y pesado.

2021: el plegable empieza a ganar resistencia

Samsung Galaxy Z Fold3

Con la tercera generación, Samsung empezó a mejorar algo fundamental para que un plegable pudiese convertirse en un dispositivo de uso diario: la resistencia. El Samsung Galaxy Z Fold3 fue el primero con certificado de resistencia al agua y además estrenó un chasis de aluminio más robusto que el de sus antecesores.

También fue el primero en integrar la cámara frontal bajo la pantalla interior, aunque la solución era imperfecta y se podía percibir la cámara a través. Otra de sus novedades fue la compatibilidad del S Pen, que hasta entonces había sido algo exclusivo de los Galaxy Note. Eso sí, a nivel diseño no había cambiado mucho y continuaba siendo el móvil grueso y pesado que conocíamos.

2022: mejores cámaras y una pantalla exterior más cómoda

Samsung Galaxy Z Fold4

El Samsung Galaxy Z Fold4 mejoró principalmente dos problemas muy criticados en los modelos anteriores. El primero fue que la pantalla exterior no era tan estrecha, haciendo que el uso resultara mucho más cómodo. El segundo fue una mejora en las cámaras, pasando a 50 megapíxeles y un teleobjetivo con 3 aumentos ópticos.

Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio. Consejo ofrecido por la marca

A nivel de diseño, Samsung se esforzó en hacerlo más ligero (pesaba 263 gramos frente a los 271 gramos del Fold3) y se mejoró el mecanismo de la bisagra. Seguía siendo un móvil muy grueso al estar cerrado y arrastraba el problema de la arruga, pero poco a poco las mejoras llegaban.

2023: un pliegue casi perfecto

Samsung Galaxy Z Fold5

Con el Samsung Galaxy Z Fold5 se logró mejorar un problema que venían arrastrando desde la primera generación: el hueco que quedaba entre las dos mitades al plegarlo. En realidad quedaba un pequeño espacio, pero era apenas perceptible y la sensación al plegarlo era de un encaje perfecto. Lo consiguieron con una bisagra nueva que doblaba la pantalla en forma de gota de agua.

Gracias a esto también se consiguió reducir el grosor hasta los 13,4 milímetros estando plegado y era mucho más cómodo usarlo de esta forma.

2024: un salto en diseño

Samsung Galaxy Z Fold6

Antes del Galaxy Z Fold6, Samsung había apostado por un diseño de bordes redondeados, pero con esta generación aparecen los bordes planos que veíamos en el Galaxy S de aquel momento. Además del cambio estético, también hizo que la sensación de cierre fuese mucho más limpia.

También mejoraron la compactación, logrando meter más pantalla sin sacrificar el tamaño o el grosor, y subió el nivel de resistencia a un IP48, contra polvo y agua.

2025: por fin parece un móvil normal

Samsung Galaxy Z Fold7

Fui yo quien analizó el Samsung Galaxy Z Fold7 y recuerdo que lo primero que pensé fue que, si no te fijabas en el lateral, estando cerrado pasaba perfectamente por un móvil normal. Fue la primera vez que el Fold pesaba menos que el Galaxy S de turno, concretamente eran 215 gramos, y su grosor cerrado era de 8,9 milímetros.

La pantalla exterior era una gozada y nos permitía usarlo con total comodidad. Además, las cámaras mejoraron aún más y se colocaron al nivel de lo que esperaríamos de un móvil de su precio.

2026: el resultado de siete generaciones de aprendizaje

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Y llegamos al ganador a mejor móvil plegable en 2026. El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra continúa el legado del modelo anterior en lo que a diseño se refiere y lo perfecciona, especialmente en la arruga de la pantalla que es ya casi imperceptible.

Tenemos el mismo peso de 215 gramos, pero incorpora una batería de 5.000 mAh de silicio-carbono que mejora mucho la autonomía, pantallas más brillantes y un mejor sistema de cámaras. Si Samsung sigue así tiene papeletas para volver a ganar con el Fold9, aunque la competencia aprieta cada vez más. Veremos en 2027.

En Xataka | Mejores móviles plegables 2026. Cuál comprar y modelos recomendados