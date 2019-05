OnePlus 7: todo lo que ya está confirmado de la nueva serie de móviles de la marca y lo que indican las filtraciones

Cuando se acerca un móvil esperado el flujo de la actualidad se tiñe de color rumor, especialmente si hablamos de un buque insignia. Pero en ocasiones es la propia marca la que anticipa detalles y con esto podemos ir reuniendo características de los OnePlus 7 que el propio fabricante ha ido avanzando.

Esta vez los comunicados hablan de OnePlus 7 series, de modo que ya nos dicen que veremos dos terminales en esta primera remesa (uno de ellos con el apellido Pro). Más allá de esto, desde la marca han ido avanzando algunas de las características, así que veamos qué sabemos de momento sobre estos nuevos teléfonos aún por presentar de manera oficial.

Así, el fabricante habla de un OnePlus 7 como pertinente actualización de su tope de gama, pero con un nuevo hermano mayor que llegaría al mismo tiempo: un OnePlus 7 Pro, un apellido que suele conllevar mejoras con respecto a la edición estándar. Quizás una de esas características sea la cámara, ya que como vimos en este tweet del fabricante la trasera de al menos el OnePlus 7 Pro está provista de tres cámaras.

Bells and whistles make noise. We make phones. #OnePlus7Pro https://t.co/ViZaz53XXk pic.twitter.com/wIHg7fd7U4

El año pasado el OnePlus 6 y el OnePlus 6T mantuvieron la doble cámara trasera, dedicándolo a incorporar zoom óptico. Huawei adelantó a este fabricante y al resto con la triple cámara que vimos en el Huawei P20 Pro, el Huawei Mate 20 y el Mate 20 Pro, e incluso hemos ido viendo tres y cuatro cámaras traseras en la gama media, de ahí que no es de extrañar que viendo que el Xiaomi Mi 9, el Samsung Galaxy S10+, el Huawei P30 Pro y el LG V40 ThinQ llevan tres y cuatro cámaras en la parte trasera en OnePlus hayan hecho el esfuerzo de ponerse a la altura.

Lo que no sabemos son sensores, ópticas y otras características de esta triple cámara, así como si será algo que mantenga en común o se diferencie con el OnePlus 7, pero probablemente sea ese combo de teleobjetivo y gran angular que estamos viendo en muchos terminales. De hecho, como compartió la marca desde su cuenta de Twitter, zoom habrá, y tiene buena pinta según lo que nos enseñaron.

La pantalla era uno de los puntos a mejorar al menos para estar a la altura de rivales como los Samsung Galaxy y LG, que parten del QHD como mínimo para sus móviles de primera línea. Lo que sabemos a este respecto no es tanto la resolución, sino que la pantalla del OnePlus 7 Pro cuenta con la certificación HDR10+, lo cual permite disfrutar del contenido HD de nueva generación en esa calidad.

De este modo, se une a los Samsung Galaxy S10 a este respecto, logrando algo de diferenciación al no ser una característica que de momento abunde entre los buques insignia. Con esto, la promesa es también tener un mayor valor de brillo máximo, así que tendremos que ver también si le ha sentado bien a la visualización del smartphone a pleno sol.

Además, está lo que dijo el CEO de la compañía, Pete Lau, en relación a la pantalla y que reunieron en un artículo de The Verge que compartía la marca a través de su cuenta oficial global de Twitter. Según Lau, OnePlus ha invertido tres veces más en la pantalla de su terminal estrella (el Pro) para lograr un panel mejor que los anteriores, quizás en referencia a los 90 hercios de tasa de refresco que se han rumoreado y que supondrían una cifra mayor a lo convencional y a la altura del ASUS ROG Phone, un móvil para gaming.

Lo que repiten: "rápido y suave" ('Fast and smooth'), en referencia a la pantalla y a algún añadido en su interior (que podría hacer referencia al procesador o a algo de lo que ahora hablaremos). Ah, y para acabar con lo referente a la pantalla, desde OnePlus confirmaron que nada de notch, así que habrá que ver a qué OnePlus 7 de todos hace referencia esto y si acabamos viendo cámaras retráctiles o agujeros.

We just made your phone slower. #OnePlus7Pro https://t.co/ViZaz53XXk pic.twitter.com/5QduK6VOWR