Los teléfonos de 6 pulgadas siguen absolutamente muertos en Android. Y Apple lo ha aprovechado con el iPhone 16e

Un móvil con tan solo una cámara y el frontal del iPhone 13 por 709 euros, así es el iPhone 16e. A priori, no parecen los mejores argumentos de venta. Apple compite contra sí misma en un mercado en el que el iPhone 16 se puede comprar por nuevo por 750 euros. Pero, ¿qué pasa si buscamos alternativas en Android?

La respuesta es simple: es prácticamente imposible encontrar un dispositivo similar. Y no será porque no hay buenas propuestas en hardware, es porque las 6,1 pulgadas son una excepción rarísima.

El claro rival. El iPhone 16e tiene sus puntos negativos pero, aún con ellos, sigue siendo un teléfono de 6,1 pulgadas. Si buscamos teléfonos Android con procesador de gama alta y este tamaño... todo es un solar. Lo más similar sería un Google Pixel 8a, un teléfono de 6,1 pulgadas con un panel con mucho más brillo (pico de 2.000 nits) y una tasa de refresco de 90 Hz.

Con peros. Su Tensor G4 está bastante lejos en rendimiento bruto respecto al A18 del iPhone, pero tras haber probado a fondo este dispositivo puedo asegurarte que su rendimiento es espectacular. Cuenta también con un ultra gran angular de relativa calidad, WiFi 6E y actualizaciones durante cinco años. Claramente, el "iPhone de Android" a un precio rompedor: 399 euros.

No es tiempo de móviles pequeños. Móviles Android de gama alta hay decenas, pero más allá del Pixel 8a, ni uno solo cumple con el requisito del tamaño. Propuestas de gama alta en la segunda línea, como el Samsung Galaxy S24 FE o Xiaomi 14T se alejan bastante del concepto del 16e, con paneles de 6,7 pulgadas y tamaños mucho mayores.

Tampoco hay color en lo que se refiere a procesador: Apple ha hecho algo muy bien con este teléfono, y es dotarlo del mismo chip del iPhone 16. Esto se traduce en que es, con diferencia, el móvil más potente en el rango de los 700 euros.

Apple sigue compitiendo sola. Apple es, junto a Google, la única compañía que sigue compitiendo en gama alta con teléfonos de 6.1 pulgadas. De hecho, el Pixel 9 Pro fue una de las agradables sorpresas del año, ya que por fin ponía el apellido "Pro" a un teléfono compacto.

Teniendo en cuenta que el iPhone 15 es el móvil más vendido en el mundo, por encima de los modelos Pro Max, quizás no es mala idea replantearse si este concepto del móvil compacto (que no minúsculo, como el extinto iPhone 13 mini) tiene más sentido que nunca.

Qué me puedo comprar por 700 euros. Aún así, si el presupuesto es de 700 euros y no te convence el iPhone 16e (y estás dispuesto a sacrificar tamaño a cambio de mejores specs en carga rápida, pantalla, más cámaras, etc.), hay unas cuantas opciones que, en el momento en el que escribimos este artículo, son mucho más económicas.

