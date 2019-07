Hongmeng OS no será utilizado como una alternativa a Android, según una directiva de Huawei

El veto del Departamento de Comercio a Huawei, que hizo que Google cesara su colaboración con Huawei, precipitó el hecho de que la compañía anunciara de manos de altos directivos que llevaban años trabajando en un sistema propio, como veremos luego. Dada la delicada situación que suponía no poder usar Android, se lanzaría como alternativa (o en paralelo), llegando incluso a asegurar que sería hasta un 60% más rápido ejecutando aplicaciones) del sistema operativo de Google.

El sistema, llamado HongMeng OS o ARK OS de forma interna, tendría propósito multidispositivo, valiendo para wearables, smartphones, tablets, PCs, etc. Sin embargo, según cuenta la agencia oficial de noticias del gobierno de China, Xinhua, Catherine Chen, vicepresidenta senior de Huawei y miembro de su Comité de Dirección, mencionó ayer a periodistas en Bruselas que el plan de Huawei es seguir usando Android.

Tras ser preguntada específicamente por si HongMeng era una alternativa a Android, Chen dijo que no estaba diseñado para serlo. No negó la existencia de HongMeng, pero sí puntualizó que está pensado para "uso industrial" y que ha estado en desarrollo desde mucho antes de que se diera la problemática del veto.

HongMeng OS no es sistema para smartphones, pero Huawei ha afirmado tener un "plan B" respecto a Android

Según Chen, HongMeng contiene muchas menos líneas de código que un sistema operativo para smartphones. La directiva afirmó que eso le hace muy seguro y le permite funcionar con menos latencia que si estuviera escrito para móviles.

Dado que estas declaraciones proceden de una directiva de primer nivel, nos preguntamos cómo encaja esta noticia con el resto de detalles que directivos han ido mencionando sobre un sistema operativo a emplear en caso de que Huawei no pudiera seguir usando Android.

Rei Zhengfei, fundador de Huawei, ya expresó que Hongmeng sería más rápido que Android, pero no dijo expresamente que le sustituiría en smartphones. En es sentido, el sistema podría servir para televisores o wearables, que tienen menos potencia de procesamiento.

A falta de un comunicado oficial por parte de Huawei, lo que sí parece claro por declaraciones de directivos es que, aunque no se llame HongMeng, sí hay alternativa a Android

Por otra parte, Richard Yu, CEO de Huawei, mencionó en un grupo de WeChat con expertos en Internet que un sistema operativo, sin decir nombre, estaría disponible a partir de este otoño o la primavera de 2020, pudiéndose instalar en ordenadores, tablets, televisores, automóviles y portátiles. Esto hizo que fuera considerado como un sistema similar a lo (poco) que conocemos de Fuchsia, de Google. De hecho, incluso antes del veto, en marzo, Yu ya dijo que "si alguna vez ocurriera que ya no podemos usar estos sistemas (Android y Windows), estaríamos preparados".

Estas declaraciones, junto a las de Chen, unidas a las de Alaa Elshimy, Director y Vicepresidente de Negocios Empresariales de Huawei en el Medio Este, que afirmó tener un plan B a Android(aunque las fechas que aportó respecto a su disponibilidad se debieron a una confusión) o a las de Andrew Williamson, nos hacen pensar, aunque no confirmar, que Huawei puede estar desarrollando varios sistemas operativos en paralelo.

Sin embargo, a falta de un comunicado oficial puntualizando qué es y qué no es Hongmeng, o qué es y qué no es Harmony OS, otro sistema cuyo nombre se ha registrado recientemente, lo que si parece seguro es que Huawei tiene alternativa a Android, sea multiplataforma o no.

Nos hemos puesto en contacto con Huawei para conocer la posición oficial de la compañía de primera mano, y actualizaremos el artículo si recibimos una respuesta.