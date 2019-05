Huawei lanzará el próximo mes su propio sistema operativo alternativo a Android, según un directivo de la compañía

La tensa relación entre Estados Unidos y Huawei viene de muy lejos, y la orden ejecutiva firmada por Donald Trump y la inclusión de Huawei en la Entity List no son más que nuevos episodios en esta desigual pugna. Los más importantes hasta ahora, pero probablemente no los últimos. Pase lo que pase, la compañía china lleva poniéndose en lo peor desde hace meses, y como parte de su plan B figura un nuevo sistema operativo que no dependa de Google y sus servicios en smartphones o de Microsoft en ordenadores.

Hoy, según publica TechRadar, Alaa Elshimy, Director y Vicepresidente de Negocios Empresariales de Huawei en el Medio Este, ha confirmado que Huawei lanzará su sistema operativo a partir del próximo mes, aunque no sabemos si se refiere a junio o julio.

“Huawei sabía que esto iba a llegar y se estaba preparando. El sistema operativo estaba listo en enero de 2018 y este era nuestro "Plan B". No queríamos llevar el sistema operativo al mercado dada la sólida relación que teníamos con Google y otros, que no queríamos arruinar. Ahora, comenzaremos su lanzamiento el próximo mes."

ARK OS, ¿eres tú?

Las declaraciones del directivo de Huawei sorprenden por el plazo, pues hasta ahora se esperaba una respuesta en forma de sistema operativo para la segunda mitad de año, o incluso para la próxima primavera, cuando además ya hubiera pasado la moratoria que se firmó hasta el 19 de agosto. Pero no sorprende por el fondo: Huawei necesita seguir pudiendo desarrollar su propio software y, sobre todo, contando con aplicaciones de calidad y actualizaciones en sus smartphones, algo que sin poder trabajar con Google de cara a lanzamientos como los de los hipotéticos Mate 30 y otros será imposible en el futuro.

Lo mismo ocurre con sus portátiles Matebook. Por mucho que Windows sea más fácilmente instalable y actualizable por cualquier usuario cuando Huawei ya no pueda contar con Microsoft, si finalmente Estados Unidos no da marcha atrás con el veto, la compañía necesita poder comercializar su hardware con garantías. Y para ello lanzarían este sistema operativo que, según Huawei ha registrado recientemente en la EUIPO, podría llamarse ARK, ARK OS, HUAWEI ARK o HUAWEI ARK OS.

Se hablaba también de HongMeng OS, pero se trata del nombre de desarrollo interno. EL CEO de Huawei, Richard Yu, confirmó la existencia de un sistema operativo alternativo al Android de Google y a Windows, y distintas informaciones apuntan a que lo que conocemos como ARK OS sería un sistema operativo de incluso más plataformas que smartphones y PCs, llegando a televisores, wearables, electrodomésticos, etc.

El sistema será compatible con aplicaciones Android, algo que el directivo también ha confirmado a TechRadar, y también se ha conocido que si los desarrolladores las recompilaran, estas podrían aumentar su rendimiento en hasta un 60%. No se sabe si estará basado o no en la base libre de Android (AOSP), pero lo que es seguro es que no contará con ningún servicio que dependa de Google.

Las declaraciones sorprenden porque fue Richard Yu, CEO de Huawei, quien dijo que una de las posibilidades era lanzar el sistema en primavera de 2020

En cualquier caso, si finalmente ARK OS llega el mes que viene, habrá que ver si es un lanzamiento paralelo a Android con servicios de Google y a Windows o si bien Huawei decide sustituirlos a lo largo de todas las gamas de producto. Hay que recordar, dado que no sabemos bajo qué plataforma está escrito, que Huawei puede utilizar la base libre de Android, pero no los servicios de Google. Como tienda de aplicaciones alternativa al Google Play Store, Huawei cuenta con App Gallery.

Una vez desarrollado este sistema operativo, proceso en que Huawei está inmersa desde 2012, y lanzado como plan B, lo siguiente es ver qué disponibilidad de hardware tiene la compañía para sus próximos equipos, pues dado el cese de colaboración con Qualcomm, Intel, ARM, la Wi-Fi Alliance y otros, las alternativas son muy escasas, y pueden peligrar hasta sus chips propios, los HiSilicon Kirin.

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Huawei para conocer más detalles sobre el lanzamiento de este sistema operativo, y actualizaremos la noticia si hay más novedades.

Vía | Xataka Android