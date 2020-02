La estrategia de lanzamientos de Samsung: tres modelos de gama alta, nada de versión "e" y hueco para los modelos Lite

Tras infinidad de filtraciones, los nuevos Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ y Galaxy S20 Ultra (y el Samsung Galaxy Z Flip plegable) ya están entre nosotros. Como marca la tradición, la firma coreana acogió ayer su Unpacked para presentar su apuesta por la gama alta Android y, si nos fijamos bien en los productos que fueron anunciados, veremos que hay algunos nombres que no estuvieron presentes y que apuntan a un plausible cambio de estrategia.

Empecemos por el principio

Para entender qué está haciendo Samsung, es importante repasar lo que ocurrió el año pasado con el lanzamiento de los Galaxy S10, Galaxy S10+ y Galaxy S10e, así que empecemos por el principio. Si miramos sus fichas técnicas, los Galaxy del año pasado eran una respuesta a los iPhone XS de Apple, divididos a su vez en un modelo básico, iPhone XR, un modelo estándar, iPhone XS, y un modelo más grande, iPhone XS Max. Samsung respondió de la siguiente forma:

iPhone XR - Samsung Galaxy S10e.

iPhone XS - Samsung Galaxy S10.

iPhone XS Max - Samsung Galaxy S10+.

De esa forma, Samsung consiguió ofrecer una alternativa a cada uno de los buque insignia de Apple, siendo el caso más llamativo el del Samsung Galaxy S10e, que como el iPhone XR, se lanzó en varios colores. Sin embargo, el Galaxy S10e no terminó de cuajar en su semana de lanzamiento. Counterpoint Research estimó que el Galaxy S10+ era el que mejor se vendía, acumulando un 50% de las unidades enviadas, mientras que el Galaxy S10e era el que peor rendimiento tenía.

Ahora bien, apostar por un modelo básico ayudó a la Samsung a que la serie Galaxy S10 se vendiera más que la serie Galaxy S9. La agencia Yonhap, que citaba a otro informe de Counterpoint, afirmaba que hasta mayo del año pasado, Samsung había vendido 16 millones de unidades entre todos los dispositivos de la serie Galaxy S10, lo que supuso una mejora del 12% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Los lanzamientos para 2020

Apple presentó en su keynote, de nuevo, tres móviles, pero ha dejado de lado el modelo básico o, al menos, no lo ha hecho tan explícito. La compañía de Cupertino tiene tres iPhone: el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Fuera el XR, ahora el modelo básico es el modelo estándar y a los modelos Pro se apellidan así porque tienen una lente adicional, pero poco más.

Samsung, por su parte, ha seguido una senda parecida. Ya no hay Samsung Galaxy S10e, es decir, no hay modelo básico, sino que el modelo básico es el modelo estándar. Así, tenemos el Galaxy S20, su hermano mayor, el Samsung Galaxy S20+, y el buque insignia, el Samsung Galaxy S20 Ultra De nuevo, los tres móviles de sendas compañías vuelven a chocar de frente, aunque no de forma tan clara como en el año pasado:

iPhone 11 y iPhone 11 Pro - Samsung Galaxy S20.

iPhone 11 Pro Max - Samsung Galaxy 20+ y Samsung Galaxy S20 Ultra.

La cosa es que Samsung ha dejado caer su modelo básico, la alternativa "barata" y compacta. No ha recibido un heredero oficial, al menos por ahora, pero sí unas alternativas con un apellido, quizá, más conocido: Lite. A principios de 2020, Samsung lanzó los Samsung Galaxy S10 Lite y Note 10 Lite, que más allá de las especificaciones, más cercanas a sus homólogos no-Lite, añadían más lentes a la parte trasera, porque un gama alta con dos lentes (el Galaxy S10e) quizá sabía a poco en 2019 (luego está el iPhone 11, pero eso es harina de otro costal).

Estos dos modelos, a pesar de su nombre, que recuerda a los modelos pasados, pueden considerarse los modelos Lite de los Galaxy S20. No solo por sus especificaciones, sino también por su diseño, que poco o nada tiene que ver con los modelos no-Lite. Fijémonos, por ejemplo, en el Samsung Galaxy S10 Lite, que cuenta con un agujero centrado en la pantalla y un módulo fotográfico trasero cuya disposición nos recuerda irremediablemente a los nuevos Galaxy S20.

Dicho de otra forma, los Galaxy S10 Lite y Note 10 Lite (más el primero que el segundo por el nombre, Galaxy S) son las alternativas básicas (entre infinitas comillas) a los modelos presentados en el Unpacked de ayer. Precisamente por eso tiene sentido que no haya un Galaxy S20e, porque ya existe el Galaxy S10 Lite, que arrastra el conocimiento de marca del apellido "Lite" y cumple perfectamente con la misma misiva de lo que sería un modelo "e".

Además, de haber un Galaxy S20e, el Galaxy S20e y el Galaxy S10 Lite se canibalizarían a sí mismos, puesto que habrían competido en el mismo rango de precios y, por lo tanto, por el mismo público. No tiene sentido tener tres móviles compitiendo en el mismo nicho, así que lo óptimo es dejar caer el modelo "e" y ofrecer dos alternativas Lite, una estándar y otra con stylus, a precios más reducidos.

El catálogo de Samsung, por lo tanto, se queda de la siguiente forma:

Samsung Galaxy S10 Lite : 659 euros.

: 659 euros. Samsung Galaxy Note 10 Lite : 609 euros.

: 609 euros. Samsung Galaxy S20 : desde 909 euros.

: desde 909 euros. Samsung Galaxy S20+ : desde 1.009 euros.

: desde 1.009 euros. Samsung Galaxy S20 Ultra : desde 1.359 euros.

: desde 1.359 euros. Samsung Galaxy Z Flip: 1.500 euros.

En este listado queda claro que hay un salto evidente entre los modelos Lite o básicos y la gama alta premium. Y es interesante, porque los modelos Lite no compiten, ni por asomo, con la gama media de Samsung, que por lo general redunda en la gama Galaxy A, una gama que no deja de crecer y que tiene algunos integrantes muy populares como el Galaxy A50 y el Galaxy A70.

Lo básico ya no es básico

Si miramos las especificaciones técnicas del Samsung Galaxy S10 Lite y Samsung Galaxy Note 10 Lite, veremos que poco o nada tienen que ver con lo que podríamos entender por un modelo básico. El S10e tampoco es que lo fuera ciñéndonos a su hoja de especificaciones, pero los dos modelos Lite de Lite tienen más bien poco. Son gama alta con todas las de la ley, y la prueba más evidente de ello es que el Galaxy S10 Lite cuenta con el Snapdragon 855 y el Note 10 Lite con el Exynos 9810.

La gama Galaxy A juega en su propia liga, en la gama media, y ni siquiera se acerca a los modelos Lite que acompañan a los Galaxy S20. Son modelos más básicos, con procesadores menos potentes y especificaciones más comedidas, por lo que se dirigen a un público distinto, a aquel que no quiere gastarse mucho dinero en un smartphone. Por ponerlos en contexto, estos son los que se venden en España y sus precios:

De esa forma, Samsung divide sus productos en tres gamas muy diferenciadas entre sí: la gama alta, compuesta por los buque insignias (Note y S) y las alternativas más asequibles; la gama media, compuesta por los Galaxy A; y la gama de plegables, que actualmente consta del Samsung Galaxy Fold y Samsung Galaxy Z Flip.

¿Qué podemos esperar para este año? La gama Galaxy S tiene mucho recorrido y se renueva con carácter anual, así que posiblemente no haya más Galaxy S de gama alta hasta febrero de 2021. Cabe esperar que los Galaxy A se sigan renovando, posiblemente para añadir 5G (Samsung hizo mucho hincapié en esta conectividad en su presentación de ayer) y los nuevos Note, que ahora pueden ser dos (Note 20 y Note 20+) o tres (si añadimos un Note 20 Ultra).

Con todos estos móviles en el mercado, también cabe esperar que a finales de año lleguen los Galaxy S20 Lite y Note 20 Lite (habrá que ver si en el mismo evento o por separado), ofreciendo así una alternativa asequible a los Galaxy S... 30 o 21, según la estrategia de naming por la que opte Samsung. Lo que queda en el aire es si esperará tanto como este año o si aprovechará la campaña de Navidad para darles un empujón, en cuyo caso no sería raro que fuesen presentados junto a los Galaxy Note.