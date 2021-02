Comparativa del Xiaomi Mi 11 frente al Samsung Galaxy S21 Ultra, iPhone 12 Pro Max y más: enfrentamos sus características y precio

El primer buque insignia de Xiaomi da el salto al mercado global y pasa así a competir contra los de sus rivales. Es muy interesante plantear una comparativa del Xiaomi Mi 11 contra su competencia, dado que además de ser la apuesta fuerte de la marca para empezar el año es el móvil que inauguró el Snapdragon 888 de Qualcomm.

Más allá de las características, es interesante ver también ver cómo quedan con respecto al precio de salida. Xiaomi el año pasado ponía su primera ronda de gama alta por encima de los 1.000 euros, poniendo fin a una era (aunque compensándolo en parte con los Xiaomi Mi 10T), pero el Mi 11 parte de los 799 euros. Veamos cómo queda con respecto a la competencia en éste y el resto de aspectos.

Hemos enfrentado al Xiaomi Mi 11 contra los siguientes smartphones:

Diseño y pantalla

Uno de los aspectos que más destaca del nuevo Mi 11 es el llamativo módulo para las cámaras traseras. El fabricante se desmarca de sus anteriores diseños y de los más habituales que vemos actualmente, cuadrado, con esquinas redondeadas y encajando las tres cámaras (a diferencia del Mi 10, que encajaba cuatro y en una tira) en un doble saliente que se mimetiza en parte con el tono de la trasera.

Parece más discreto y fino que el del Samsung Galaxy S21 Ultra (algo que tampoco es demasiado complicado) y acercarse más a lo que vemos en un iPhone. El módulo sobresale de una trasera minimalista, acabada en mate (habrá que ver si resbala o no) en un tono azulado parecido al del OnePlus 8T en uno de los colores disponibles (aunque menos vivo).

El módulo del S21 Ultra es considerablemente grueso, es complicado ganarle.

La trasera se curva ligeramente como hemos estado viendo, aunque las curvas que destacan son las de la pantalla. En esto son el OnePlus 8T, el iPhone 12 Pro Max, el LG V60 ThinQ, el Realme X50 Pro y el Sony Xperia 5 II los que mantienen la pantalla plana de esta selección, o sea que son una mayoría y de este modo el Mi 11 se diferencia junto al S21 Ultra y el Mate 40 Pro.

La curva es un recurso estético que se puso de moda sobre todo gracias a Samsung (y su Galaxy S6 Edge) y que tiene sus seguidores y sus detractores. Cuando es más exagerada (como en el Mate 40 Pro) solemos comentar que no es lo más cómodo y que tiene más defectos que virtudes, aunque en el caso del Mi 11 parece ser algo menos pronunciada y cercana a lo que vimos en el S21 Ultra.

Huawei ha mantenido una curvatura muy pronunciada. No parece que la del Mi 11 llegue a ese extremo.

Hablando de la pantalla, interesante ver que Xiaomi apuesta por la resolución QHD+, con lo que en esta selección sólo se encuentra un rival directo: el S21 Ultra. Ambos se diferencia del resto de gamas alta que quedan en un prudente (o poco arriesgado) FullHD+, alcanzando los 120 Hz de tasa de refresco y 480 Hz para la táctil, ésta segunda la mayor que encontramos en el mercado.

Destaca también que soporta HDR10+, lo cual tampoco vemos en todos y puede ser algo buscado por el usuario. La diagonal está entre las más prolongadas, empatando con el S21 y el V60.

Sobre el papel, la pantalla del Xiaomi Mi 11 pinta bien y a la altura (o por encima) de sus principales rivales, atendiendo a los datos de resolución, contraste, colores y tasa de refresco. Habrá que ver qué tal el desempeño sobre todo en exteriores.

Xiaomi Mi 11 Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone 12 Pro Max Huawei Mate 40 Pro LG V60 ThinQ OnePlus 8T Realme X50 Pro Sony Xperia 5 II Pantalla AMOLED 6,81"

WQHD+, 120 Hz

HDR10+ 6,8” Dynamic AMOLED 2x

120 Hz, 515 ppp

WQHD+ Super Retina XDR

OLED de 6,7"

Ratio 19.5:9

FullHD+ a 2.778 x 1.184

HDR10

458 ppp OLED 6,76”

FHD+ 2.772 x 1.344 píxeles

Tasa de refresco 90Hz P-OLED de 6,8“

Resolución FullHD+ (2.460 x 1.080 píxeles)

395 ppp

HDR10+ Fluid AMOLED 120Hz6,55”FullHD+ 2.400 x 1.080, 402 ppp (20:9) Super AMOLED 90Hz6,44”FullHD+ 2.400 x 1.800HDR10+ OLED 6,1" FullHD+ (1.080 x 2.520 px)

HDR BT.2020, 120 Hz

21:9, Corning Gorilla Glass 6 Batería 4.600 mAh

Carga rápida 55W

Carga inalámbrica de 50W

Carga inversa de 10W 5.000 mAh

Carga rápida 25 W

Carga inalámbrica 15W

Wireless PowerShare Carga rápida hasta 20W (cargador no incluido)

MagSafe 15W

Carga Qi de 7,5W 4.400 mAh

SuperCharge 66W, 50W inalámbrica 5.000 mAh

Quick Charge 4+ 4.500 mAh

Warp Charge 65W 4.200 mAhCarga rápida 65WUSB-C 4.000 mAh

Carga rápida 21W Dimensiones y peso 164,3 x 74,6 x 8,1 mm (cristal)

196 g 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 g 160,8 x 78,1 x 7,4 mm

228 gramos 162,9 x 75,5 x 9,1 mm

212 g 169,3 x 77,6 x 8,9 mm

214 d 160,7 x 74,1 x 8,4 mm188 g 159 x 74.2 x 8.9 mm205 g 158 x 68 x 8 mm

208 g

Cabe comentar también que no es de los más voluminosos, de hecho es algo más compacto que sus predecesores. Está en la línea del OnePlus 8T (pesando un poco más y con una batería ligeramente superior), por lo que forma parte de los, digamos, menos grandes de los buques insignia actuales, sin llegar al extremo de los Xperia (que son campeones en esto en la gama alta, con el permiso de los iPhone 12 no "Max").

En cuanto a la batería, hablando de la pila en sí, vemos que forma parte de los que tienen una por encima de los 4.500 mAh. La capacidad no lo es todo, pero suele ser un indicativo, y además en este caso destaca la carga rápida a 55W, a la que sólo le hacen sombra las de 65W de Realme, OnePlus y Huawei.

Procesador y conectividad

Como decíamos en la introducción, uno de los principales reclamos de este Xiaomi es que es el primero en llevar el Snapdragon 888, el último procesador de Qualcomm para la gama alta que promete ser superior (lógicamente) que su predecesor (el Snapdragon 865, que vemos la mitad de móviles de esta tabla). De ahí que quepa esperar al menos mejor experiencia que en los procesadores del año pasado, si bien habrá que ver si queda por encima del Apple A14 y del Kirin 9000 como parece que ocurre con el Exynos 2100.

El LG V60 ThinQ 5G se presentó en 2020 con el máximo procesador de Qualcomm para la alta gama, el Snapdragon 865.

Habrá que ver también qué tal queda en cuanto a calentamiento, en lo cual interviene el diseño y los materiales además de los propios componentes. Hablando de las memorias, el Mi 11 se cubre las espaldas partiendo de los 8 GB de RAM (ya democratizándose en la gama media), aunque no alcanza los 16 GB de RAM que sí ofrece el S21 Ultra.

El Mi 11 queda en 256 GB de almacenamiento como máximo y no dispone de bandeja para microSD, viendo que no llega a los 512 GB que ofrecen algunos de sus rivales. Eso sí, es almacenamiento UFS 3.1, un estándar que no cumplen el Realme y el LG.

Xiaomi Mi 11 Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone 12 Pro Max Huawei Mate 40 Pro LG V60 ThinQ OnePlus 8T Realme X50 Pro Sony Xperia 5 II Procesador Snapdragon 888 Exynos 2100 Apple A14 Kirin 9000 Snapdragon 865 Snapdragon 865 + X55 Snapdragon 865 Snapdragon 865 RAM 8 / 12 GB 12 / 16 GB 6 GB 8 GB 8 GB 8 / 12 GB LPDDR4 12 GB RAM LPDDR5 8 GB Almacenamiento 128 / 256 GB 128 / 256 / 512 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB 256 GB 128/256 GB + microSD 128/256 GB UFS 3.0 256/512 GB (con MicroSD) 128 GB (+ microSDXC) Software Android 11

MIUI 12.5 Android 11 + One UI 3.0 iOS 14 EMUI 11 basado en Android 10 AOSP Android 10 Android 11 con OxygenOS Android 10 + Realme UI Android 10 Conectividad 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX

GPS

NFC

Infrarrojos

USB tipo C 5G

WiFi 6 y 6E

UBW tracking 5G (sub‑6 GHz y mmWave)

Gigabit LTE con 4x4 MIMO y LAA4

Wi‑Fi 6 (802.11ax) con 2x2 MIMO

Bluetooth 5.0

NFC 5G, WiFi ac 2x2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C 3.1 WiFi 6

Bluetooth 5.1

NFC

USB tipo C

5G

Radio FM 5G NSA, 4G LTE Cat 18, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.1, NFC,

GPS/Glonass/Galileo/Beidou/SBAS/A-GPS

USB-C 3.1 (compatible, el cable es 2.0), Dual Nano SIM 5G (NSA y SA), Sub6 / mmWave

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM

Bluetooth 5.0, ANT+, NFC

GPS, Galileo, Glonass, BeiDou WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot

Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE

A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Otros Altavoces estéreo

Lector de huellas en pantalla Altavoces estéreo AKG, IP68, compatibilidad con S Pen FaceID

Protección IP68 Altavoces estéreo

Resistencia al agua IP68 Lector de huellas bajo la pantalla

MIL-STD-810G

IP68

Altavoces estéreo Lector de huellas en pantalla, desbloqueo facial 2D

Altavoces estéreo, LDAC, aptX, aptX HD Lector de huellas en pantalla, jack 3,5 mm Altavoces estéreo, NFC, IP68, jack 3,5 mm

El Mi 11 además soporta WiFi 6 y dispone de Bluetooth 5.2. Unos estándares que vemos en parte de la competencia y que sirven para cumplir mínimos y, a su vez, para diferenciarse de parte de sus rivales, así como el estéreo. Eso sí, aunque incorpora NFC lo que no vemos es minijack de 3,5 mm, algo que conservan el Sony Xperia y el Realme X50 Pro.

Cámaras

Quizás la parte de cámaras sea algo así como cierto jarro de agua fría para quien busque lo más potente en fotografía en el buque insignia de Xiaomi, dado que han apostado todas sus fichas a un sensor principal de la resolución más elevada que vemos hoy en día pero no tanto por entrar a la guerra del zoom óptico, optando por un "telemacro". De ahí que, pese a esto, nos parezca una combinación algo conformista para ser un gama alta que destaca sobre otros en otros componentes como la pantalla, aunque no podemos descartar que sea una manera de diferenciarse de un posible Mi 11 Pro.

El iPhone 12 Pro Max forma parte de los que apuestan por (al menos) un teleobjetivo con estabilizador, una de las principales diferencias con el Mi 11.

Así, sobre el papel no destaca especialmente en comparación con la selección de esta comparativa, si bien el sensor es de 1/1,33 pulgadas y esto es un tamaño considerable, así que debería dar buen resultado a nivel de nitidez. Vemos que al menos mantiene la **estabilización óptica en la cámara principal, pero echamos de menos un teleobjetivo con algo de zoom óptico y también estabilización como vemos en el iPhone, el S21 Ultra o el Mate 40 Pro.

Xiaomi Mi 11 Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone 12 Pro Max Huawei Mate 40 Pro LG V60 ThinQ OnePlus 8T Realme X50 Pro Sony Xperia 5 II Cámara trasera 108 MP

13 MP Gran Angular 123º

5 MP macro 108 MP f/1.8

Ultra gran angular 12 MP f/2.2

Tele 10 MP f/2.4

Tele 10 MP f/4.9

Láser AF ToF 12 MP f/1.6 26mm OIS

12 MP (tele) f/2.0 52mm OIS

12 MP f/1.6 13mm ultra gran angular 120º

Cámara LiDAR

Vídeo 4K@60fps

Grabación en Dolby Vision 50 MP, f/1.9Ultra angular: 20MP Cine Camera. f/1.8 Tele: 12MP, f/3.4, OIS 64 MP f/1.8

13 MP gran angular f/1.9

ToF 48 MP (0,8 µm), OIS + EIS, f/1.75Ultra angular: Sony IMX481 16 MP, f/2.2, 123º Macro: 5 MP (1,75 µm), f/2.4, 3 cmMonocromo: 2 MPVídeo: 4K 30/60fps, cámara lenta 480fps (HD), 240 fps (FHD), Time lapse, editor de vídeo Cuatro cámaras:

Principal: 108 MP (1/1,33”, 1,8 µm), f/1.8, OIS

Gran angular: 12 MP (1/2,55”, 1,4 µm), f/2.2

Telefoto: 12 MP (1/3,6”, 1 µm), f/3.0, OIS

Sensor profundidad: Láser AF 12 MP (1/1,7") f/1.7, Dual Pixel PDAF, OIS

12 MP (1/3,4") tele, f/2.4, PDAF, zoom óptico 3x, OIS

12 MP (1/2.55") gran angular, f/2.2, 124º, Dual Pixel PDAF Cámara frontal 20 MP f/2.4 40 MP f/2.2 12 MP f/2.2

HDR 13 MP, gran angular, f/2.4, vídeo 4K, selfie en slow motion

Sensor 3D para desbloqueo facial 10 MP f/1.9 16 MP (1 µm), EIS, enfoque fijo, f/2.0, vídeo FullHD 32 MP f/2.5 + ultra angular 8 MP, f/2.2 8 MP (1/4"), f/2.0

Eso sí, incorpora la grabación en HDR10+, un estándar que no cumple la mayoría de su competencia y que puede ser interesante para quien priorice el vídeo. Además, como el S21 Ultra, es capaz de grabar en 8K.

Precio

Uno de los puntos clave para competir no está dentro del teléfono, sino en la etiqueta del escaparate (físico o virtual) en el que lo encontremos. Partiendo de los 749 euros logra quedar por debajo de parte de sus rivales, especialmente del S21 Ultra (el único con pantalla QHD+ como él).

Es un precio más competitivo que pasando de los 1.000 euros, aunque no alcanza la fórmula de los Mi 10T, más cercana a los precios de salida del OnePlus 8T y el Realme X50 Pro. Habrá que ver si baja