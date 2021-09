Comparativa de los iPhone 13 Pro y Pro Max frente al Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra, Sony Xperia 1 y los mejores móviles del momento

Con la presentación de los iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y Pro Max se completa un poco más el escaparate de la gama más alta de móviles de 2021 (a falta seguramente de alguno más), y cuando esto ocurre lo interesante es ver qué se encuentran los nuevos al llegar a la ciudad. Concretamente, hemos hecho una comparativa de los iPhone 13 Pro y Pro Max contra sus rivales más directos.

Son los dos móviles más ambiciosos de Apple del año y hasta la fecha, introduciendo algunas mejoras destacadas sin cambiar demasiado el diseño que estrenaron sus predecesores. Con su nuevo procesador y el salto a los 120 Hz, se ponen más a la altura de unos rivales que ya vinieron armados hasta los topes para que ningún otro les hiciese sombra.

Hablando de éstos, hemos seleccionado a los buques insignia de las principales marcas y los hemos puesto de tú a tú con los 13 Pro, viendo los siguientes:

Diseño: si algo funciona, no lo toques

No se esperaba que los nuevos iPhone cambiasen esos recuperados bordes en esquina y la trasera resulta ser casi un clon de la de sus antecesores. Trasera con cristal mate y módulo con brillo (sin reflejos) y estreno de colores, pero eso sí, el notch se reduce ligeramente. No tanto como se había pensado, pero haber reducción, la hay.

A nivel de estética no entraremos en gustos o preferencias, pero cabe comentar que el módulo de cámaras tiene una integración más discreta que la de otros como el S21 Ultra o, por supuesto, el Mi 11 Ultra (que integra una pantalla), siendo OPPO el que realiza una aproximación en este aspecto a nivel de discreción, diferenciándose así del resto de móviles Android en su diseño.

OPPO Find X3 Pro.

De lo que es campeón el Pro Max en este caso es en peso. Sus 238 gramos superan a mastodontes como también el de Samsung y el de Xiaomi, colocándose como uno de los móviles más pesados del momento, sin embargo a nivel de volumen logra ser más compacto que el resto.

Otro punto que sigue desmarcando estéticamente a los iPhone es la pantalla. Estoicos, aguantan su muesca cuando ésta parece haberse esfumado de la gama alta de Android y haber quedado relegada a gamas inferiores para dejar lugar a las cámaras frontales con agujero en pantalla o, incluso, bajo la pantalla.

Con esto quedan por debajo a nivel de aprovechamiento de pantalla (en torno al 87% del frontal), aunque sin alejarse demasiado del 89% que rondan mucho. Nada de pantalla curva como el OnePlus 9 Pro o el Huawei P50 Pro tampoco, lo cual no ayuda a ganar esa sensación de "todo pantalla" que se logra con ella, pero está el beneficio de que suele ser mucho más cómodo de usar.

OnePlus 9 Pro.

En cuanto a las especificaciones del panel, los nuevos iPhone mantienen el OLED y se ponen a la altura de muchos de sus rivales con la tasa de refresco de 120 Hz, con el ajuste ProMotion que promete ser algo similar a lo que incorporan fabricantes como Samsung o OnePlus a nivel de que la frecuencia se adapte al uso para poder bajarla y así disminuir consumo energético. El Pro estándar incorpora un panel de 6,1 pulgadas, con lo que logra ser más compacto y mantiene a grandes rasgos las características de su mellizo (unos puntos menos de resolución, pero con 2 puntos más de densidad de píxeles).

En resolución nadie bate de momento a los Xperia más ambiciosos como el que hemos seleccionado (4K) y los iPhone no son una excepción. Y a falta de conocer el dato de tasa de refresco táctil, en lo que tampoco compiten para ganar es en la densidad de píxeles, estando por debajo de los 500 píxeles por pulgada que muchos de sus rivales aquí plasmados ya superan (destaca el FullHD+ del Realme GT, que no logra dar una densidad destacable quedando en 408 ppp).

Sony Xperia 1 III.

Rendimiento: un nuevo gallo en el gallinero

Al Snapdragon 888, el Snapdragon 888+, el Exynos 2100 y al Kirin 9000 se une ahora el Apple A15 Bionic. El procesador construido en 5 nanómetros para batir en operaciones por segundo a dichos rivales, especialmente (y según dijo Apple) en rendimiento gráfico (un 30% más de potencia que los modelos más poderosos de la competencia, han apuntado). De hecho, los iPhone Pro cuentan con una gráfica más potente que los no Pro en esta ocasión.

Se espera que el nuevo procesador esté a la altura de sus rivales

Según lo descrito y por precedentes, se espera que el nuevo procesador esté a la altura de sus rivales y no se quede corto en las tareas más pesadas como hemos ido viendo que defienden el resto. Habrá que ver cómo gestiona el consumo energético y también si todo ese rendimiento y potencia prometidos se traslada a la superficie en forma de exceso de temperatura.

Ni un dato de RAM oficial, aunque según GSMArena los dos iPhone 13 Pro se suben a los 8 GB de RAM. De ser así Apple estaría tocando ya la cifra que solemos ver en Android para la gama media-alta (máximo y mínimo respectivamente, normalmente) y habría añadido 2 GB de RAM con respecto a los Pro del año pasado, por lo que tienen los ingredientes para estar de tú a tú con los rivales en este sentido y de que los benchmarks no se queden cortos.

No hay dato de la batería, pero Apple habló de mejoras en los dos modelos. Concretamente de 1,5 horas más que el 12 Pro y 2,5 horas más que el 12 Pro Max. Según nuestro análisis, eso deberían ser unas 23-24 horas en el 13 Pro y unas 28-29 en el 13 Pro Max, con lo que superaría las cifras de muchos de los rivales que aquí colocamos como el OnePlus 9 Pro, el Mi 11 Ultra o el S21 Ultra, estos dos con pilas de 5.000 mAh. Habrá que ver si existe esa mejora teniendo en cuenta esa nueva pantalla a 120 Hz, algo que suele ser motivo de que las autonomías medias bajen normalmente.

Fotografía: sigue la hegemonía de los 12 megapíxeles, pero se agranda todo

Apple sigue apostando por resoluciones contenidas y se aleja de propuestas como los 50, 64 o los 108 megapíxeles que ya son algo habitual en Android. No está sola en esto dado que Sony, importante fabricante de sensores de cámaras de móviles, también hace lo mismo con sus buques insignia.

La aproximación de Apple es la de aumentar el tamaño del sensor (dato que no tenemos) y el del píxel, que en los 13 Pro llega a ser de 1,9 µm (récord propio de Apple). Con ello, y con la nueva estabilización óptica basada en el sensor, la promesa es la de mejorar sobre todo la fotografía nocturna y con baja iluminación.

Xiaomi Mi 11 Ultra.

De hecho, el modo noche salta a todas las lentes, tal y como venía siendo en Samsung y otras apps. El tamaño del píxel es mayor que el del resto de móviles que hemos reflejado aquí (no sabemos el dato del Huawei P50 Pro) hablando de fotodiodos no agrupados con pixel-binning, pero habrá que ver si eso y esa nueva estabilización ganan o no en ese complejo terreno de la fotografía nocturna.

Los iPhone normalmente dan muy buen resultado en vídeo por la estabilización y el realismo de las tomas. La marca no parecía muy dada a proporcionar opciones más profesionales o avanzadas como el raw, pero esto por suerte cambió y con los 13 además llegan ProRes y el modo cinemático. Con eso se acercan más a propuestas como las de Sony, muy enfocadas a los usuarios avanzados, con lo que puede contribuir a poner el listón alto en vídeo junto a rivales como los Xperia o el Samsung Galaxy S21 Ultra.

iPhone 13 Pro/Pro Max.

Tablas comparativas de los iPhone 13 y 13 Pro Max con sus rivales: especificaciones completas

iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max Huawei P50 Pro Sony Xperia 1 III OnePlus 9 Pro Xiaomi Mi 11 Ultra Pantalla OLED 6,1 pulgadas

ProMotion 120 Hz

2.532 x 1.170 px, 460 ppp

1.000 nits, contraste 2.000.000:1 OLED 6,7 pulgadas

ProMotion 120 Hz

2.778 x 1.284 px, 458 ppp

1.000 nits, contraste 2.000.000:1 AMOLED 6,67"FHD+Tasa de refresco 120Hz

450 ppp OLED 6,5"

4K

Tasa de refresco 120 Hz

Táctil 240 Hz, 643 ppp AMOLED 6,7"QHD+Tasa de refresco 1-120Hz

525 ppp 6,81 pulgadas WQHD+

Tasa de refresco 120 Hz

Táctil 480 Hz, 515 ppp

Pantalla AMOLED 1,1" secundaria trasera Dimensiones y peso 146,7x71,5x7,6 mm

203 g 160,8x78,1x7,6 mm

238 g 158,8 x 72,8 x 8,5 mm195 g 165 x 71 x 8,2 mm

186 g 163.2 x 73.6 x 8.7 mm197 g 164,3 x 74,6 x 8,38 mm

234 g Procesador Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic Snapdragon 888/Kirin 9000 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 RAM N. d. N. d. 8/12 GB 12 GB 8 / 12 GB 8 / 12 GB Almacenamiento 128 / 256 / 512 GB / 1 TB 128 / 256 / 512 GB / 1 TB 128 / 256 / 512 GB 256 / 512 GB 128 / 256 GB 128 / 256 / 512 GB Cámara frontal 12 megapíxeles f/2.2 12 megapíxeles f/2.2 13 megapíxeles f/2.4/p> 8 megapíxeles 16 megapíxeles 20 megapíxeles Cámaras traseras 12 megapíxeles, f/1.5, OIS

12 megapíxeles, f/1.8, 6P, 120º, UGA

12 megapíxeles, f/2.8, 77mm, telefoto

ToF 12 megapíxeles, f/1.5, OIS

12 megapíxeles, f/1.8, 6P, 120º, UGA

12 megapíxeles, f/2.8, 77mm, telefoto

ToF 50 megapíxeles f/1.8 OIS

Cámara monocromo 40 megapíxeles f/1.6

13 megapíxeles gran angular f/2.2

Telefoto: 64 megapíxeles f/3.5 OIS 12 megapíxeles f/1.7

12 megapíxeles f/2.6 UGA

12 megapíxeles f/2.3-2.8 telefoto

3D iToF 48 megapíxeles f/1.8

50 megapíxeles f/2.2 UGA

8 megapixels telefoto, f/2.4

2 megapíxeles mono Batería N. d. N. d. 4.360 mAhCarga rápida 66 WCarga inalámbrica 50 W 4.500 mAh

Carga rápida 30 W

Carga inalámbrica 4.500 mAhCarga rápida 65 WCarga inalámbrica 50W 5.000 mAh

Carga rápida 67 W

Carga inalámbrica de 67 W

Carga inversa de 10 W Conectividad ​​5G (sub-6 GHz)

LTE Gigabit con MIMO 4x4 y LAA

Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

UWB

NFC

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou ​​5G (sub-6 GHz)

LTE Gigabit con MIMO 4x4 y LAA

Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

UWB

NFC

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou 4G

WiFi 6

Bluetooth 5.2

USB C 3.1

NFC

GPS 5G

WiFi IEEE802.11a/b/g/n(2,4 GHz)/n(5 GHz)/ac/ax

Bluetooth 5.2 A-GPS, A-GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WiFi 6

Bluetooth 5.2

NFC

GPS/Glonass/Galileo WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 5G, NFC Otros IP68

FaceID

Estéreo IP68

FaceID

Estéreo IP68

Lector de huellas en pantalla

Estéreo IP65/68

Lector de huellas lateral

Gorilla Glass Victus

Estéreo Lector de huellas en pantalla

Estéreo IP68

Lector de huellas en pantalla

Estéreo Precio Desde 1.159 euros Desde 1.259 euros Desde 780,24 euros al cambio 1.299 euros 8 GB RAM/128 GB: 850 euros

12 GB RAM/256 GB: 951,26 euros 1.199,99 euros