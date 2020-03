Así iba a ser el segundo móvil de Essential, según un diseñador de la compañía

Hace no tantos años, Andy Rubin, padre de Android, creó Essential, la compañía de smartphones encargada del Essential PH-1. Fue uno de los primeros móviles Android con notch y de los que más actualizaciones han recibido, aunque su recepción en el mercado no fue muy allá. Se vendieron pocas unidades y, tras unos cuantos años de vida, a principios de 2020, la empresa acabó cerrando.

Llevaba tiempo rumoreándose que la empresa iba a sacar un segundo dispositivo que, por motivos obvios, ya no verá la luz. No se sabía mucho sobre él, pero Kevin Hoffman, el que fuera ingeniero industrial de la empresa, ha dejado ver los renders de dicho terminal en su blog. En un post, ahora bloqueado por contraseña, Hoffman muestra no solo imágenes del que iba a ser el Essential PH-2, sino también los bocetos iniciales del Essential PH-3, el tercer móvil, que también parecía encontrarse en fase de desarrollo.

El Essential PH-2 que pudo ser y no fue

Según relata Hoffman en su post, el Essential PH-2 estuvo en desarrollo desde octubre de 2017 hasta febrero de 2018, pero finalmente fue cancelado en la segunda fase del EVT (Engineering Validation Test) para priorizar la línea de productos Essential Home, es decir, productos para el hogar conectado.

En términos de diseño, el Essential PH-2 iba a ser bastante parecido al PH-1, solo que algo más pulido. Los marcos están algo más curvados ya que usan cristal 2.5D, tendría IP68 y el acabado iba a ser mate, pero por lo demás, dos dispositivos muy parecidos. Si miramos la parte delantera, veremos una pantalla bastante parecida a la del primer modelo, con un notch en forma de U y la barbilla inferior. De especificaciones no se sabe nada.

El diseño del PH-2 debía ser casi definitivo, puesto que el test EVT se hace en los primeros prototipos de un producto (las versiones Alpha) para asegurarse de que cumple con los objetivos de diseño y especificaciones. No sucede lo mismo con el Essential PH-3, que empezó a desarrollarse en septiembre de 2019 y cuyo diseño no era definitivo.

Prototipo del Essential PH-3.

En las imágenes podemos ver los primeros renders, que dejan ver que el terminal iba a sumarse a la moda de los módulos fotográficos y a apostar por tres lentes. Por lo visto, se barajaban como mínimo dos opciones: una más similar al iPhone 11 y iPhone 11 Pro y otra más cercana a lo que vimos en los Huawei Mate 20 y 20 Pro. La pantalla iba a ser OLED con notch en forma de U y cristal 2.5D.

Prototipo del Essential PH-3.

Ninguno de estos dos dispositivos verá la luz, puesto que Essential terminó cerrando. La empresa no va a actualizar más el PH-1 (aunque ha puesto el código del SO en GitHub para los interesados) y tampoco veremos Project GEM, ese dispositivo alargado que Rubin mostró en octubre. El otro producto de la compañía es el cliente de correos Newton, que también dejará de funcionar el 30 de abril.

Vía | 9to5Google