Essential anuncia su cierre, tres años después de presentar su primer smartphone

Andy Rubin, creador de Android, sorprendió hace cinco años anunciando Essential, su nueva empresa centrada en diseñar y fabricar smartphones. Hoy la empresa anuncia su cese de operaciones y cierre definitivo. Sólo un producto, el Essential One, llegó a venderse y el resto de proyectos se aplazaron o directamente cancelaron. Con el Essential One en sí las ventas tampoco estuvieron de su lado.

Del smartphone revolucionario a cerrar por no tener "un camino claro"

Uno de los principales atractivos de Essential desde su nacimiento fue que Andy Rubin estuviese detrás de ella. Tener al creador de Android como guía fue un incentivo para inversores y para despertar el interés del mercado. El Essential One despertó el interés de muchos por su atrevido diseño sin apenas marcos, modular y con el que se puede considerar el primer notch en smartphones. Pero a la hora de venderse pasó por el mercado sin pena ni gloria, vendió mucho menos de lo esperado.

Las cosas se complicaron aún más cuando salió a la luz un informe de abusos sexuales por parte de Andy Rubin mientras trabajaba en Google. Por esta "conducta inapropiada" en Google y en medio de tantas acusaciones el fundador de la empresa dejó Essential temporalmente.

La empresa llegó a apostar durante 2017 también por la domótica con Essential Home, aunque nunca llegó a ver la luz ese proyecto. En mayo de 2018 Andy Rubin canceló la segunda generación del smartphone de Essential y meses más tarde despidió al 30% de la plantilla.

Los últimos dos grandes movimientos de la empresa fueron la adquisición del cliente de correos Newton y la presentación del nuevo smartphone de Essential en octubre, con un diseño sumamente curioso. El alargado teléfono bajo el nombre de 'Project GEM' sin embargo nunca salió a la venta. Ahora es cuando dicen que no tienen "un camino claro para entregárselo a los clientes" y por lo tanto "teniendo esto en cuenta, hemos tomado la difícil decisión de cesar las operaciones y apagar Essential".

¿Qué pasa ahora con los clientes de la empresa? No hay muchas esperanzas. Por un lado anuncian que el parche de seguridad del PH-1 liberado el pasado 3 de febrero será la última actualización del Essential One. No habrá más soporte por parte de la empresa pero han liberado el código en GitHub para quien quiera tomar las riendas del proyecto. El otro producto en el mercado de Essential es el cliente de correos Newton, que dejará de funcionar el próximo 30 de abril.

Más información | Essential