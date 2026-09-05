Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 5 de septiembre

Este fin de semana entra en funcionamiento una vez más la normativa del Hoy No Circula sabatino, la estrategia mediante la cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) regula la movilidad vehicular para controlar la calidad del aire en la cuenca del Valle de México.

Es decir, todo aquel que contemple conducir deberá comprobar el final de su matrícula y la calcomanía de verificación de su auto. Eso sí, las medidas no aplican únicamente a lo largo de las 16 alcaldías de la CDMX, sino que abarcan de igual modo a diversas demarcaciones periféricas pertenecientes al Estado de México. La norma se encuentra activa en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Asimismo, ten presente que si tu ruta de navegación atraviesa alguna de estas áreas, el Hoy No Circula sabatino mantendrá su vigencia.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

El objetivo primordial de esta norma consiste en reducir la cantidad de coches en tránsito para atenuar los niveles de emisiones, contando eso sí que las jornadas sabatinas tienen unas reglas particulares que complementan a las activas de lunes a viernes. Hay que tener en cuenta que la prohibición de no circular depende de: el tipo de holograma, el número final de la placa y la catalogación del sábado como semana par o impar.

Las limitaciones del Hoy No Circula sabatino no se extienden a lo largo de las 24 horas del día. Aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, por lo que transcurrido dicho horario —durante la noche y las primeras horas de la mañana— no existen restricciones para los automóviles, a no ser que las autoridades declaren una fase de contingencia ambiental o emitan un mandato extraordinario con prohibiciones suplementarias.

Específicamente para el 5 de septiembre de 2026, el calendario nos dice que estamos en el primer sábado del mes, clasificándose formalmente como "semana impar". Bajo dicho escenario, las unidades equipadas con holograma 1 y cuya matrícula concluya en un número impar tendrán vetada la circulación a lo largo del periodo operativo.

Si tu coche coincide con estas especificaciones, deber mantenerlo aparcado. Quienes cuenten con holograma 0 y 00 conservan su derecho a transitar libremente dentro del espacio donde aplica el Hoy No Circula sabatino. Por su parte, los coches con holograma 2 carecen de autorización para rodar en cualquier sábado del año.

Junto a los supuestos expuestos previamente, cabe recordar que existe una categoría de automóviles exentos facultados para desplazarse sin sufrir estas restricciones. Entre ellos destacan:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Yulya Kleshcheva

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