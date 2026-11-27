Hay muchos mensajes en torno a la alimentación que hemos ido escuchando a lo largo de los años, como por ejemplo que comer algo que está un poco quemado puede provocar cáncer. Esto ha hecho que, por ejemplo, cuando tomamos una tostada y se quema un poco más de la cuenta, decidamos tirarla para empezar de cero o raspar sobre el fregadero para minimizar ese "riesgo". Pero... ¿Es verdad?

Podemos estar tranquilos. La respuesta corta a esta pregunta es "no", puesto que no hay pruebas sólidas de que comer pan o alimentos en general que estén un poco quemados aumente el riesgo de provocar cáncer en seres humanos.

¿De dónde viene? Este mensaje nos llega a raíz de experimentos que se hicieron con animales a los que se les expuso a alimentos muy quemados durante mucho tiempo. Pero cuando los epidemiólogos buscan este mismo efecto cancerígeno en una muestra humana muy amplia, el rastro prácticamente desaparece. Lo que sí es cierto es que los organismos europeos siguen recomendando no pasarse con el tostado por un principio básico de precaución.

Lo que hay detrás. La protagonista de esta historia se llama acrilamida, un compuesto químico que se forma de manera natural cuando alimentos ricos en almidón, como el pan, las patatas o las galletas, se cocinan a altas temperaturas al freírlos, hornearlos o tostarlos.

Curiosamente, la acrilamida ya tenía mala fama antes de que nadie supiera que estaba en nuestro desayuno. En 1994, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer la clasificó dentro del grupo 2A como "probable carcinógeno para los humanos". Sin embargo, aquella evaluación se basó en exposiciones industriales y en estudios con animales, ocho años antes de que un grupo de investigadores suecos descubriera en 2002 que la sustancia se generaba de forma cotidiana en la cocina.

No es muy peligroso. Son muchos los trabajos que han surgido llamando a la calma, como por ejemplo uno de 2015 que analizó 32 estudios sobre 14 tipos de cáncer distintos. Y al final no se encontró asociación relevante para la gran mayoría de tumores, dejando apenas una señal estadística límite en cáncer de riñón y, exclusivamente en mujeres no fumadoras, en endometrio y ovario. Pero años después, un segundo estudio descartó cualquier relación entre la acrilamida de la dieta y el cáncer de riñón.

Y si teníamos alguna duda, un trabajo publicado en 2022 reunió 16 estudios con más de 1,15 millones de personas seguidas durante una mediana de casi 15 años. El resultado apuntó a que no había asociación con ningún cáncer no ginecológico, con la única excepción del cáncer de pulmón en fumadores. Algo que tiene sentido, porque el tabaco contiene una gran cantidad de acrilamida y decenas de carcinógenos que distorsionan cualquier efecto de la dieta.

Se advierte. Como hemos dicho antes, pese a que ahora mismo tenemos artículos publicados de la seguridad de esta molécula, las autoridades europeas siguen siendo muy cautas. Esto se debe sobre todo al mecanismo biológico, puesto que en la evaluación que hizo en 2015 la EFSA se reconoció que las pruebas en humanos eran limitadas y no concluyentes, pero subrayó que en animales la acrilamida son carcinógenos.

Esto hace que, cuando hay un mínimo riesgo de que un compuesto sea un carcinógeno, no se pueda recomendar una "ingesta diaria tolerable". Y esto se suma también a las preocupaciones que hay sobre los estudios poblacionales, ya que es bastante complicado medir lo que comemos para tener una gran exactitud.

Hay que ver lo que se quema. En el día a día se suele meter toda la comida quemada en el mismo saco, pero la realidad es que no es igual. Y es que cuando quemamos una tostada o unas patatas, el compuesto protagonista es la acrilamida, pero cuando se cocina carne o pescado a temperaturas muy altas directamente sobre la llama o en una sartén muy caliente, se forman otras familias químicas como aminas heterocíclicas.

Según detalla el Instituto Nacional del Cáncer, estas sustancias también provocan daños en el ADN y tumores en modelos animales, aunque en aquellos ensayos se administraron dosis equivalentes a miles de veces lo que una persona consumiría en una dieta normal. Al igual que ocurre con la acrilamida, los estudios poblacionales en humanos tampoco han logrado establecer hasta la fecha un vínculo definitivo entre el consumo habitual de aminas heterocíclicas y el desarrollo de cáncer.

Imágenes | cottonbro studio

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