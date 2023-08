La leyenda urbana dice que beber hace que veamos más guapa a la gente. La ciencia no lo tiene tan claro

En octubre de 2008, Adam, Kari y Jamie hicieron un experimento: puntuaron lo atractivos y atractivas que eran 30 mujeres y hombres a través de su foto. Luego hicieron lo mismo tras haber bebido alguna que otra cerveza, y comprobaron cómo las puntuaciones eran sensiblemente distintas, algunas mejores y otras peores. Luego siguieron bebiendo hasta emborracharse y volvieron a puntuar esas fotos. Las puntuaciones respecto a la ronda anterior mejoraron en todos los casos.

Por tanto, ¿era cierto que el alcohol hacía más atractiva a la gente? Adam, Kari y Jamie concluyeron que la leyenda urbana era plausible, y así lo comentaron en el episodio de la célebre serie "Cazadores de mitos". La leyenda urbana, conocida en inglés con el término "Beer Goggles" ("gafas de cerveza") parecía confirmarse.

Ahora un nuevo estudio científico contradice esas conclusiones. Molly Bowdring y Michael Sayette, de la Universidad de Pittsburgh, realizaron un estudio en el que reclutaron a 18 parejas de amigos veinteañeros, y el único requisito era que esas parejas ya fueran con cierta frecuencia a tomar algo de forma social.

Los participantes estuvieron dos días pasando las pruebas. En una de ellas se les daba un cóctel de zumo de arándanos que podía o no contener alcohol, pero los hombres conocían ese dato de antemano.

Tras unas horas se les pidió que calificaran el atractivo de unas mujeres según sus fotos o vídeos, indicándoles además que podrían llegar a pasar tiempo con esas mujeres para un estudio futuro, como si fuera una especie de cita científica. Luego se les pidió que eligieran a las cuatro candidatas que más les apetecía ver. Eso, añadieron los responsables del estudio, introducía un "elemento de realismo a las pruebas que no estaba presente en investigaciones previas".

El segundo día la turina fue parecida, pero bebiendo la bebida que no habían tomado la primera vez. El día que bebieron alcohol, alcanzaron el límite legal de embriaguez, y se reveló que al hacerlo, los hombres tenían más predisposición a elegir a las mujeres que más les gustaban como posibles compañeras de ese hipotético estudio futuro.

El resultado se publicó en la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs y ponía en duda el fenómeno "Beer Goggles", destacando además que otras investigaciones previas eran contradictorias al respecto. Para los responsables del estudio ese efecto "aparece algunas veces en la literatura [académica] pero no tan consistentemente como uno esperaría".

El estudio no niega de forma contundente que ese efecto se produzca. Rebecca Monk, profesora de psicología en la Edge University de Ormskirk en Lancashire ya había publicado un estudio previo a favor de la leyenda urbana. Según sus palabras, este nuevo estudio se sugiere que "aunque la intoxicación no haya provocado la aparición de "gafas de cerveza", sí parece haber aumentado el "coraje líquido", en el sentido de que es más probable que las personas manifiesten su deseo de interactuar con otras personas atractivas".

Imagen | Patrick Fore

