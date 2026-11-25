Este martes el Consejo de Ministros llegó cargado de cambios de gran relevancia en el ámbito social y también fiscal, pero a otros cambios legislativos no se les dio tanta publicidad. Uno de ellos es la modificación del Real Decreto 579/2017 para prohibir los sabores en los cigarrillos electrónicos y regular por primera vez las bolsas de nicotina con el objetivo de evitar que los adolescentes caigan en este producto nocivo.

Bajo la espera. En este momento solo tenemos en las notas de este Consejo de Ministros este cambio legislativo, pero en el BOE no ha aparecido reflejado. En este caso, las fuentes del Ministerio de Sanidad citadas por Europa Press apuntan a que la norma aparecerá publicada en el BOE el próximo lunes.

Lo que cambia. A falta de leer el articulado final en el BOE, el decreto se enmarca dentro del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 y rescata parte de la ofensiva antitabaco después de que la reforma integral de la Ley del Tabaco, que se tramitaba en paralelo, decayera tras el adelanto electoral.

De esta manera, si nos ceñimos a los documentos publicados previamente, esta norma llegaría a prohibir los aromas y sabores artificiales o dulces en los cigarrillos electrónicos. Solo se permitirá el aroma a tabaco con el objetivo explícito de restar atractivo a estos dispositivos entre los menores. Pero además, se incorporan como nueva categoría legal las bolsas de nicotina con el objetivo de que pasen un control sanitario que antes no existía, además de limitar su concentración de nicotina.

Los datos. El argumento del Ministerio de Sanidad para blindar estas medidas antes del cierre de la legislatura está en la encuesta ESTUDES 2025 del Plan Nacional sobre Drogas, elaborada a partir de 35.256 entrevistas a estudiantes de Secundaria de entre 14 y 18 años. En esta se apuntaba a que el 40,8 % de los estudiantes afirma haber vapeado en los últimos 12 meses, lo que supone un descenso de 5,1 puntos porcentuales respecto a 2023.

Además, el consumo en los últimos 30 días, que es el referente para conocer el uso regular, repuntó del 26,3% al 27,1%. Es por ello que, para Sanidad, esa resistencia del consumo mensual demuestra que los sabores frutales y dulces siguen actuando como puerta de entrada y fidelización entre los menores.

La patronal. En el plano económico, la industria también ha puesto cifras sobre la mesa para oponerse a la medida. La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) asegura que el veto a los sabores pone en riesgo 4.650 empleos y a más de 450 pymes especializadas, apoyándose en una estimación de la consultora Afi que cifra el impacto potencial en hasta 328 millones de euros en valor añadido. Es por ello que afean que no se haya contado con ellos antes de aplicar una medida que afecta económicamente de una manera tan importante.

Imágenes | Boys in Bristol Photography

En Xataka | Millones de personas cambiaron los cigarrillos por el "vaper" pensando que era una opción saludable. Hay malas noticias