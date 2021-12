Estas son las autonomías en las que es obligatorio pedir el pasaporte COVID para entrar a restaurantes o discotecas

Galicia fue la primera comunidad autónoma que propuso exigir el certificado de vacunación, después conocido como "pasaporte COVID", para poder acceder a la hostelería. Fue en agosto, cuando ni siquiera habíamos llegado al objetivo inicial del 70% de la población española vacunada de pauta completa.

Tras algunos obstáculos judiciales, esta medida quedó en desuso, hasta que en noviembre, vistos los repuntes de casos (con efectos mitigados gracias a las vacunas), Galicia la reimplantó extendiéndola a otros entornos como los hospitales y otros lugares de ocio y encuentro social como puntos con especial riesgo de contagio. Y ahora, encarando las semanas de Navidad, cada vez más comunidades han ido sumándose a esta medida. Aunque no todas. Once autonomías ya están pidiendo este certificado para el acceso a la hostelería, cinco no lo van a hacer, y una, Asturias, no ha dado el paso pero tampoco lo ha descartado todavía.

Todo esto en un contexto marcado por el repunte de casos y los mayores de 60 años recibiendo la tercera dosis, Sanidad decidiendo si los mayores de 40 también empiezan a recibir esta dosis de refuerzo, y los niños de entre 5 y 11 años empezando con su pauta a partir del 15 de diciembre tras quedarse fuera en la campaña que fue de enero a septiembre.

Hostelería, ocio nocturno, gimnasios, hospitales...

Este es el listado completo de las autonomías españolas y la obligatoriedad de mostrar el pasaporte COVID en función del tipo de establecimiento al que se quiera acceder. La división entre quienes lo quieren y quienes no queda, curiosamente, casi calcada a la división entre autonomías costeras o centrales.

Andalucía. Obligatorio en hospitales y residencias, tanto en visitas como en acceso a urgencias y consultas. Solicitada la ampliación a la hostelería y el ocio nocturno.

Obligatorio en hospitales y residencias, tanto en visitas como en acceso a urgencias y consultas. Solicitada la ampliación a la hostelería y el ocio nocturno. Aragón. Obligatorio en gimnasios, ocio nocturno, hostelería y restauración, residencias, celebraciones y grandes eventos. Para acceder a establecimientos con aforos de 50 personas o más también sirve una PCR negativa de las últimas 72 horas, o un test de antígenos de las últimas 48.

Obligatorio en gimnasios, ocio nocturno, hostelería y restauración, residencias, celebraciones y grandes eventos. Para acceder a establecimientos con aforos de 50 personas o más también sirve una PCR negativa de las últimas 72 horas, o un test de antígenos de las últimas 48. Principado de Asturias. No es necesario de momento, pero sigue estudiándose para el futuro.

No es necesario de momento, pero sigue estudiándose para el futuro. Islas Baleares. Obligatorio en residencias, ocio nocturno y restauración con aforos de 50 personas o más. También sirve una prueba negativa de COVID o certificar haber pasado la enfermedad.

Obligatorio en residencias, ocio nocturno y restauración con aforos de 50 personas o más. También sirve una prueba negativa de COVID o certificar haber pasado la enfermedad. Islas Canarias. Obligatorio en restauración siempre que la isla en cuestión se encuentre en nivel 2 de alerta.

Obligatorio en restauración siempre que la isla en cuestión se encuentre en nivel 2 de alerta. Castilla y León. No se solicita.

No se solicita. Castilla-La Mancha. No se solicita.

No se solicita. Cataluña. Obligatorio en gimnasios, residencias y restauración.

Obligatorio en gimnasios, residencias y restauración. Comunidad Valenciana. Obligatorio en residencias, hospitales, restauración y ocio nocturno con aforos de más de 50 personas. En estudio la posibilidad de ampliarlo a más lugares.

Obligatorio en residencias, hospitales, restauración y ocio nocturno con aforos de más de 50 personas. En estudio la posibilidad de ampliarlo a más lugares. Extremadura. No se solicita.

No se solicita. Galicia. Obligatorio en hospitales (tanto como visita como acompañante de un enfermo), ocio nocturno y albergues con plena ocupación. También en cafeterías, pero solo a partir de las 21:00 h. En estudio la posibilidad de ampliarlo a cines, eventos multitudinarios en interior, y gimnasios.

Obligatorio en hospitales (tanto como visita como acompañante de un enfermo), ocio nocturno y albergues con plena ocupación. También en cafeterías, pero solo a partir de las 21:00 h. En estudio la posibilidad de ampliarlo a cines, eventos multitudinarios en interior, y gimnasios. Comunidad de Madrid. No se solicita.

No se solicita. Región de Murcia. Obligatorio en establecimientos de ocio nocturno que no tengan restricciones de aforo.

Obligatorio en establecimientos de ocio nocturno que no tengan restricciones de aforo. Comunidad Foral de Navarra. Obligatorio en ocio nocturno y restauración. En estudio una posible ampliación a otros ámbitos, como el residencial.

Obligatorio en ocio nocturno y restauración. En estudio una posible ampliación a otros ámbitos, como el residencial. País Vasco. Obligatorio en salas de ocio cerradas y espectáculos culturales, gimnasios y polideportivos, hostelería, residencias, hospitales, y prisiones.

Obligatorio en salas de ocio cerradas y espectáculos culturales, gimnasios y polideportivos, hostelería, residencias, hospitales, y prisiones. La Rioja. No se solicita.

No se solicita. Ceuta. No se solicita.

No se solicita. Melilla. No se solicita.

Cómo solicitar el pasaporte COVID

El pasaporte COVID, también llamado Certificado Digital COVID, se puede descargar en PDF siguiendo unos pasos sencillos desde la web del Ministerio de Sanidad tras identificarse. Esto permite conseguir un documento en PDF que puede ser impreso o llevado en el móvil.

Sin embargo, también es posible descargarlo directamente a la cartera de nuestro móvil siguiendo unos pasos alternativos. Su validez es exactamente la misma, solo que en lugar de llegar a nuestro smartphone como un archivo suelto, se integra en Apple Wallet, Google Pay, Samsung Pay o cualquier otra plataforma que use nuestro móvil, junto a las tarjetas de débito, entradas, etc, lo cual es bastante más cómodo.