Pasaporte COVID: qué es, qué tipos hay y cómo obtenerlo

Vamos a explicarte qué es el pasaporte COVID y cómo obtenerlo, de forma que si necesitas viajar al extranjero o se empieza a pedir para entrar a bares u otros negocios, sepas cómo conseguirlo. Se trata de un sistema con el que poder identificar quiénes han pasado el COVID o se han vacunado, y así poder controlar los aforos de forma que todos estemos seguros.

Al final, una persona contagiada puede poner en riesgo no solo a los que les rodean, sino a los familiares de los que les rodean. Por eso, en algunos sitios se está planteando esto como un método de control inicial. Te diremos qué es exactamente y qué tres tipos puedes conseguir, y luego te diremos cómo bajarlo y mencionaremos cómo tenerlo en el móvil.

Qué es el Pasaporte Covid

El Certificado Digital Covid, al que conocemos coloquialmente como "Pasaporte Covid", es un método que se diseñó a nivel europeo para facilitar la circulación de personas dentro de la Unión Europea mientras dura la pandemia de COVID-19. Se trata de un método de control de acceso para saber de forma rápida si una persona está libre de COVID, y que así no sea necesario hacer pruebas en el momento en el que esta persona quiere acceder a algún sitio.

Este certificado es gratuito y la idea con la que se creó es la de crear un documento que ayude a proteger a todos los europeos a la hora de viajar fuera de nuestro país. Sin embargo, también se utiliza como método de acceso a recintos en los casos en los que quieras intentar que en un sitio no haya infectados o personas sin vacunar que pongan en riesgo a las demás personas.

Hay tres tipos de certificado diferente dependiendo de si estás vacunado, has pasado la enfermedad o simplemente tienes un test negativo. Sin embargo, el método para obtenerlos son todos los mismos, y forman parte de un único sistema de pasaporte Covid.

En el caso de viajar a un país donde se pida Pasaporte Covid, si vas sin él te expones a que te tengan que hacer pruebas o tengas que someterte a cuarentenas cuando entras. Y si se está utilizando para control de aforos, te expones a no poder entrar a un local donde se te pida por la seguridad de todos los demás.

Qué tipos de certificado hay

Realmente, no es un certificado único, sino que hay tres tipos de certificado que podrás pedir de la misma manera. Esto es así porque no es lo mismo haber pasado la enfermedad o haberte vacunado que simplemente tener una PCR o prueba de antígenos que sea negativa. La vacuna es más fiable que cualquier prueba, y por eso ambas cosas no pueden tener el mismo valor. Estos son los tres tipos de certificado que vas a poder solicitar:

Certificado de vacunación : Es un certificado que acredita que estás vacunado por alguna de las vacunas aceptadas por la Unión Europea, que son Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca o Jannsen. En el certificado se indicará el número de dosis que llevas y la fecha de vacunación.

: Es un certificado que acredita que estás vacunado por alguna de las vacunas aceptadas por la Unión Europea, que son Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca o Jannsen. En el certificado se indicará el número de dosis que llevas y la fecha de vacunación. Certificado de prueba Covid-19 negativa : Es un certificado que acredita que te has hecho una PCR o un test de antígenos y han dado un resultado negativo. En él, aparecerán la fecha y la hora en la que realizaste la fecha, el centro donde te hayas hecho el testo, y el resultado.

: Es un certificado que acredita que te has hecho una PCR o un test de antígenos y han dado un resultado negativo. En él, aparecerán la fecha y la hora en la que realizaste la fecha, el centro donde te hayas hecho el testo, y el resultado. Certificado de recuperación: Es un certificado que acredita que has pasado la COVID-19. En él, aparecerá la fecha en la que tuviste un resultado positivo de COVID, que es cuando estabas contagiado, y el emisor del certificado que acredita que has superado el virus y las fechas.

Cómo solicitar el Certificado Digital Covid

Hay dos maneras de solicitar el Certificado Digital Covid. Primero, puedes entrar en la web creada por el Ministerio de Sanidad para solicitar el Certificado COVID Digital. Esta es la página a la que tienes que entrar, y en ella sigue los pasos que se te piden. Llegará un momento en el que tengas que acceder a él mediante tu certificado digital, la Cl@ave permanente o el programa Autofirma. Dentro, tendrás que elegir uno de los tres tipos de certificado para que se te envíe.

Cuando solicites el certificado, se te enviará un documento PDF donde lo tendrás junto a su correspondiente código QR. Este código QR es el que te tendrán que escanear cuando vayas a entrar en un sitio donde se te pida, ya sea un restaurante o un aeropuerto. Al solicitar el certificado también podrás optar por su versión en papel, que se te enviaría por correo postal.

El segundo método es solicitar el certificado por tu Comunidad Autonómica. Aquí, el cómo puedes solicitarlo va a depender en parte de cada comunidad, aunque por lo general muchas de ellas lo ofrecerán a través de sus respectivas aplicaciones de salud. A continuación, te decimos cómo solicitarlo en cada una de ellas.

Tu pasaporte COVID siempre en el móvil

Aunque el pasaporte COVID lo vas a poder imprimir para llevarlo contigo, también puedes llevarlo en el móvil. Es suficiente con llevar en el móvil el PDF donde está el código QR de tu pasaporte, puesto que esto va a ser lo que escaneen cuando vayas a intentar entrar en un sitio en el que se te solicite.

Sin embargo, tener que estar buscando el PDF en la memoria de tu móvil no siempre es lo más cómodo. Por eso, también puedes recurrir a alternativas. Existen métodos oficiales para poder añadir el pasaporte COVID a diferentes carteras móviles, como en Apple Pay o Samsung Pay. También hay otros métodos de terceros para añadirlo a Google Pay y Apple Pay. La idea es que sea más sencillo llevarlo contigo.