Ya es oficial: la vacunación de niños entre 5 y 11 años acaba de aprobarse en España y empezará el 15 de diciembre

La Comisión de Salud Pública acaba de aprobar la vacunación en los menores de entre 5 y 11 años de edad. Tras el OK de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y el visto bueno de la Ponencia de vacunas, este era el último paso de cara a iniciar la campaña de vacunación en el último segmento de la población que quedaba sin vacunar (y que, por eso mismo, acumula una incidencia dos veces más grande que la media general y tres veces más que la de los adolescentes).

Una campaña de vacunación polémica, pero que se daba por hecha

Si todo va según los planes del Ministerio y los gobierno autonómicos, los primeros viales del preparado de Pfizer llegarán el 13 de diciembre al país y estarán listos para que el día 15 las comunidades puedan ponerse manos a la obra. Se espera que hasta finales del mes de enero, se pongan más de tres millones de estas vacunas (aunque el proceso se dilatará un poco más debido a la doble pauta de vacunación).

La vacuna infantil ha sido un tema muy polémico porque, como es bien sabido, la enfermedad es menos virulenta en menores y eso hace que la decisión de vacunar o no no sea idéntica al caso de los adultos. No obstante, finalmente, ha sido la alta incidencia la que ha motivado la decisión de inocular a los menores. Según los datos de la EMA, la vacuna limitaría la posibilidad de que los niños se conviertan en vectores de la pandemia y mantengan el virus en circulación.