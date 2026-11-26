El seísmo de la salida a bolsa de Anthropic no solo se ha sentido en el parqué de Wall Street. Su debut en el Nasdaq está dejando huella también en las agencias inmobiliarias de San Francisco, la ciudad donde tiene su sede la compañía y que de la noche a la mañana se ha encontrado con la aparición de cientos de nuevos millonarios: empleados de Anthropic con participaciones en la empresa y cuyo patrimonio se ha disparado tras el estreno bursátil. Ahora, con los bolsillos llenos (al menos en teoría), muchos de ellos se asoman al mercado inmobiliario.

“Quieren comprar ya”, confiesan desde el sector.

Nuevos millonarios en la ciudad. El debut bursátil de Anthropic no solo ha marcado un hito en Wall Street, también lo ha hecho en la vida de gran parte de la plantilla de la compañía, empleados con participaciones que (de la noche a la mañana) han disparado su patrimonio personal. Algunos manejan títulos que superan los 10 millones de dólares.

Ese ‘boom’ de millonarios se nota ya en el mercado residencial de San Francisco, donde tiene su sede la compañía. Lo revelaba hace unos días The Wall Street Journal, que aporta un ejemplo que ayuda a entender el eco que el fenómeno está teniendo en las agencias inmobiliarias.

Matthias Mullie (Unsplash).

Más dinero, más ambición. Según el diario económico, un empleado de Anthropic llevaba meses buscando una nueva vivienda en San Francisco. Su idea inicial era comprar una casa de unos cinco millones de dólares, pero, a la vista de las buenas perspectivas que manejaba el sector, la víspera del debut bursátil de la empresa decidió apuntar más alto.

“Ahora están barajando un ático más caro en un edificio de lujo en vez de una vivienda más pequeña y económica”, comentan desde la firma Sotheby´s International Realty.

No es un caso aislado.

¿Tanto se nota? Sí, según WSJ, que asegura que los nuevos millonarios enriquecidos al calor del estreno bursátil de Anthropic ya están influyendo en el mercado inmobiliario de San Francisco. Y no porque se hayan puesto a comprar mansiones como locos. Llega el temor a que lo hagan.

El miedo a que esa hornada de millonarios hagan subir (todavía más) los precios durante los próximos meses ha llevado a otros compradores, ajenos a la compañía de IA, a acelerar sus planes. Desde el sector se habla de una nueva “urgencia”. “Antes pensaban que podían tomarse su tiempo, esperando a encontrar la vivienda adecuada. Ahora es: ‘démonos prisa porque no tenemos todo el tiempo del mundo’”.

“Una enorme presión”. El problema no es solo que las inmobiliarias se encuentren de repente con compradores con los bolsillos llenos. La premura se explica también porque la oferta de viviendas de lujo es limitada y escasean las nuevas obras, lo que lleva a algunos expertos a vaticinar “una enorme presión”. Tienen buenos motivos para recelar.

Una agencia de Palo Alto relataba estos días cómo uno de sus clientes, empleado de Anthropic, acaba de ver cómo se amplía su abanico de opciones de compra: hasta la semana pasada tenía aprobada la adquisición de una vivienda de hasta 10 millones de dólares, ahora ese margen se ha duplicado y le da acceso a propiedades valoradas en 20 millones.

#Business | Anthropic IPO is adding to a real estate frenzy in major tech hubs The median price of a single-family home in San Francisco — where major AI companies including Anthropic, OpenAI, Databricks and Scale AI are based — soared 29% last month from a year earlier to $2.39 million, the brokerage Compass reported this week. Read More: https://t.co/jrSn2ti7yZ — Moneycontrol (@moneycontrolcom) November 20, 2026

Repasando las cifras. Para entender ese nuevo escenario conviene recordar algunas cifras. Hace justo una semana Anthropic marcó un hito al protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia. La jornada (de locos) dejó una subida fulgurante del 34%, con acciones cotizando a 115 dólares, aunque al cierre de la sesión los títulos se situaban en 97,17. Desde entonces ha bajado algo más, a 82,8, pero son valores lo suficientemente elevados como para cambiar la situación financiera de buena parte de su plantilla.

Al fin y al cabo, la compañía dirigida por Amodei recurrió en su día al pago en opciones sobre acciones para fichar (y retener) trabajadores frente a la competencia de OpenAI.

600 centimillonarios. Hace unos días la CNN recordaba que en septiembre la plantilla de Anthropic ascendía a 5.300 personas. De ellos, unos 2.800 disponen de participaciones valoradas en más de 10 millones de dólares y alrededor de 5.100 acumula acciones que superan el millón de dólares. Es más, según la cadena estadounidense hay un grupo más reducido, de 600 veteranos, que acaban de ingresar en el club de los centimillonarios (100 millones de dólares).

No es algo excepcional. La OPI (oferta pública inicial) de SpaceX convirtió hace unos meses en millonarios a miles de sus trabajadores. En el caso de Anthropic los empleados se beneficiarán sin embargo de una ventaja extra: parte de su plantilla pudo vender de forma inmediata sus acciones, sin necesidad de esperar varios meses. Otros tendrán que respetar ese período de bloqueo, lo que no ha impedido en cualquier caso que los bancos les abran sus puertas (y créditos).

¿Es algo nuevo? No. Como explica Danielle Lazier, de Vivre Real Estate, no es la primera vez que la industria tecnológica genera nuevas fortunas y eso impacta directamente en el mercado inmobiliario de San Francisco: “Tenemos versiones a menor escala con Facebook y Google”.

WSJ recuerda de hecho que en 2012 la salida a bolsa de la compañía de Mark Zuckerberg ya provocó una revalorización del 21% en las viviendas situadas en las zonas donde habitaban los empleados de la empresa, varios puntos por encima de la subida generada en el resto de la comarca.

El ‘efecto Anthropic’ tampoco pilla por sorpresa a las agencias. En octubre el segmento más caro del mercado residencial de San Francisco se encareció un 39% con respecto al año pasado, diez puntos por encima de la subida general de las viviendas unifamiliares. La firma Redfin calcula que el precio medio de venta de una casa en la ciudad ronda los 1,7 millones de dólares, casi un 20% más que en 2025. El dato es de octubre, cuando el coste medio de la vivienda a nivel nacional se mantuvo prácticamente sin cambios.

Imágenes | Shen Pan (Unsplash) y Matthias Mullie (Unsplash)

En Xataka | Dario Amodei, CEO de Anthropic: “La IA podría comprimir un siglo de progreso médico en una década”