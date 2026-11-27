Aunque ayer el foco político volvió (brevemente) a los platós de la tele de toda la vida, el 29N está teniendo otros dos escenarios mucho menos ortodoxos: los estudios de youtubers y los despachos del Tribunal Supremo. En estos últimos se ha dirimido una de las cuestiones más espinosas de las elecciones: quién podrá votar el domingo. La decisión del Alto Tribunal de suspender los efectos electorales de la ‘ley de nietos’, una medida adoptada en septiembre, antes de la convocatoria del 29N, ha mantenido en el aire el derecho a voto de 163.000 personas. Ahora, a apenas 72 horas de los comicios, han visto cómo se cerraba su última puerta.

Todo un sainete político-judicial que ha avanzado a golpe de recursos, resoluciones, cautelares y bailes de cifras.

Acto primero: las cautelares. Para entender el embrollo hay que remontarse a septiembre, cuando el Supremo suspendió de manera cautelar la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que hubieran obtenido la nacionalidad española a través de la ‘ley de nietos’. Dicho de otra forma, dejó en el aire el derecho a voto de miles de ciudadanos que en su día recibieron el pasaporte español gracias a la Ley de Memoria Democrática, una norma de 2022 que abrió la puerta de la nacionalización a los descendientes de los exiliados del franquismo.

Acotación: el contexto. El por qué se tomó esa decisión merecería otro artículo (de hecho lo tenemos), pero básicamente conviene tener presentes dos datos. Primero, que el Tribunal Supremo no actuó porque sí. Su decisión responde a una petición de Vox e Iustitia Europea, que cuestionaron el uso que se estaba haciendo de la ley. De hecho, Núñez Feijóo acusó al Gobierno de utilizarla para hacer “ingeniería electoral” y alterar el censo sumando nuevos votantes.

El segundo dato es que cuando el Supremo adoptó la suspensión cautelar no había elecciones convocadas, con lo que (en teoría) los magistrados tenían tiempo para deliberar.

Acto segundo: las elecciones. Eso cambió el 5 de octubre, cuando, tras recibir un descalabro en el Congreso, Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones y llamarnos a las urnas el 29 de noviembre. Automáticamente la suspensión de los efectos electorales de la ‘ley de nietos’ pasó a ser una patata caliente: ¿Podrían o no podrían votar los miles de afectados, ciudadanos a los que (bien o mal) se les había reconocido la nacionalidad española? ¿Debía pesar más la suspensión cautelar del Supremo o el derecho a sufragio? ¿En qué medida afectaría ese debate al proceso electoral?

Tercer acto: la carrera al 29N. Las preguntas anteriores son lo suficientemente espinosas como para que a lo largo de las últimas semanas hayan generado horas de debate, alegaciones, recursos e incluso derivadas igual de complejas, como si la suspensión del voto afecta solo a los ‘nietos’ o también a los ‘bisnietos’, es decir, a los hijos mayores de edad de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática.

Todo esto, recordemos, con el reloj avanzando imparable hacia el 29N y el calendario electoral en marcha. El sábado de hecho se abrieron los consulados y embajadas para recibir las papeletas de los españoles que viven fuera del país.

Eugenia Morago (PSOE).

Cuarto acto: puerta cerrada. Quizás la mejor prueba de lo complicado que resulta el proceso es que su último capítulo (de momento) no se escribió hasta ayer, apenas 72 horas antes de la apertura de los colegios electorales. El Tribunal Supremo ha decidido tumbar in extremis un recurso del Abogado del Estado que planteaba permitir el voto en España a miles de ciudadanos afectados por la medida cautelar de octubre.

La decisión ya no admite recursos por la vía ordinaria, así que las papeletas de aquellos ciudadanos que tengan suspendida su inscripción en el censo electoral no podrán entrar en las urnas del Congreso y el Senado. Es algo que ya hemos visto durante los últimos días en las oficinas consulares, donde la documentación de estas personas acabó en cajas de cartón que generaron una nueva polémica.

¿De cuánta gente hablamos? Esa es la pregunta clave. Y, aunque pueda parecer sencilla, ha condicionado el proceso judicial de las últimas semanas. En su día se habló de que la Ley de 2022 había otorgado la nacionalidad a 600.000 personas, pero los servicios jurídicos del Estado aclararon que solo 163.000 tenían “derecho al sufragio activo”.

Para ser precisos, se habló de 163.355 personas, aunque más tarde la cifra se rebajó a 113.326 residentes en el extranjero. ¿El motivo de ese ajuste? Una revisión detallada que excluyó a menores de edad, duplicidades y personas que ya figuraban en el CERA antes de que se activara la ley.

La cuestión es que los nacionalizados al amparo de la ‘ley de nietos’ no tienen por qué residir necesariamente fuera de España. Algunos viven en nuestro país. Y no son pocos. A comienzos de noviembre la Oficina del Censo Electoral notificó a los magistrados que hay al menos 11.238 personas “del listado facilitado por la Administración” que figuran en el CER, el Censo Electoral de Residentes en España, no en el CERA, el Censo Electoral de Residentes Ausentes.

Quinto acto: afinando el tiro. Esa diferencia entre el voto CER y CERA quizás suene muy técnica, pero es importante. Sobre todo porque en un principio el foco se centró solo en el CERA, lo que ha obligado al Supremo a afinar el tiro.

El viernes 20 el alto tribunal ordenó a la Junta Electoral que impida el voto de todos los ciudadanos afectados por las cautelares de la ‘ley de nietos’, sin importar en qué censo electoral se les haya metido. En concreto, pide que se “garantice que ninguna de las 163.355 personas” incluidas en la lista de octubre “puedan figurar como electoras en el censo”, tanto el de quienes están convocados a las urnas en el extranjero como en España.

La cifra final: 901. En el auto, consultado por Europa Press, el Supremo insiste en que no se trata de ampliar su medida inicial sino de “recordar que la suspensión” abarcaba todos los ciudadanos del listado que le aportó en su día el Gobierno, sin importar dónde vivan o si inicialmente debían depositar su voto en un consulado o un colegio español.

Es un matiz importante porque el Abogado del Estado había alegado estos días que el auto del viernes 20 dejaba sin margen de actuación a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ inscritos en el CER, ciudadanos que hasta ahora podían sentirse al margen de la suspensión del CERA. El alto tribunal no ha comprado ese argumento y su último pronunciamiento es claro: el número de personas afectadas sigue siendo el mismo. Solo se libran del veto 901 personas que han acreditado que son descendientes de exiliados.

Imágenes | Arnaud Jaegers (Unsplash) y Eugenia Morago (PSOE)-Flickr

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