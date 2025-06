Irán ha desafiado a la Cúpula de Hierro israelí con un misil hipersónico: se llama Fattah y supera la velocidad Mach 5

Irán encontró una debilidad en los sistemas de defensa israelíes. Su ofensiva se estaba centrando en el uso de amenazas no convencionales marcadas por enjambres de drones shahed cuya pérdida en combate era ínfima en comparación al coste de misiles para derribarlos. La respuesta de Israel no se hizo esperar: frentes a los dispositivos no tripulados lanzó los Saraf, helicópteros de combate. Ahora el conflicto ha entrado en una nueva fase "hipersónica".

Un misil hipersónico. El 18 de junio, Irán marcó un hito en su confrontación con Israel al lanzar por primera vez su misil balístico hipersónico Fattah, capaz de alcanzar velocidades de al menos Match 5 (y estimadas, según Irán, entre Mach 13 y Mach 15).

Este proyectil, de combustible sólido, guiado con precisión y dotado de una tobera móvil en su segunda etapa, consiguió atravesar los sistemas de defensa antimisiles israelíes en lo que fue definido por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como un “punto de inflexión” en la operación “True Promise III”, ya en su undécima fase.

No solo eso. Irán presentó el Fattah como un símbolo del fin de la invulnerabilidad aérea israelí, subrayando que su despliegue representa un golpe directo a la capacidad disuasiva de Tel Aviv. Los informes iniciales señalaron incendios y daños estructurales en zonas del centro de Israel como consecuencia directa del impacto.

Características e innovación. El misil Fattah representa una de las apuestas más ambiciosas del programa aeroespacial iraní. Fue presentado oficialmente en 2023 como una revolución tecnológica nacional. Con un alcance de 1.400 kilómetros y una capacidad de maniobra tanto dentro como fuera de la atmósfera, este misil fue diseñado para eludir con eficacia sistemas defensivos convencionales. En ese sentido, es clave su diseño, que incorpora un vehículo de reentrada maniobrable (MaRV), lo cual le permite cambiar de dirección en las fases finales de su trayectoria para evadir defensas aéreas.

Su motor de combustible sólido le otorga una respuesta inmediata al lanzamiento y su sistema de guía avanzado, como decíamos, junto a una tobera de empuje orientable, le permite ejecutar maniobras impredecibles que dificultan su interceptación. A diferencia de los misiles tradicionales, su trayectoria puede variar dinámicamente durante el vuelo, lo que lo convierte en un objetivo prácticamente inalcanzable para las defensas aéreas que dependen de trayectorias predecibles.

Un misil Fattah

Símbolo nacional. El misil es mucho más en clave nacional. De hecho, fue bautizado por el propio líder, el ayatolá Alí Jameneí, quien además lo convirtió en un símbolo propagandístico con la frase “400 segundos hasta Tel Aviv” impresa en hebreo sobre una pancarta colgada en Teherán.

Durante el ataque masivo del 1 de octubre de 2024, varios misiles Fattah-1 ya habían sido lanzados contra Jerusalén, pero su uso reciente en el contexto actual marca la primera vez que se incorpora de forma táctica al conflicto en curso. El arma, además, es descrita por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como el “golpeador de Israel”.

El club “hipersónico”. La noticia tiene otras lecturas. Con el despliegue del Fattah, Irán se convierte en el cuarto país en poseer y utilizar operativamente tecnología hipersónica, sumándose a Rusia, China e India. Cada una de estas potencias ha desarrollado sus propios modelos con características distintas en cuanto a plataforma de lanzamiento, autonomía, tipo de propulsión y mecanismos de guiado.

La variante iraní destaca por su simplicidad estructural (propulsión sólida en dos etapas) y su aparente efectividad táctica. Plus: la capacidad para sortear múltiples capas de defensa israelí durante esta fase de ataques posiciona a Irán como un actor cada vez más sofisticado en el campo de la disuasión balística.

La respuesta israelí. Si la respuesta a los shahed fueron los Saraf, la reacción israelí al ataque con misiles hipersónicos no se ha hecho esperar. En las horas siguientes, Tel Aviv lanzó una nueva oleada de bombardeos sobre objetivos militares en territorio iraní, intensificando una dinámica de represalias cruzadas que ya suma siete días consecutivos.

Entre los blancos atacados se incluyeron cinco helicópteros militares en una base en Kermanshah, una instalación de producción de misiles tierra-tierra, un centro de fabricación de equipamiento bélico y una planta de centrifugado, lo que pone de manifiesto que Israel busca debilitar tanto la capacidad convencional como la infraestructura nuclear iraní. Las explosiones se sintieron incluso en la capital iraní, evidenciando que la campaña israelí ha ampliado su espectro de acción y apunta ahora a centros neurálgicos del poder militar persa.

Implicaciones estratégicas. La última de las patas a analizar tiene que ver con cómo cambia el tablero en la dinámica regional. La irrupción del Fattah en el campo de batalla introduce un nuevo factor de desestabilización en un conflicto ya de por sí complejo. Más allá del simbolismo militar, su uso efectivo socava la confianza en los sistemas defensivos israelíes, considerados entre los más avanzados del mundo.

Esta vulnerabilidad podría obligar a Israel a reevaluar su arquitectura de defensa aérea y, en el plano regional, podría alterar los cálculos estratégicos de otros actores que hasta ahora consideraban inviable desafiar directamente el poderío aéreo de Tel Aviv. Además, el hecho de que Irán pueda desplegar misiles de esta clase desde dentro de su propio territorio le brinda una ventaja operativa significativa, reduciendo la necesidad de depender de aliados regionales para ejecutar ataques de largo alcance.

Más tecnológico y asimétrico. Como en Ucrania, el cruce de ataques entre Irán e Israel, cada vez más sofisticado, ilustra la evolución de los conflictos modernos hacia escenarios donde la disuasión tecnológica cobra un peso determinante. Si bien Israel mantiene la supremacía aérea gracias a su flota de cazas F-35I y F-15, así como su experiencia operativa, la aparición de armas como el Fattah reduce su margen de ventaja estratégica.

Irán, limitado en su fuerza aérea convencional, ha apostado por compensar su inferioridad con el desarrollo de misiles balísticos y drones avanzados, en una guerra de desgaste en la que cada nuevo sistema puede redefinir el equilibrio momentáneo. La operación "True Promise III", por tanto, no es solo una campaña de represalias, sino un ensayo para una nueva doctrina iraní basada en velocidad, precisión y penetración imprevista.

Imagen | Heute, Hossein Zohrevand, Amin Ahouei

En Xataka | Ucrania fue el anticipo de lo que ha hecho Israel: la guerra ya no es cosa de cazas o misiles, sino de algo mucho más barato

En Xataka | Si la pregunta es cuánto puede aguantar la Cúpula de Hierro de Israel, la respuesta es simple: mucho más que las defensas de Irán