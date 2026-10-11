Japón tiene tantos ancianos que el reciclaje de pañales usados se ha convertido en un problema medioambiental

Quizás no sea lo primero que te viene a la cabeza al pensar en negocios boyantes e ingresos milmillonarios, pero la industria del pañal está en racha. Y mueve fortunas. Si los cálculos de Fortune Business Insights dan en el clavo, este año su mercado global alcanzará los 83.800 millones de dólares, 3.000 millones más que el año pasado. Y el futuro es aún más halagüeño. Aunque la natalidad está de capa caída en gran parte del mundo, el envejecimiento de la población y la demanda de productos para adultos prometen impulsar el negocio un 3,24% anual hasta rozar los 108.200 millones de dólares en 2034, según cálculos de la misma consultora.

Solo hay un problema: esas facturaciones milmillonarias se apoyan en toneladas y toneladas de desechos que suponen un auténtico problema. Tanto, que en Japón, avanzadilla del envejecimiento, hay ya empresas y ciudades buscando la forma de que los pañales no acaben saturando los vertederos.

¿Tantos pañales usamos? Sí. Gota a gota se hace un océano y pañal a pañal se genera una enorme cantidad de residuos que se miden por millones de toneladas. Los responsables de Big Toilet Project, un proyecto vinculado al Institute of Making, calculan que entre pañales, otros artículos para la incontinencia y compresas, cada año generamos entre 160 y 200 millones de toneladas de basura. Eso a escala global.

Si hablamos de España, en 2015 Ecologistas en Acción estimaba que desechamos unos 1.000 millones de pañales, lo que genera a su vez alrededor de 172.000 toneladas de algodón, celulosa, polímeros y demás desechos, parte de ellos difíciles de reciclar y que acaban acumulándose en los vertederos o incinerados. Hay más cifras que varían en función de dónde se ponga el foco, pero son igual de pasmosas: hay quien calcula que solo en la Unión Europea consumimos del orden de 33.000 millones de pañales desechables todos los años.

Chloé Fusillier (Unsplash).

¿No estaba bajando la natalidad? Sí. Pero eso no significa que baje la demanda de pañales. Aunque en territorios como China, Japón, Corea del Sur, Europa, Rusia o Estados Unidos la natalidad está de capa caída, el negocio de los pañales es cada vez más jugoso y mueve mayores cantidades de dinero, como muestran los estudios de Fortune Business Insights.

El motivo es muy sencillo: hay menos bebés, pero más ancianos, y al final de su vida una parte significativa de ellos necesita también pañales o compresas para la incontinencia. Hace poco El Confidencial deslizaba un dato revelador: entre el 30 y 50% de los adultos mayores de 80 años o personas que viven en residencias los emplean. Es un dato importante si hablamos de gestión de residuos. Primero, porque hablamos de gente que necesita varias unidades al día (habitualmente entre tres y cinco). Segundo, utilizan modelos más grandes que los diseñados para bebés.

¿Tanto se usan? Sí. Japón, que muy a su pesar se ha convertido en el gran laboratorio mundial del envejecimiento, cruzó en 2011 una línea roja reveladora: ese año las ventas de pañales para adultos superaron por primera vez las de bebés. El dato lo facilitó Unicharm, el mayor fabricante del sector en el país, y no es descabellado pensar que la tendencia se ha agravado desde entonces. Por aquel entonces, en 2011, el 23% de la población nipona había cumplido ya los 65 años. Ahora ese porcentaje alcanza un récord del 29,6%. Y subiendo.

UN VISTAZO A...

Otra forma de comprobar el aumento de la demanda de pañales geriátricos es repasar la facturación del sector. Según los datos que maneja Fortune Business Insights, en 2025 el mercado mundial de pañales movió 80.900 millones de dólares y llegará a 108.170 en 2034. El de los productos específicos para adultos estaba en 11.500 millones en 2017 y superará los 29.800 millones en 2032. Aunque en este último caso el período analizado es más amplio, la tasa de crecimiento anual es llamativa: en teoría, su CAGR rondará el 7%, con una demanda especialmente significativa en Europa (32,8%).

¿Son solo pañales? No. También son residuos. Basura que no siempre es fácil de gestionar ni a la hora de recolectarla de forma separada ni de tratarla. Y eso es un problema. Big Toilet Project recuerda que cada minuto terminan en vertederos del planeta más de 300.000 pañales de un solo uso, desechos que a menudo acaban incinerándose.

Su gestión supone un desafío por su ingente volumen, pero también por las emisiones que genera su quema y la dispersión de residuos plásticos, que acaban en los suelos y océanos. "Los pañales sucios podrían considerarse el residuo marino más dañino", advierte Jo Royle, directivo de Common Seas & Advisory.

¿Cómo solucionarlo? Eso es lo que llevan tiempo preguntándose en Japón, donde desde hace década y media el uso de pañales se asocia más a la atención geriátrica que a los bebés. La compañía Unicharm tiene en marcha una iniciativa que consiste en recoger pañales usados, lavarlos, separar sus componentes y luego reutilizarlos. ¿Cómo? En la elaboración de papel higiénico o incluso nuevos pañales. Con los polímeros más absorbentes se elabora arena para gatos. Todo gracias a un tratamiento especial con ozono, blanqueo y desodorización.

"La demanda de pañales para bebés está disminuyendo. Pero cada vez más personas mayores usan pañales, e incluso, más recientemente, las mascotas también", reconoce a AFP Takahisa Takahara, de Unicharm. Más allá de los laboratorios, la compañía está probando sus técnicas en dos municipios del sur de Japón, Shibushi y Osaki, que hace ya un cuarto de siglo decidieron tomar medidas para evitar que su vertedero colapsara en solo unos años. Según AFP, gracias a las políticas aplicadas desde entonces el basurero tiene garantizada su supervivencia al menos cuatro décadas.

Perfecto, ¿no? Más o menos. Una cosa es pulir el proceso técnico para gestionar los residuos y otra solucionar los desafíos que implica recoger pañales usados, tratarlos y concienciar a la gente para que compre otros artículos elaborados con sus residuos. Y no solo por una cuestión psicológica.

Los productos reciclados de la compañía nipona cuestan un 10% más que los elaborados con materiales nuevas. Eso sin contar con que solo están disponibles en algunas tiendas y que el reciclaje tampoco es un proceso inocuo: exige una cantidad de agua lo suficientemente elevada como para que la compañía ya se haya propuesto reducirla.

Imágenes | Daniel Miksha (Unsplash) y Chloé Fusillier (Unsplash)

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