Aldi está probando algo radical en sus tiendas sin cajas: un pre-cargo de 12 euros por entrar a comprar

Nuevos tiempos, nuevas formas de comprar. En Londres la multinacional alemana Aldi está probando una fórmula experimental para que las visitas al supermercado duren lo justo y necesario, sin colas ni esperas de ningún otro tipo. Eso sí, a cambio exige a sus clientes que hagan algo poco ortodoxo: desembolsen 10 libras (más o menos unos 12 euros) solo por cruzar las puertas del establecimiento.

La gran pregunta es... ¿Compensa?

¿Pagar para entrar a un súper? Sí. Y no. Lo que está haciendo Aldi de forma experimental en un local de Greenwich, en Londres, es poner una condición a los clientes que quieran hacer su compra allí: les exige un depósito de 12 libras.

Quien quiera franquear sus tornos para comprar leche, galletas, fruta, cereales… (o lo que sea que necesita para reponer su despensa) debe antes descargarse la app de la cadena y registrar su tarjeta o directamente aproximar esta última a la entrada. Solo así podrá pasar a la tienda.

¿Y eso por qué? Porque el de Greenwich no es un local cualquiera. El establecimiento es un Aldi Shop&Go y desde que abrió sus puertas, en enero de 2022, busca que sus clientes puedan comprar sin tener que escanear los productos o pasar por una caja para pagar. Es más, ni siquiera hay cajas ni cajeros.

El concepto es similar al Just Walk Out de Amazon: los clientes acceden a las tiendas, llenan su cesta con lo que necesitan y salen sin pasar por caja. Así. Sin más. El cobro se realiza gracias a un sistema de cámaras, sensores y escáneres.

¿Pero te cobran por entrar? No exactamente. Aunque es cierto que Aldi te exige dinero. Lo que hace la cadena es pedirte un depósito, una cantidad que según la prensa británica asciende a 10 libras, unos 12 euros. El cobro lo hace a través de la app Aldi Shp&Go, en la que el cliente debe registrar su tarjeta.

Quien quiera acceder a la tienda de Greenwich puede hacerlo con el código QR generado por la app o aproximando directamente la tarjeta a la entrada. "Este importe no se carga directamente, sino que se reserva", señala Aldi.

"Una vez que conozcamos el total de tu cesta usaremos ese importe en el total de tu compra. En función de esa cantidad, te devolveremos la diferencia directamente o te cargaremos el dinero extra", añade la multinacional. "Dependiendo de tu banco, pueden pasar algunos días hasta que veas la reserva cancelada en tu cuenta".

¿Es un depósito entonces? Exacto. Algo así. Si una vez dentro de la tienda compras algo, Aldi se lo cobrará de esos 12 euros que adelantaste al entrar. Si el tique es mayor la cadena te cobrará la diferencia y en caso de que tu compra no llegue a esa suma o sencillamente te marches del local con las manos vacías, sin llevarte nada, te reembolsará los 12 euros. Eso sí, puede tardar algo.

¿Y eso por qué? En su página oficial Aldi no entra en detalles. Se limita a apuntar básicamente motivos operativos y de seguridad: "Utilizaremos la preautorización (reservando un valor inicial en su tarjeta/dispositivo) para acelerar el proceso de pago final y como método para mejorar la seguridad".

The Grocer asegura que cuando un cliente aproxima su tarjeta a la entrada para pasar a la tienda puede leer un breve mensaje: "Autorizaremos £10 para verificar su tarjeta". Otros medios deslizan que el objetivo es evitar hurtos.

Objetivo: simplificar. Aldi abrió su tienda Shop&Go de Greenwich, en Londres, a comienzos de 2022 tras una fase de pruebas inicial. El objetivo, explicaba por entonces la multinacional, era permitir a los clientes "completar su compra sin escanear un solo producto ni pasar por caja". Tiempo después la cadena anunció una novedad más para ponérselo aún más fácil a los usuarios: el local incorporó el pago directo contactless, con lo que sus clientes ya no tenían que utilizar sus smartphones y registrarse en la app Shop&Go para usar el servicio.

Novedoso sí, nuevo no. Aldi no es la primera en apostar por los locales sin cajas, en los que la idea es agilizar el máximo la experiencia de los clientes con ayudas de cámaras, inteligencia artificial y escáneres. Un modelo similar sigue por ejemplo el Market Express del Excel Centre de Londres, en el que, según la prensa británica, también se exige un pago preautorizado a los clientes. La cadena Tesco, con gran presencia en UK, dispone también de varias tiendas híbridas GetGo y la propia Amazon apostó por Just Walk Out, aunque con resultados dispares.

Imágenes | Aldi UK

