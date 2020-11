800 librerías de barrio unidas para competir contra Amazon: así funciona todostuslibros.com

Aunque actualmente Amazon vende de todo, casi que literalmente, sus inicios fueron bastante más humildes. Jeff Bezos fundó la compañía como una especie de librería online, pero mucho ha llovido desde entonces. Hoy Amazon es todo un gigante al que es casi imposible hacerle sombra. Un Goliath del comercio electrónico de móviles, tablets, utensilios para el hogar y libros, por supuesto.

De acuerdo a un informe de la Federación de Gremios de Editores, el 70% de los libros comprados durante el confinamiento se compraron online. De ellos, casi la mitad se compraron a través de Amazon y solo seis de cada cien en librerías físicas. Ante el auge del online, unas 800 librerías de toda España asociadas a CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) se unieron para crear una plataforma de búsqueda de libros para fomentar la compra local allá por 2011. Ahora dan un paso más allá con el lanzamiento de su propia tienda online, una tienda que unifica el stock de todas las tiendas y lo pone a disposición del usuario. Un David para combatir a un poderoso Goliath cuyo nombre es todostuslibros.com.

Objetivo: fomentar la venta online de las librerías offline

Hablamos con Álvaro Manso, portavoz de CEGAL, que nos cuenta que el proyecto nació en 2011, primero como un buscador de librerías en las que comprar un libro físico. Actualmente hay 770 librerías y no ha sido hasta el 20 de octubre que la plataforma ha dejado de ser un buscador y se ha convertido también en una tienda online. Como plataforma, explica Manso, "es la más importante de España". La idea es "ocupar un espacio que en el aspecto físico tenemos", reflejando así en el mundo online la situación real: que en las librerías físicas es donde más libros se compran (salvo en la pandemia, como refleja el informe mencionado anteriormente).

Manso considera que todostuslibros.com no es una plataforma que compita contra Amazon, porque Amazon vende más cosas que libros. "Creo que tenemos un espacio de venta en Internet, porque representamos ese espacio dentro del mundo libro en general, y no lo estábamos haciendo y yo creo que no lo estábamos haciendo porque no podíamos acceder a las características de venta en Internet desde las páginas individuales", refiriéndose a que cada librería tiene su propia web y no había, hasta ahora, un proyecto común.

La idea es que el usuario pueda comprar cualquier libro en su librería de confianza. En el caso de no haber stock de determinado título en dicha librería, los libreros pueden acceder a un intercambio interlibrería o, en su defecto, pedirlo al proveedor para tenerlo disponible en pocos días. Recordemos que todostuslibros.com no solo permite comprar, sino también reservar. Manso confirma que ni la plataforma ni CEGAL se quedan con una comisión: el dinero va a parar en su totalidad a manos de librero. "Comisión cero", dice Manso.

Y hablando del stock, que se mantenga actualizado depende del librero y de la propia plataforma. "La plataforma tiene unos criterios y, según se va actuando, va puntuando o penalizando de alguna manera, y se avisa cuando existe un error", explica Manso. Lo primero que se hace al recibir un pedido es verificar con el librero cómo se va a responder al mismo, si todo es correcto, si la relación establecida con el comprado es correcta, etc. El inventario de un fondo "es responsabilidad del librero", ya que debe refrescar su web tres veces al día para que tener actualizado el stock. Puede haber errores, pero se lucha porque no los haya.

Desde todostuslibros.com aspiran a que el libro lo mande el punto más cercano, ya que la página "pretende intentar tener la menos huella ecológica posible. Si podemos evitar el transporte y hacerte la entrega en librería lo preferimos, si podemos acercarlo desde un punto más cercano mejor". No hay ningún tipo de algoritmo que decida qué librería vende un libro. Todas juegan en las mismas condiciones, ya que el usuario comprará el libro a la librería que tenga más cerca. "El beneficiario de la compra no es la plataforma que luego liquida la compra, sino que es el librero directamente", afirma Manso.

"El beneficiario de la compra no es la plataforma que luego liquida la compra, sino que es el librero directamente"

Sobre el papel la idea es muy interesante, pero el primer paso es dar a conocer la plataforma y hacer que el usuario compre a través de ella. El precio de los libros, como regula la Ley del Libro, es el mismo en todas las plataformas, así que un título que vale 20 euros en una librería vale 20 euros en todas, así que no es una variable que convenga tener en cuenta. A igualdad de condiciones, el portavoz de CEGAL considera que el valor añadido es todo lo que rodea a la compra.

"Nosotros creemos que ofrecemos algo más", sigue Manso, "como pueden ser las funciones que tiene la plataforma, véase la sinopsis que hace el librero, las recomendaciones, gestionar la librería de confianza y establecer la relación con las librerías que quieras, acceder a sus actividades e incluso verla en directo porque se está retransmitiendo... Creo que hemos trasladado la manera de vender de los libreros". La diferencia, por lo tanto, no está en qué se vende y su precio, sino en cómo se vende el libro.

Desde CEGAL consideran que tienen un amplio apoyo de los autores y editoriales, "no por todas, pero la mayoría", dice Manso. Explica el portavoz que hay editoriales que han renunciado a sus páginas webs de para redirigir a todostuslibros.com para completar la venta. Una de ellas es Nórdica. Otras han quitado los carritos de compra, otras añaden la plataforma como uno de los sistemas de compra adicionales... Cree Manso que "hay un apoyo del resto de la cadena" y que "las sensaciones son muy buenas", aunque no deja de ser cierto que la web lleva funcionando como ecommerce desde el 20 de octubre.

Con todo, el lanzamiento ha sido bastante positivo, más aún si tenemos en cuenta que, realmente, se anuncia hoy, 13 de noviembre, Día de las Librerías. "Según los últimos datos que he visto se ha pasado de veintitantos mil a 38.000 usuarios registrados en este tiempo, creo que han generado alrededor de los 3.000 pedidos directos y pagados ya y unas mil reservas en librerías". También asegura Manso que los comentarios de los libreros son positivos y que, además, tienen ganas de participar en la plataforma, hasta el punto de que "hay una cola bastante interesante".

La plataforma todostuslibros.com está plenamente centrada en la venta de libros físicos, impresos, de papel, y por ahora no tienen los libros electrónicos en el horizonte próximo. "El libro electrónico está muy fuera del comercio de la librería, porque está controlado por una serie de plataformas que son los proveedores. No estamos hablando de un mercado parecido", asegura el portavoz. "Estamos muy fuera de ese negocio, realmente, porque está muy concentrado y por lo tanto yo no veo que las librerías tengan posibilidades de estar. No lo están en este momento, ni siquiera a través de sus páginas webs. Muy pocas son las librerías que los ofrecen en sus páginas webs y aquellas que los tienen los tienen por meramente servicio, no negocio".

Se podría pensar en dejar a los autores que vendan sus libros en la plataforma, pero es complicado. "Hay una serie de tramos en el mundo de los derechos en ese caso y de los compromisos que tengan los autores con sus propias editoriales, que además es un tema complejo". Para CEGAL no es un horizonte cercano. Tampoco es imposible, pero ahora mismo prefieren desarrollar la plataforma y ponerla a funcionar al cien por cien. El objetivo uno, sin ir más lejos, es que todas las librerías comiencen a vender en ella.

Sobre el futuro, las expectativas son muy altas, pero todavía no se atreven a dar una cifra. "Yo creo que tenemos que recuperar el mismo porcentaje de ventas que tenemos fuera de Internet, esa sería la lógica, y eso evidentemente no va a ocurrir en un año. Creo que tenemos que demostrar que estamos acercándonos a ese espacio [refiriéndose al comercio online] que, creo, es el que nos corresponde".

Las librerías están ilusionadas con el proyecto

Sin lugar a dudas, lo que propone todostuslibros.com es interesante. Un desafío hercúleo donde los haya, pero interesante. Desde Xataka hemos contactado con algunas librerías asociadas a CEGAL y presentes en la plataforma de diferentes puntos de España para conocer cómo afrontan este proyecto y qué esperan de la plataforma. Son, en concreto, la Librería Títere (Córdoba), Librería Letras (Ávila) y Librería San Pablo (Santiago de Compostela).

Hermenegilda Moreno, regente de Librería Títere, nos cuenta que el impacto de la pandemia ha sido "brutal, como el de todo pequeño comercio". Estima la cordobesa que las ventas con respecto al año pasado han caído "entre un 30 y un 40 por ciento, andamos en cifras tremendas, demoledoras". Opina que las grandes plataformas como Amazon "hacen muchísimo daño al pequeño comercio y a las librerías, lógicamente". Sin embargo, Hermenegilda considera que el tema es la educación y la sensibilidad de la gente. "Amazon no es culpable y si es culpable de algo es de que la gente haya decido usarlo. Se trata más bien de la educación de los ciudadanos".

Sobre todostuslibros.com, Moreno cuenta que las expectativas eran altas y que "ha sido anunciarlo y ha habido un alboroto por parte de las personas, volcadas absolutamente, decididas a que esto funcione". Su clientela se ha alegrado mucho por el proyecto y, para ella, "las expectativas se han cumplido más que de sobra".

La Librería Títere, que vende a través de la plataforma, ha experimentado un aumento de las ventas y del interés por parte del público, pero lo que realmente espera es que "la gente tome conciencia" "Esperemos que no se quede solo en esto, ya sabes que las novedades son siempre así. Pero de entrada ha sido fantástico".

Y desde Córdoba nos vamos a una calle de Santiago de Compostela, donde hablamos por teléfono con Noemí Varela, regente de Librería San Pablo. El caso de esta librería es peculiar, ya que se trata de una establecimiento dedicado a los textos de índole religiosa y del Camino de Santiago, aunque también tienen libros infantiles y fondo general. Parte de su negocio también estaba en el turismo, un turismo que en estos tiempos se ha reducido significativamente.

Considera que las librerías son "un sector que está acostumbrado a las crisis. Tuvimos la crisis del electrónico, tuvimos más crisis, y esta es dura, pero yo la afronto como una crisis más en el mundo del libro. Creo que hay sectores que están más perjudicados que el nuestro. No tienen nada que ver las ventas del año pasado con las de este año, pero bueno, estamos resistiendo, como siempre. Peor, pero como siempre". Según Noemí, las ventas se han reducido un 60% con respecto al año pasado.

Sobre las compras en grandes plataformas online, opina que la pandemia favorece este escenario y que "nosotros lo vemos en casas de aquí al lado, que están pidiendo a Amazon, y sí, sí que se nota. Eso solo cambia cambiando la mente de cada uno, con un compromiso con el comercio local, las librerías locales...". Cree que la gente va apoyar todostuslibros.com y la prueba, explica, son los mensajes que le llegan de sus clientes mostrando su apoyo.

"Tuvimos la crisis del electrónico, tuvimos más crisis, y esta es dura, pero yo la afronto como una crisis más en el mundo del libro"

Para Varela, este proyecto supone "no sé si hacerle la competencia, pero sí meterle el dedo en el ojo a Amazon. Vamos a intentarlo". Sus expectativas con la plataforma no son solo con la plataforma, sino "varias acciones puntuales". Son a las que se refería Álvaro Manso anteriormente, véanse "la venta a domicilio, los clubes de lectura telemáticos, la tarjeta de cliente, no va a ser todo la plataforma, aunque va a ser importante, por supuesto".

Llegamos así a Ávila, donde hablamos con Gemma Orgaz, de la Librería Letras. Considera Orgaz que ahora mismo hay movimiento, más aún después de los meses de parón "y de estar vendiendo solo lo esencial". Ahora mismo tienen más movimiento gracias al inicio del curso escolar y de cara a las navidades, "pero se nota que hay miedo. La gente está muy volcada en ayudar para que continuemos la tienda de barrio, pero todavía se respira cierto miedo". No nos pueden dar una cifra exacta, pero calcula que las ventas durante estos meses de pandemia se han reducido un 30%.

Para paliar los efectos de la pandemia, Librería Letras, que no vende a través de su página web, organizó un sistema de dropshipping con los distribuidores para llevar los libros a los clientes sin que pasasen por la librería. También han repartido a domicilio durante la pandemia. "Abríamos por la mañana para dar los servicios mínimos, por la papelería básicamente, pero si hacían pedidos de libros yo iba por las casas repartiéndolos".

La Librería Letras no vende todavía en todostuslibros.com, por lo cual no pueden hablar de un aumento de las ventas. También es una librería relativamente nueva en CEGAL, ya que lleva asociada un año. Lo que sí han notado es un aumento en el interés de la gente. "Nosotros todavía no trabajamos con el online, pero con el tiempo deberíamos estar prácticamente todas". Gemma confía en estar operando en la plataforma para principios del año que viene.

Para la librera esta es la ventaja, que estén todas, ya que "ofrecemos lo mismo [que las grandes plataformas] por lo menos, ya que puedes comprar un libro en dos clics y que te lo envíen a casa en 24-48 horas". A falta de empezar a vender, sí nos cuenta que hay clientes que le han contactado porque han visto en todostuslibros.com que tenían tal libro en stock para reservarlo o que se lo mandase.

De acuerdo a Orgaz, "la unión hace la fuerza. Nosotros [refiriéndose a las librerías] ofrecemos cosas que otras plataformas de venta no ofrecen, como recomendaciones, opiniones de lectores, ver las actividades que hace cada librería independiente... Ofrecemos recomendación, que es lo que ofrecen los libreros de verdad, no una plataforma en la que tú tienes que ir a por un libro".