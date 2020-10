Mi libro es libre y puede descargarse gratis, pero aun así he vendido miles de copias

Independientemente de la facilidad, habilidad o destreza que se tenga, crear algo (sea un texto, una imagen, una película o un código) lleva un tiempo. Un esfuerzo. Sin embargo, algunos creadores deciden poner parte o toda su obra de forma gratuita o con licencia Creative Commons (CC). E incluso logran que sus creaciones se vendan o se descarguen miles de veces.

Hemos hablado con dos de estos creadores (de libros, concretamente) para saber qué les movió a hacer sus obras con estos permisos de distribución y si, visto el éxito, se arrepienten de aquella decisión.

He venido a hablar de mi libro

Una “discusión” en Twitter y lo que empezó como una broma para que explicara un concepto acabó convertido en un libro de más de 200 páginas sobre la concurrencia. Así fue como Ricardo Galli, Doctor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Profesor asociado de la UIB y Head of Global Data Architecture and Innovation, Webjet Limited, publicó en junio de 2005 un libro (Principios de concurrencia) en Amazon y Google Books que un año más tarde se convirtió en un versión en papel pero con licencia CC y que acabó, desde 2016, en Github.

Desde entonces, este tratado se ha descargado entre 10.000 y 15.000 veces, más todos aquellos suscriptores de Kindle Edition. “Podría haberme sacado unos 20.000 o 15.000 euros brutos”, calcula Galli, partiendo de la base de que la versión digital solía estar en una horquilla de 2,95 euros a 7 euros. “En papel estaba a 7 y luego subió a 16 euros”, rememora.

Pese a todo, asegura que sigue sorprendido con el éxito que el libro tiene, tantos años después, y sobre todo siendo tan de nicho. “No esperaba vender mi libro, pero funciona bien, especialmente cuando Amazon hace promociones. Sus ventas se disparan durante varias semanas”, explica. Galli asegura que su tratado se usa mucho en universidades argentinas y chilenas. “Se usa como libro de texto y viene por ahí tanto éxito”.

Aclara que es un libro autoeditado. “Al principio solo estaba en versión digital y me llevó mucho trabajo. El problema de los libros digitales es que si el texto viene mal no lo lo puedes leer correctamente y editarlo llevarlo mucho trabajo”, asegura.

Y por eso tampoco sabe si lo volvería hacer. “Es muy técnico, tuve que probar el código en diferente tipo de máquinas y procesadores para probar los códigos” lo que también le supuso una importante inversión en tiempo y dedicación. Además, cree que, dentro de la programación, la concurrente supone un pequeño nicho de mercado en el que la gente no suele estar muy interesada. Pero ése es también´, probablemente, el secreto de su éxito, “Creo que hay pocos libros en español que cubran aspectos técnicos desde el principio al final, desde la teoría a la práctica”, reflexiona. Tampoco en inglés. De hecho, reconoce que durante un tiempo quiso traducirlo al inglés, pero el proyecto “se quedó estancado”.

Yo también te enseño cosas de programación

En situación parecida está Juan Julián Merelo, profesor de informática de la Universidad de Granada, quien tiene decenas de libros publicados tanto para su libre descarga como para ser comprados en soporte físico, casi todos ellos relacionados con la programación.

También es autor de otras novelas, aunque en este caso su edición siempre es de pago. De hecho, fue tras recibir muchas negativas de editoriales para publicar una de sus primeras novelas cuando se lanza a editarla con licencia libre.

La mayoría de sus obras son, por tanto, manuales técnicos. Lo que empezó casi como una prueba se fue extendiendo. “Cada vez fui haciendo más libros", nos cuenta. Tanto que ahora "hasta tengo una serie de herramientas para que sea un flujo de trabajo fácil, que me permite publicar en cuanto la obra está terminada (aunque luego se puedan hacer revisiones y actualizaciones)”, nos cuenta. Muchos de estos tutoriales son consecuencia de algunos cursos que imparte, como uno de los títulos que tiene sobre cloud. Luego los edita y los corrige para publicarlos en formato libro.

Aunque reconoce que ha enviado obras sin revisar a Kindle, también asegura que lo hace cuando es un MVP (producto mínimamente viable). También lo publica en Github, y para ello, emplea herramientas como Marckdown, que le permiten editar los textos. Incluso incluir enlaces, cosa que no puede hacer en las versiones destinadas a imprimirse.

De toda la colección de libros que ha publicado, hay dos que han tenido más éxito que el resto: Aprende Git acumula unas 2.000 compras, entre formato físico y electrónico. Por su parte, Aprende a programar en Python rondaría los 1.300. “Supongo que la gente se lo descarga más de Amazon, porque uno no va a Github en busca de libros”, confiesa Merelo. Pese a este éxito, también reconoce sin tapujos que “tengo libros que se han venido 7 y 3 veces”.

Además, Merelo también cree que muchas de las descargas de sus libros se producen entre usuarios de Unlimited; es decir, que realmente no pagan por su descarga. No obstante, asegura que Amazon acaba recompensando económicamente a los creadores. “De todos los libros que tengo, se venden todos los días entre 1 y ninguno; es decir, entre 15 y 25 libros al mes. No es para jubilarme”, se ríe, aunque añade que tampoco era su intención.

Por qué recomiendan publicar en CC

Estas personas recomiendan, evidentemente, publicar con licencia CC algunas de las obras que como creador tú puedas tener. Les hemos pedido algunos consejos.

Merelo asegura que como las versiones en Amazon no tienen DRM, no le importa mandarlas en ePub o PDF si recibe peticiones por correo electrónico. “No es algo que me pase todos los días”, ironiza. E insiste en que nunca ha querido hacer negocio con la publicación de estos libros. “¿Qué podría haber perdido, 1 euro al mes si no estuvieran para su descarga gratuita?”, se pregunta. “Es lo bueno de la cultura libre, que está a disposición de todo el mundo”, defiende.

Algo en lo que coincide con Galli quien, tras ironizar sobre que si hubiera pretendido vivir de la publicación de su libro se hubiera muerto de hambre, Galli reconoce que estos trabajos suponen mucho esfuerzo y que eso se debe tener en cuenta antes de lanzarse a la aventura. “En la corrección de errores y de estilo me ayudaron otras persona. JRmora me hizo los dibujos, a otro diseñador le pagué para la portada”, recuerda. “Primero escribes y luego revisas y eso me llevó a escribir varios capítulos varias veces”, añade.

Pero, ¿les ha podido abrir la puerta a ser más reconocidos? ¿A dar charlas? ¿A ser más respetados? ¿O incluso a tener otros ingresos? “Cuando he presentado mis libros no ha venido nadie”, asegura Merelo, quien cree que el planteamiento es más de hacer libre la cultura y el conocimiento. Para él, hacerlo así tiene, además, otra ventaja añadida: “tienes incluso la posibilidad de sacar nuevas versiones y de forma sencilla”.