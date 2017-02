La justicia ha hablado: Blablacar no incumple la ley y puede seguir funcionando

La pelea de Confebús, la patronal de autobuses, con Blablacar parece estar por fin cerca de llegar a su fin: tras meses de juicio, el juez ha absuelto a Blablacar de todas las acusaciones que la asociación de autobuses realizaba en su demanda inicial, según la sentencia que recogen en Teknautas. Blablacar, por tanto, podrá seguir operando como hasta ahora.

Si recordáis, en agosto de 2015 Confebús demandaba a Blablacar. Les acusaba de distintos comportamientos ilegales. Por un lado, aseguraban que la aplicación hacía de "intermedia en el mercado de transporte sin cumplir la normativa". Sobre esto, el juez considera que la actividad que desempeña Blablacar es totalmente distinta a las que se regulan en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y por tanto no ha de someterse a dicha normativa.

Para el juez, Blablacar no ofrece un servicio de transporte público y por tanto no tiene que cumplir la LOTT, como pedía Confebús

El juez precisa que los usuarios de Blablacar son "particulares que a su cuenta y riesgo se ofrecen a la plataforma buscando a personas que tengan interés en realizar ese mismo viaje", destacando que no cobran por un servicio, sino que el dinero que reciben es para pagar solo el coste de un viaje. Añade que no hay ánimo de lucro por parte de los conductores, algo en lo que Blablacar insistía como parte de su defensa, ya que los precios están fijados y la compañía recomienda no utilizar a los que establecen las tarifas más caras.

Como para el juez los usuarios de Blablacar no realizan transporte público (el regulado), sino privado, no existe competencia desleal, como también denunciaban desde Confebús. Tampoco acreditaron, según el magistrado, suficiente perjuicio como para que Blablacar pudiera considerarse como tal.

Continuará...

Esto no significa que el culebrón se haya terminado para siempre aquí. Confebús podrá apelar esta sentencia. Además, Blablacar tiene otros frentes abiertos: por un lado, está la sanción de la Comunidad de Madrid y, por otro, la denuncia contra España que la misma compañía interpuso ante la Comisión Europea. Pero, de momento, es una pequeña victoria para Blablacar, que por ahora podrá seguir funcionando como hasta ahora.

Vía | Teknautas

En Xataka | Confebús contra Blablacar: así están las cosas a un día de comenzar el juicio